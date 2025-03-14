第４回Digi田(デジでん)甲子園 民間企業・団体部門で優勝し内閣総理大臣賞を受賞しました！
株式会社サカイ引越センター
左より、伊東良孝内閣府特命担当大臣、田島哲康代表取締役社長、石破茂内閣総理大臣、橘慶一郎内閣官房副長官
株式会社サカイ引越センター（大阪府堺市：代表取締役社長 田島 哲康）は、第４回Digi田(デジでん)甲子園に、滋賀大学との共同研究内容である「引越データを活用した地域課題解決への取り組み」で応募し、 民間企業・団体部門で優勝いたしました。２０２５年３月１３日、総理官邸で行われた授賞式に田島哲康社長が出席し、石破茂内閣総理大臣より、「内閣総理大臣賞」を受賞いたしました。
左より、伊東良孝内閣府特命担当大臣、田島哲康代表取締役社長、石破茂内閣総理大臣、橘慶一郎内閣官房副長官
「Digi田(デジでん)甲子園」とは
地方公共団体、民間企業・団体など様々な団体がデジタルの力を活用して、地域課題の解決等に取り組む事例を幅広く募集し、特に優れたものを表彰。詳細は下記サイトをご確認ください。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/koshien/index.html
当社の取り組み「引越データを活用した地域課題解決への取り組み」について
２０２３年３月に滋賀大学と産学連携協定を結び、引越データを活用した共同研究を行いました。
詳細は下記の取り組み紹介の動画をご確認ください。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/koshien/kekka/2024/index.html