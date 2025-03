「LINE ポコポコ」、『サンリオキャラクターズ』とコラボレーション開始

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社は、当社が展開する3マッチパズルゲーム「LINE ポコポコ」(iPhone・Android対応/無料)にて、『サンリオキャラクターズ』とのコラボレーションイベントを開催します。

本コラボレーションでは、限定の学園風デザインになった「青春のハローキティ」「青春のシナモロール」「青春のポチャッコ」「青春のクロミ」「青春のマイメロディ」「青春のけろけろけろっぴ」「青春のハンギョドン」「青春のタキシードサム」「青春のあひるのペックル」「青春のバッドばつ丸」がコラボオリジナル仲間として登場するほか、さまざまなコラボステージを開催します。

【イベント開催期間】2025年3月14日(金)11:00~4月4日(金)10:59

※各種イベント詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください

■サンリオキャラクターズが大集合

『サンリオキャラクターズ』が、限定の学園風デザインになってゲーム内にコラボオリジナル仲間として登場します。「青春のハローキティ」「青春のシナモロール」「青春のポチャッコ」「青春のクロミ」「青春のマイメロディ」「青春のけろけろけろっぴ」「青春のハンギョドン」「青春のタキシードサム」「青春のあひるのペックル」「青春のバッドばつ丸」が登場し、イベントステージやガチャなどから入手することが可能です。

※各キャラクターの入手方法や期間については、ゲーム内のお知らせをご確認ください

■毎日ログインしてコラボオリジナル仲間「青春のけろけろけろっぴ」をプレゼント

「LINE ポコポコ」に10日間連続でログインすることでコラボオリジナル仲間「青春のけろけろけろっぴ」をプレゼントします。

※プレゼントは一度限りとなります

【期間】2025年3月14日(金)11:00~4月4日(金)10:59

■BINGOイベント開催。ビンゴを揃えて「青春のハローキティ」を仲間にしよう

期間中、25個あるビンゴのマスを、ミッションステージクリアで開けていき、ビンゴを揃えていくBINGOイベントを開催します。ビンゴを揃えるとゲーム内アイテムを報酬としてもらえ、全てのビンゴを揃えると報酬としてコラボオリジナル仲間の「青春のハローキティ」を仲間にすることができます。

※通常ステージ12までクリアしたユーザーが対象です

【期間】2025年3月14日(金)11:00~3月21日(金)10:59

■【予告】魔法のグラスボールイベント開催。「青春のマイメロディ」を仲間にしよう

期間中、魔法のグラスボールイベントを開催します。ステージを全てクリアすると報酬としてコラボオリジナル仲間の「青春のマイメロディ」を仲間にすることができます。

※通常ステージ12までクリアしたユーザーが対象です

【期間】2025年3月21日(金)11:00~3月28日(金)10:59

■【予告】コラボイベントステージ開催。「青春のクロミ」を仲間にしよう

コラボオリジナルのイベントステージが登場します。ステージは全10ステージとなっており、全て一定のスコア以上でクリアすると、報酬としてコラボオリジナル仲間「青春のクロミ」を仲間にすることができます。

※イベントステージは通常ステージ12までクリアするとプレイ可能です

【期間】2025年3月28日(金)11:00~4月4日(金)10:59

■「青春のポチャッコ」の仲間集めミッション

期間中、「青春のハローキティ」、「青春のマイメロディ」、「青春のクロミ」の仲間をすべて集めると、「青春のポチャッコ」を獲得することができます。

【期間】2025年3月14日(金)11:00~4月3日(木)10:59

■【予告】クイズに答えてゲーム内アイテムを手に入れよう

期間中、「LINE ポコポコ」のLINE公式アカウントを友だち追加して、メニューに出題されるクイズに挑戦しましょう。クイズに正解するとゲーム内アイテムが貰えます。

【賞品】

第一弾:リンゴ:3個

第二弾:スコアアップ:15分

【期間】

第一弾:2025年3月17日(月)11:00~3月21日(金)10:59

第二弾:2025年3月21日(金)11:00~3月25日(火)10:59

■コラボ記念、公式X(旧Twitter)フォロー&リポストキャンペーン

「LINE ポコポコ」の公式X(旧Twitter)アカウントをフォローしてキャンペーンポストをリポストすると、ハローキティぬいぐるみ(夢リボン)やゲーム内アイテム、Amazonギフトカード500円分が抽選で当たります。

【賞品】

・Amazonギフトカード500円分:毎日100名様(合計700名様)

・ハローキティ ぬいぐるみ(夢リボン):5名様

・クローバー15分:参加者全員

※お受け取りはキャンペーン期間中1回

【期間】2025年3月17日(月)11:00~3月21日(金)10:59

(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. G650089

「LINE ポコポコ」概要

「LINE ポコポコ」は、“ポコタ”をはじめ、人気パズルゲーム「LINE ポコパン」でお馴染みの人気キャラクターが多数登場する3マッチパズルゲームです。ポコ森に再び平和を取り戻すため、それぞれの「ステージ」を高得点でクリアする毎に花を咲かせ、荒地を草原にしていきます。2014年9月3日にサービス公開以降、愛らしいキャラクター達による世界観や、同じキャラクターのブロックを3つ以上揃えて消すだけの簡単さや爽快感がご好評いただいています。日本だけでなく海外でも幅広いユーザーに楽しんでいただき、ダウンロード数は世界累計2,500万ダウンロードを突破(2024年1月時点)。さらに、「ポコパン」シリーズは世界累計7,500万ダウンロード(2023年11月時点)を記録しております。

■LINE ポコポコ

対応端末:iPhone/Android

対応言語:日本語、英語、台湾(繁体字)、タイ

サービス地域:日本、台湾、タイ

サービス開始日:2014年9月3日

価格:無料(アイテム課金)

開発:Treenod Inc.

運営:LINEヤフー株式会社

著作権表記:(C) Treenod, Inc. All rights reserved.

▼App Store ダウンロードページ

https://itunes.apple.com/jp/app/id888615473

▼Google Play ダウンロードページ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGPKPK

