ミラノデザインウィーク出展のお知らせ

カメラ、レンズメーカーのSigmaと、緑化事業を営むGREEN WISE。共に日本を拠点とする2つのブランドが、Milan Design Week 2025を舞台にコラボレーションします。

本展では、最新ミラーレスカメラSigma BFをはじめ、70点以上のカメラ、レンズ、アクセサリー製品からなるラインアップ展示と共に、GREEN WISEによるSigma唯一の生産拠点である会津工場を取り巻く自然から着想を得たインスタレーションを展開します。

カメラとレンズの新たな視点と、撮影道具としての美の先にある、自然や人々との繋がりを探る体験を提供します。

Milan Design Week 2025

SIGMA AIZU JAPAN - The World of Cameras and Lenses

4月7-13日 / 午前10 - 午後7

*9日と13日は午後6時にクローズします

会場

Green Wise Italy Showroom

Via Palermo 5, 20121 Milan (https://maps.app.goo.gl/v22ofnk1tvZurvCr7)

イベント公式ページ

https://breradesignweek.it/2025/en/event/1870/sigma-aizu-japan-the-world-of-cameras-and-lenses

Sigmaは、カメラ、レンズ、アクセサリーの製造販売を行う日本の光学機器メーカーです。1961年に山木道広が創業し、現在は息子である山木和人が代表を務め、家族経営を維持しています。1973年に設立された会津工場は、Sigma唯一の生産拠点であり、サプライチェーンを含めたすべての生産活動を日本国内で完結させることに重きをおいています。

生産体制を日本の東北地方に集約させることで、部門・企業間の緊密な連携と厳格な品質管理の実現、ひいては高品質な製品の製造を可能にしています。そして、会津の冷涼で澄んだ空気と水、雪深い自然の中で育まれた実直で研鑽を怠らない会津人の気質もまた、Sigmaの本質を形づくるものです。

Sigmaの全製品はArper(イタリア)の家具やVibia(スペイン)の照明などを手掛ける岩崎一郎 (IWASAKI DESIGN STUDIO)が2012年から一貫してデザインを担当しており、本展では、この約10年で発表された製品からセレクトした、70点以上のSigma製品で構成されるラインアップ展示を公開します。さらに、Sigmaの最新ミラーレスカメラであるSigma BFを実際に操作し撮影できるコーナーや、製品の分解部品展示を予定しています。

カメラやレンズをじっくりと見て触るという体験を通して、単なる機材だったものは信念を持った道具へと変容することでしょう。会津の豊かな自然から着想を得たGREEN WISEによるインスタレーション体験を伴うことで、工業製品の背後にある、人々の手と技、そしてそれらを育む自然との深い繋がりを感じていただければ幸いです。

Sigma

Sigmaは1961年創業のレンズおよびカメラメーカーです。当社は、福島県の会津工場と神奈川県の本社において、製品の開発、設計、製造を一貫して行っています。

https://www.sigma-global.com/

pr@sigma-photo.co.jp

GREEN WISE

GREEN WISEは1905年創業の緑化事業者です。2019年には、ミラノ・ブレラ地区の中心にショールーム兼デザインスタジオをオープンしました。顧客と自然のコンテクストを読み解いて、体験価値を高めるサービスを提供しています。

https://greenwiseitaly.com

info@greenwiseitaly.com