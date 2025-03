『ConoHa for GAME』 2周年！ 最大1ヶ月無料クーポン＆豪華景品が当たるプレゼントキャンペーンを開催【GMOインターネット】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループの、GMOインターネット株式会社(代表取締役 社長執行役員:伊藤 正 以下、GMOインターネット)が提供する『ConoHa for GAME』(URL:https://www.conoha.jp/game/ )は、2023年3月1日のサービスリリースからおかげさまで2周年を迎えました。これを記念して、本日2025年3月14日(金)より「リリース2周年記念キャンペーン」を開催します。本キャンペーンでは、新規お申込みの方全員に2GBプランが最大1ヶ月実質無料になる1,100円OFFクーポンや、ポータブルゲーミングPC、Amazonギフトカードが抽選で当たるWプレゼント企画など、日頃の感謝を込めた特別な企画を実施いたします。

さらに、2周年をより盛り上げるべく、ConoHa応援団長「美雲このは」が『ConoHa for GAME』を使って人気ゲームのマルチサーバーを作成するスペシャル動画を公開いたします。詳細は近日中に「美雲このは公式Xアカウント」(URL:https://x.com/MikumoConoHa )にてお知らせいたします。

【キャンペーン1.】

最大1ヶ月無料でマルチプレイを楽しめる!1,100円OFFクーポン配布キャンペーン

3月14日(金)~4月14日(月)までの期間中、『ConoHa for GAME』のサービスを新規でご契約をいただいた方全員に、1,100円OFFクーポンをプレゼントいたします。

2GBプランをご購入された場合「マインクラフト」や「テラリア」といった人気ゲームのマルチプレイを1ヶ月実質無料でお楽しみいただけます。また、「ARK: Survival Evolved」や「7 Days to Die」、「グランド・セフト・オートV(※1)」といったゲームを楽しむ際におすすめの8GBプランを時間課金でお申込みされた場合、約3日間無料で利用することができます。

『ConoHa for GAME』のイメージ保存機能を使えば、一度遊んだデータをバックアップできるため(※2)、後日、再度サーバーを作成してプレイすることも可能です。

■キャンペーン概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4773_1_d9eab2019d63c3bf51bacffffdf91a4f.jpg ]

(※1) グランド・セフト・オートVをプレイする際には、「FiveM」のテンプレートを用いてサーバーを作成する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください:https://www.conoha.jp/game/template/fivem/

(※2) サーバーのイメージ(データ)を任意のタイミングで保存できます。50GBまでは無料で利用可能です。詳しい方法はこちらをご覧ください:https://support.conoha.jp/g/cp-saveimage/

【キャンペーン2.】

長期割引パス更新時に使える!22% OFFクーポン配布キャンペーン

3月14日(金)~4月14日(月)までの期間中、長期割引パスの更新時に使える22% OFFクーポンを配布いたします。本クーポンは『ConoHa for GAME』で長期割引パスをご利用されている方が契約更新を行う際にご利用いただけます。

■キャンペーン概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4773_2_10c282735eefc81982120e46c75703ea.jpg ]

【キャンペーン3.】

抽選でポータブルゲーミングPC(Lenovo Legion GO)やゲーミングマウスなどが当たる!さらにAmazonギフト券5,000円分が抽選で10名様に当たる!2周年記念Wプレゼントキャンペーン

3月14日(金)~4月14日(月)までの期間中、ポータブルゲーミングPC(Lenovo Legion GO)、ゲーミングマウス(logicool PRO X superlight2)、ゲーミングヘッドセット(logicool ASTRO A50 X)が抽選で各1名様にあたるプレゼントキャンペーンを実施いたします!さらにXのフォローと投稿でAmazonギフト券5,000円分が10名様に当たるキャンペーンも実施いたします。詳細は以下の応募要項をご確認ください。

■キャンペーン概要(1)

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4773_3_56d07b388b443e78ce7ca8765ecfc487.jpg ]

■キャンペーン概要(2)

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4773_4_342c99f63887f339189ed31cc309d720.jpg ]

【美雲このはスペシャル動画公開!『ARK』のマルチサーバーを「美雲このは」が作成してマルチプレイに挑戦!】(URL:https://www.youtube.com/channel/UCgff33fL0MMgjVVWMhd9ZyA)

ConoHa応援団長「美雲このは」のスペシャル動画を公開します!動画内では、実際に美雲このは が『ConoHa for GAME』を用いて人気ゲーム『ARK: Survival Evolved』のマルチサーバーを作成し、マルチプレイにチャレンジします。美雲このはファンの方のみならず、これからマルチサーバーを作成してみたいと考えている方へおすすめの内容となっておりますので、ぜひ、ご覧ください。

■概要

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4773_5_367f9fa3bee90d32731bdecd4c3740a7.jpg ]

■美雲このは とは(URL:https://conoha.mikumo.com/(https://conoha.mikumo.com/) )

座敷童子一族の末裔として生まれ、栃木の由緒正しい某神社で暮らしていたんだけど、昔からのしきたりで一人前の座敷童子になるため東京で修行を開始!

紆余曲折あって、ConoHa応援団長に就任することになりConoHaを使っているみんなを応援するとともに、「このは」も一人前の座敷童子ではなく、「神様」になるために日々頑張っているよ! ConoHa公式VTuberとしても活躍中!

【「ConoHa byGMO」について】(URL:https://www.conoha.jp/(https://www.conoha.jp/))

「ConoHa byGMO」は、国内ホスティングシェアNo.1(※3)を誇るGMOインターネットグループのホスティングサービスで、ブログやHP作成に最適な国内最速(※4)レンタルサーバー「ConoHa WING」をはじめ、よりサーバーを自由にカスタマイズ・構築することが可能な「ConoHa VPS」、Windows OSをご利用される方向けの「ConoHa for Windows Server」、ゲームテンプレートが無料で使えるゲームユーザー向けの『ConoHa for GAME』、ブラウザだけで本格的なAI画像生成を楽しめる「ConoHa AI Canvas」など、お客様のご利用目的に応じて最適なサービスをお選びいただけます。初期費用無料で"簡単"、"使いやすく"を徹底的に追及したサービスとなっており、サーバーを初めてご利用いただく方から個人事業主、法人まで幅広くご利用いただいております。

(※3)業界のシェアはipinfo.ioをもとに算出しております。ipinfo.ioは、IDB LLC社が運営するIPアドレスに紐づいた地理情報などを確認できるウェブサイトです。

(※4)2025年2月時点、自社調べ。日本国内シェア90%以上を占めたトップ10サービスにおいて、各サービス最下位プランのサーバー処理速度を、負荷テストツール「Apache Bench」「h2load」で5回計測した平均値を比較。国内シェアは、Webhosting.infoおよびDomainToolsをもとに算出。

以上

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOインターネット株式会社

ConoHa事業部 松井

お問い合わせ:info@conoha.jp

【GMOインターネット株式会社】(URL:https://internet.gmo/(https://internet.gmo/))

会社名 GMOインターネット株式会社 (東証プライム市場 証券コード:4784)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役 社長執行役員 伊藤 正

事業内容

■インターネットインフラ事業

ドメイン・レンタルサーバー(ホスティング)事業|インターネット接続(プロバイダー)事業

■インターネット広告・メディア事業

資本金 5億円

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社(グループ経営機能)

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産(仮想通貨)事業

資本金 50億円

