「神戸六甲ミーツ・アート2025 beyond」 第2弾 出展アーティスト12組を発表！ ～3月14日（金）から早割パスポートを販売開始～

阪神電気鉄道株式会社

六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：寺西公彦）は、2025年8月23日（土）～11月30日（日）まで神戸・六甲山上を舞台とした現代アートの芸術祭「神戸六甲ミーツ・アート2025 beyond」を開催します。

この度、新たに招待アーティスト12組が決定しましたのでお知らせします。第1弾招待アーティストと合わせて、計22組の出展が決定しています。今年は公募アーティストを含め、約60組が出展予定です。

また、3月14日（金）～6月1日（日）の期間、各種鑑賞パスポートを通常価格よりもお得な早割価格にて販売します。

※各アーティストのプロフィールは別紙をご確認ください。

※公募アーティストは4月6日（日）まで募集し、6月上旬に決定します。

詳しくは公式Webサイト（ https://www.rokkomeetsart.jp/ ）をご確認ください。

【第2弾 招待アーティスト】※50音順

イケミチコ、岩崎貴宏、Winter/Hoerbelt（ヴィンター／ホルベルト）、植田麻由、岡田裕子、長雪恵、小谷元彦、開発好明、倉知朋之介、白水ロコ、園田源二郎、田中望 （2025年3月14日現在）

◆早割パスポート

【販売券種】

・昼夜パス…有料会場＋「ひかりの森～夜の芸術散歩～」会場への入場

・昼パス……有料会場への入場

・夜パス……「ひかりの森～夜の芸術散歩～」会場への入場

【販売期間】2025年3月14日（金）～6月1日（日）

【販売場所】e+、チケットぴあ、asoview!、ローソンチケット、ArtSticker、HHcrosstowns、Triplabo、楽天トラベル観光体験

■「神戸六甲ミーツ・アート2025 beyond」 開催概要

【会期】2025年8月23日（土）～11月30日（日）

【開催時間】10：00～17：00 ※営業日・時間は会場により一部異なります。

【会場】ROKKO森の音ミュージアム、六甲高山植物園、六甲ガーデンテラスエリア、風の教会エリアほか

■「ひかりの森～夜の芸術散歩～」 開催概要

【会期】2025年9月20日（土）～11月30日（日）の土日祝

【開催時間】17：00～20：00

【会場】ROKKO森の音ミュージアム、六甲高山植物園

【料金】大人＝中学生以上、小人＝4歳～小学生、3歳以下無料

※当芸術祭会期限定で上記に大人＋800円、小人＋400円で「シダレミュージアム2025 エモい展」に割引入場できるセット券も販売。

【主催】六甲山観光株式会社、阪神電気鉄道株式会社

【特別助成・協賛】神戸市、阪急阪神ホールディングス株式会社

【助成・協力】公益財団法人 神戸市民文化振興財団

【総合ディレクター】高見澤清隆

【公式Webサイト】 https://rokkomeetsart.jp/

※2025年3月現在の情報です。

※情報の追加・変更については公式Webサイトでお知らせします。

参考資料：

https://prtimes.jp/a/?f=d5180-3243-fdbb7bc4ff1b643014c0b68d3e288ef3.pdf

六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/70e119da646bac2d24413376997bc2eb0692f752.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1