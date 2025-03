Ruijie Networks Japan株式会社

Ruijie Networks Japan株式会社(ルイジェネットワークスジャパン、本社:東京都港区 代表取締役社長:李 天遠(リ テエン))は、2025年4月3日(木)に「集合住宅の未来を変える!インターネット高速化&Wi-Fi付加価値で実現するユーザー満足度向上」をテーマにしたセミナーをオンラインで開催いたします。

[セミナー詳細]

https://www.ruijie.co.jp/webinar

当社では、集合住宅においてインターネット環境の高速化とWi-Fiサービスの付加価値向上を通じて、居住者の満足度をさらに高めるための取り組みを進めています。特に新築物件・築古物件に向けて様々な配線方法に応じて、高速化したインタネットソリューションおよび最新のWi-Fi技術で入居者様の満足度向上・ネットワーク管理のコスト削減など様々のソリューションをご紹介致します。また、Ruijieのインターネット製品やソリューションを導入したマンションISP Ai.Connect社より、事例を紹介します。

▌ウェビナー概要

・ 日程:2025年4月3日(木)

・ 時間:14:00-15:00

・ 参加費:無料

・ 開催方法:オンライン(ZOOM)Webinar

・ 申し込みURL:https://www.ruijie.co.jp/webinar

▌登壇者プロフィール

王甲天

Ruijie Networks Japan株式会社

Chief Marketing Officer

キャリアモバイルネットワーク基地局設計・構築経験十年以上あり

インタネットサービスプロバイダー製品設計・導入経験四年以上あり

通信設備・端末マーケッティングディレクターとして七年以上活動

一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟・一般社団法人「無線LANビジネス推進連絡会」・一般社団法人集合住宅デジタル高度化協議会にて、推進検討班・フォーラムにも参画

ケーブル技術ショー、WirelessJapan、集合住宅高速化フォーラムなど講演・貢献経験多数あり

野瀧真一

株式会社Ai.Connect

事業戦略本部 本部長

UNIVERSAL MUSICからプロミュージシャンとしてメジャーデビュー経験あり。

通信業界では10年以上にわたり大手ハウスメーカーやガス会社との事業開発を推進。

世界AIスタートアップ100選出のシンガポールAIベンチャーで日本法人の立ち上げにも参画。

人流データ分析や海外広告プロダクトの日本市場参入と事業開発を主導し自治体や大手ブランド、メーカーなどの課題解決に貢献。

秋山一夫

株式会社Ai.Connect

事業戦略本部 R&D技術開発部 部長

8bit CPU基板の設計から第一次銀行オンラインシステムのエミュレータ開発、

大型汎用コンピュータのダウンサイジング、国内初のExchange 4.0メールサーバ構築まで、多岐にわたる技術革新を牽引。

国内外の通信・ITインフラ構築に携わり、IPv4からIPv6移行に携わるシステム検討/提案、ネットワーク黎明期から現在まで

最先端のシステム設計・運用を手掛ける。

Ruijie Networksについて

Ruijie Networksは業界を誇るICTインフラ及び業界ソリューションメーカーです。ネットワーク機器の開発・設計・製造・販売を主な事業としております。2003年に設立され、それ以来、技術を応用シーンに十分に融合させることに力を注ぎ、ユーザーに寄り添った製品の企画とイノベーシを行い、各業界のユーザーのデジタルトランスフォーメーションとビジネス価値の革新の実現を支援してきました。Ruijie Networksの製品とソリューションは現在世界100以上の国と地域で業務を展開しております。2022 年 11 月 21 日、Ruijie Networks Co., Ltd. は、深圳証券取引所の創業板(ChiNext)に上場されました(証券コード: 301165)。2019年に日本法人としてRuijie Networks Japan株式会社を設立しました。ネットワーク製品を中心にビジネスをご展開しております。400GデータセンタースイッチRG-S6980-64QCがInterop Tokyo 2022「Best of Show Award」にて特別賞を受賞、Wi-Fi 7無線アクセスポイントRG-AP9860がInterop Tokyo 2023「Best of Show Award」にて特別賞を受賞されました。

【会社概要】

社名:Ruijie Networks Japan株式会社

所在地:〒105-6014 東京都港区虎ノ門 4-3-1 城山トラストタワー14 階

HP:https://www.ruijie.co.jp/



