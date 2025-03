サンリオキャラクター『ハンギョドン』コラボ！FaNeMaより、周年をお祝いするアクセサリーブランド『Anniversary-Ear』第6弾が登場！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社(本社:東京都豊島区、代表取締役社長:田村宗弘)は、アニメ・マンガ・ゲーム作品等のキャラクター商品の企画・製作・販売をする自社ECサイト「FaNeMa」(URL:https://fanema.jp/)にて、展開中の『Anniversary-Ear』より、株式会社サンリオ(本社:東京都品川区)のキャラクター「ハンギョドン」コラボアクセサリーを発売いたします。

FaNeMaのジュエリーブランド『Anniversary-Ear』より、『ハンギョドン』40周年をお祝いするオリジナルアクセサリーが登場。

『Anniversary-Ear』は、周年(Year)の特別デザインで耳(Ear)を飾り、キャラクターとの思い出の1ページを一緒に創っていく。大好きなキャラクターとのとっておきの日を一緒にお祝いしたい。そんな願いを叶えるために生まれたブランドです。

<商品詳細>

【価格】各27,500円(税込)

【種類】全4種

【材質・仕様等】シルバー925/シルバー925(イエローゴールドコーティング)、キュービックジルコニア(直径2.5mm×2P)

【発売・販売元】システムサービス株式会社

イヤリング・シルバーピアス・ゴールド

さゆりちゃんも一緒の限定デザイン♪

二又チェーンでキラキラと揺れ動くフォルムが、あなたの耳元を可愛く彩ります。

■『ハンギョドン』について

中国生まれの半魚人。人を笑わせることが得意。でも実は、さびしがり屋のロマンチスト。

いつもヒーローになりたがっているけど、なぜかうまくいかない。

好きなものは、冷やし中華、エビセン、鍋物、温泉。タコのさゆりちゃんとは、大のなかよし。

サンリオ公式サイト/ハンギョドン

https://www.sanrio.co.jp/characters/hangyodon/

ハンギョドン40周年スペシャルサイト

https://www.sanrio.co.jp/specialsite/hangyodon40th/

■著作権表記

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655106

■システムサービス株式会社ECサイト「FaNeMa(ファネマ)」

https://fanema.jp/

■FaNeMa公式Twitter「@Fanema_Official」

https://twitter.com/Fanema_Official

※掲載画像・写真はイメージまたは試作品です。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。