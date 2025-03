Gap、デ・ラ・ソウル、スヌープ・ドッグ、ラモーンズなど、ヒップホップとロック界のレジェンド6組とのミュージックＴシャツを3月17日(月)に発売

ギャップジャパン株式会社

1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカンカジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。

創業当時にデニムやレコードを取り扱っていた背景から音楽にルーツをもつGapは、世界的なレジェンドアーティストたちとのミュージックTシャツを展開しています。今回発表される最新ミュージックTシャツは全6組のアーティストが登場し、2025年3月17日(月)より全国のGapストア(アウトレット店舗除く)、Gap公式オンラインストア(https://www.gap.co.jp/)で販売を開始します。

アーティストは、世界的ロックバンドThe Rolling Stones(ザ・ローリング・ストーンズ)、グランジの先駆者であるNIRVANA(ニルヴァーナ)、今もなおヒップホップ界で愛されるThe Notorious B.I.G.(ザ・ノトーリアス・B.I.G.)、世界で最も知名度のあるラッパーの1人Snoop Dogg(スヌープ・ドッグ)に加え、90年代のヒップホップ界を牽引したレジェンドトリオDe La Soul(デ・ラ・ソウル)と、パンクシーンに絶大なる影響を与えたバンドRamones(ラモーンズ)が登場。

ローリング・ストーンズは、2024年SummerのミュージックTシャツコレクションで初登場し、今回の最新作では1981年に実施されたツアーのカラフルなグラフィックに刷新。ニルヴァーナは、1994年に発売された名盤と名高いライブアルバム「Unplugged In New York」のグラフィックがラインナップ。ザ・ノトーリアス・B.I.G.は、アーティスト本人のグラフィックをモノクロでプリントしたクールなデザイン。スヌープ・ドッグは、2024年Fallシーズンで好評を得たデビューアルバム内のアートワークを採用したデザインでブラックにアップデート。デ・ラ・ソウルは、ボディカラーがピンクで1989年に発売のシングル「Me Myself And I」のジャケットが描かれたポップなデザイン。ラモーンズは、胸元にメンバーの名前が施されたロゴ、バックプリントにベルギーで行われたライブのグラフィックとブルーのボディカラーが特徴です。

ミュージックTシャツの価格は全て7,990円(税込み)で、サイズはXS~XLで展開します。ヒップホップとロック界のレジェンド6組が揃う最新ミュージックTコレクションを是非お楽しみください。

Gap公式オンラインストア

https://www.gap.co.jp/gap/featured/graphic-t-shirts-3045373

展開店舗

全国のGapストア(アウトレット店舗除く):3月17日(月)各店舗のオープン時間より販売開始

Gap公式オンラインストア:3月17日(月)0時より販売開始

商品詳細

価格は全て7,990円(税込み)、サイズ展開はXS/S/M/L/XL

The Rolling Stones(ザ・ローリング・ストーンズ)

NIRVANA(ニルヴァーナ)

The Notorious B.I.G.(ザ・ノトーリアス・B.I.G.)

Snoop Dogg(スヌープ・ドッグ)

De La Soul(デ・ラ・ソウル)

Ramones(ラモーンズ)

