w.o.d.／Bialystocks／MONO NO AWARE／Laura day romance／スーパー登山部(OA)が「FM802 Rockin’Radio!」に出演決定！
FM802が2013年から毎年開催し、今が“旬”のロックバンドが大集結する、「心斎橋PARCO presents FM802 Rockin’Radio! -OSAKA JO YAON」。今年も開催が決定しました！6月28日（土）、会場はもちろん大阪城音楽堂。
今年の出演者は、w.o.d.／Bialystocks／MONO NO AWARE／Laura day romance／スーパー登山部(OA)。18:00～放送中の『Poppin’FLAG!!!』にてチケットのFM802番組先行受付を実施します。お得な早割チケットをいち早くゲットしてくださいね！
今、あなたに見てほしい、注目のアーティストが夏目前の野音に大集結！大阪城音楽堂でアツい音楽との出会いをお届けします。お楽しみに！
【イベント情報】
「心斎橋PARCO presents FM802 Rockin’Radio! -OSAKA JO YAON-」
●日程＝2025年6月28日（土）
●時間＝11:30開場／12:30開演
●出演＝w.o.d.／Bialystocks／MONO NO AWARE／Laura day romance／スーパー登山部（OA）
●会場＝大阪城音楽堂
●ＭＣ＝板東さえか（FM802 DJ）
●チケット＝
早割（番組先行）=前方自由席のみ 5,500円
一般=前方自由席／後方立見 各5,940円
●イベントHP＝https://funky802.com/rockin/
●お問い合わせ＝FM802リスナーセンター：http://funky802.com/i/lc/ (平日11:00-17:00)
GREENS：06-6882-1224 （平日 12:00～18:00）
●主催＝FM802
●企画制作＝FM802/GREENS
【チケット番組先行受付】
・3月14日（金） 『Poppin’FLAG!!!』（18:00-20:00／DJ=板東さえか） 早割=前方自由席のみ 5,500円
・3月18日（火） 『UPBEAT!」（11:00～14:00／DJ=加藤真樹子） 早割=前方自由席のみ 5,500円
【オフィシャルHP先行】
・3月21日（金）18:00-3月30日（日）23:59 オフィシャルHP先行