地域と連携した「地産地消型ペットボトルリサイクル」の取り組みを拡大

大塚製薬株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:井上 眞、以下「大塚製薬」)は持続可能な社会の実現を目指し、佐賀県東部環境施設組合(管理者:鳥栖市長 向門 慶人、事務局長:藤川 博一)、株式会社熊本市リサイクル事業センターおよび豊田通商株式会社と3月14日にペットボトルの資源循環水平リサイクルに関する協定を締結しました。自社工場所在地で回収されたペットボトルを再びペットボトルの原料として工場で利用する「地産地消型ペットボトルリサイクル」の取り組みを当社佐賀工場においても実施し、地域と連携したペットボトルの「ボトルtoボトル*1」水平リサイクルのさらなる推進を目指します。

3月14日に大塚製薬佐賀工場で行われた資源循環協定締結式の様子(写真左から:西原 治雄 株式会社熊本市リサイクル事業センター 代表取締役社長、藤川 博一 佐賀県東部環境施設組合 事務局長、辻森 久元 大塚製薬 佐賀工場長、牧 俊彦 豊田通商株式会社 サステナブル合成樹脂部 部長)

■佐賀県の2市3町での「地産地消型ペットボトルリサイクル」を実施

大塚製薬は、佐賀県との包括連携協定を通じ、県民の健康維持・増進に関する取り組みを協働で推進するほか、当社佐賀工場が所在する吉野ヶ里町とは災害時の製品支援を通じて連携しています。また当工場では、省エネルギーや廃棄物の再資源化とともに地域の美化活動にも積極的に取り組んできました。

佐賀県東部環境施設組合は、鳥栖市、神埼市、吉野ヶ里町、上峰町、みやき町の2市3町で分別排出されたペットボトルの回収業務を担っています。このたびの協定を通じて4者が連携し、工場所在自治体を含む2市3町で回収されたペットボトルを再びペットボトルの原料として当社佐賀工場で利用する「地産地消型リサイクル」を推進していきます。また今後は、組合と協働し、各市町の住民に対する資源循環促進の普及啓発も合わせて行ってまいります。

■「ボトルtoボトル」推進の取り組み

当社は大塚グループ発祥の地である徳島県をはじめとする28自治体*2と資源循環協定を締結しています。2025年2月には、当社工場が所在する静岡県袋井市と「地産地消型ペットボトルリサイクル」の推進に関する協定を締結しました。また、マラソン大会や夏フェスなどの大規模イベントでの啓発活動や使用済みペットボトルの回収・リサイクルを行うなど、地域および団体と連携した「ボトルtoボトル」を推進しています。

「ボトルtoボトル」のイメージ

*1 ペットボトルをリサイクルして再びペットボトルとして使用する理想的な循環型リサイクルシステム

*2 2025年3月14日現在

■大塚製薬 佐賀工場における環境負荷低減の取り組み

1986年5月に竣工した佐賀工場では、緑豊かな環境の中、飲料・食品および医薬品を製造しています。同工場では、50%のリサイクルPET樹脂を使用するなど環境配慮設計されたペットボトル飲料の生産や、工場で使用するすべての電力を再生可能エネルギーに切り替えたことにより、年間8,000トンのCO2の排出量を削減(約 3,000 世帯の年間排出量に相当)するなど、環境負荷を低減した生産活動に取り組んでいます。

大塚製薬 佐賀工場 外観

【主な表彰】

・平成15年度 緑化優良工場等経済産業大臣表彰 受賞

・平成23年度 3R推進功労者等表彰 3R推進協議会会長賞 受賞

【参考】 大塚製薬のサステナビリティ 「サーキュラーエコノミー」に向けた主な取り組み

大塚製薬は、企業理念のもと、「健康」に貢献する事業を展開しています。その事業を通じ、4 つの重要項目(マテリアリティ)を特定し課題の解決と持続可能な社会の実現を目指し取り組んでいます。

マテリアリティの一つである「地球環境への負荷低減」における施策のうち、「サーキュラーエコノミー(資源利用の抑制・循環利用)」においては、大塚グループ プラスチックステートメントの元でさまざまな取り組みを行っています。「化石資源由来原料の使用」と「自然への廃棄物の排出」をゼロにすべく、「ボトルtoボトル」の推進や、リサイクルPET樹脂を使用したペットボトル容器やラベルレスボトルの展開、軽量化や代替素材の採用など、原材料調達から生産、物流、販売に至る過程全体で資源効率を高め、生物資源を含む資源との持続可能な共生関係を構築しています。

大塚製薬 サステナビリティ 「サーキュラーエコノミー」

https://www.otsuka.co.jp/sustainability/circular-economy/

大塚製薬 サステナビリティハンドブック

https://www.otsuka.co.jp/sustainability/pdf/handbook.pdf

大塚製薬は、今後もOtsuka-people creating new products for better health worldwideの企業理念のもと、人々の健康維持・増進に貢献してまいります。