SXSW 2025ショーケース「TOKYO CALLING」「INSPIRED BY TOKYO」開催！大盛況だったライブの模様をレポート！

一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会(略称:CEIPA)(東京都港区南青山3-1-3 スプライン青山東急ビル6F)とTOYOTA GROUPは、本質的な日本音楽産業のグローバル化、持続的な成長支援・推進する共創プロジェクトとして「MUSIC WAY PROJECT」を始動。米国時間3月11日、アメリカ‧テキサス州オースティンの大型フェス『SXSW 2025』にて、日本のアーティストによるオフィシャルショーケース『TOKYO CALLING × INSPIRED BY TOKYO showcase supported by MUSIC WAY PROJECT』をサポートしました。

All Photo credit : (c)森リョータ

北村蕗

本会場の屋内ステージで行われたのは、日本やアジアの次世代アーティストをフューチャーする『INSP IRED BY TOKYO』。トップバッターを飾ったのは北村蕗だ。海外でのパフォーマンスはこの日が初めてと話す北村は、その緊張感が少し伝わりながらも「amaranthus」をしっとりと歌い上げた。ピアノ弾き語り、アンビエント、エレクトロニックが融合された心地良い音色で会場を包み込んだ。

VivaOla

R&BシンガーソングライターのVivaOlaは、オルタナティブなR&Bの魅力が詰まったナンバーを披露

し、メロウなムードを会場に届ける。“I'm still jetlagged, so my talking voice is very low, but I'm read y to go crush!(まだ時差ボケで話すと声が低いんだけど、騒ぐ準備はできてるから!)'と、オーディエンスと対話をするような自然なトークで会場との距離を縮めた。

luvis

ネオン輝く東京の街が目に浮かぶ大人な空間から一変、京都出身のシンガーソングライター‧luvisのサウンドが、オースティンに春の訪れを知らせるかのように爽やかな風を吹かせた。未発表曲「gimme!(jugem)」では、サビの“gimme! gimme! gimme!'のパートでオーディエンスの声をその場でレコーディングした。(後日リリース予定)

XAMIYA

ドリーミーでエレクトロな楽曲が特徴のユニット‧XAMIYAは、遊び心のある音作りで会場を楽しませる。東京のカワイイ文化を彷彿とさせるKAMIYAのドーリー系な衣装にカメラを向けるファンも多かった。“Let's get crazy!(クレイジーになろう!)'と会場を煽ると、キラキラでカラフルなサウンドを響かせた。

打首獄門同好会

屋外ステージでは、日本最大級のライブサーキットイベント『TOKYO CALLING』の参加アーティストがバンドサウンドを鳴らした。先陣を切ったのは、打首獄門同好会だ。昨年、惜しくも出演キャンセルとなった悔やむ想いを晴らすかのように「筋肉マイフレンド」でドスのきいた重低音を放つと、オーディエンスは拳を上げてヘッドバンギングを始めた。猫好きの気持ちを代弁した楽曲「猫の惑星」や「布団の中から出たくない」など、日常生活をコミカルに表現する打首獄門同好会のステージは、爆音のみならず爆笑を誘った。

眉村ちあき

二度目のSXSW出演となる眉村ちあきは、東京を舞台に今を精一杯生きる人々の葛藤や迷い、生き様をテーマにした「東京留守番電話ップ」や、ユニークなトラックメイクと彼女のハイトーンボイスが光る「インドのりんご屋さん 」、さらにSXSW2025のために作ったスペシャルメドレーなど、渾身の7曲を披露。屋外ステージのSXSWの夜空に響く力強い歌声と独自の世界観を貫くパフォーマンスが圧巻だった。フロアからは“Chiaki Daisuki!(チアキ、ダイスキ!)'の声援も飛び交った。

Enfants

オルタナティブロックバンド‧EnfantsがサウンドチェックでRage Against the Machineの名曲をプレイすると、会場にいたロックファンたちが吸い寄せられるようにステージ近くへ。初めてのアメリカ公演にも関わらず、物怖じしない堂々とした佇まいで、全身全霊で歌うボーカル‧松本大にカリスマ性を感じたファンも多いはずだ。

東京初期衝動

トリを務めたのは、昨年に続き2度目の出演となるガールズバンド‧東京初期衝動だ。ギターボーカ

ル‧しーなちゃんが“Japanese famous!'と叫ぶと「メンチカツ」を披露。2曲目にして早くもフロアへ豪快にダイブし、パンク精神を見せつけた。一方で「恋セヨ乙女」では、恋する少女の青春を歌ったラブソングをチャーミングに歌う。このギャップこそがこのバンドの魅力であり、東京女子のエネルギーを感じさせるライブだった。

本ショーケースについて、SXSWの音楽部門の総責任者を務めるジェームズ‧マイナー(VP of Music Fe stival at SXSW)はこう話す。“日本の音楽シーンは成長していて、多様性にも富んでいますよね。アメリカのオーディエンスと日本のオーディエンスは異なります。何度もSXSWに出演するアーティストたちは年々その違いを理解して、自信を高めているのが見受けられます。”

『TOKYO CALLING』と『INSPIRED BY TOKYO』が、日本の音楽のダイバーシティを世界に届けている。“継続は力なり'ということわざがあるように、このショーケースが毎年SXSWで開催されることで、海外のオーディエンスが日本の音楽に触れる入り口となり、着実にファンが増えていることは確かだ。

Text by Megumi Hamura

▼イベント情報

"TOKYO CALLING × INSPIRED BY TOKYO showcase supported by MUSIC WAY PROJECT"

3月11日(火)アメリカ テキサス州オースティン Mohawk

START 21:00(オースティン現地時間)

TOKYO CALLING stage:打首獄門同好会/GOKUMON(Uchikubi Gokumon Doukoukai)/ Enfants /眉村ちあき / 東京初期衝動

INSPIRED BY TOKYO stage:北村 蕗 / XAMIYA / VivaOla / luvis

▼TOKYO CALLING × INSPIRED BY TOKYO showcase HP:

https://tokyo-calling.jp/showcase/

▼SXSW HP:

https://www.sxsw.com/

▼CEIPA×TOYOTA GROUP "MUSIC WAY PROJECT" とは…

コロナ禍によるライフスタイルの変化や、ストリーミングビジネスの伸長により、エンタテインメントコンテンツの市場規模は拡大し、日本文化の存在感も国際的に注目されつつあります。世界中の人々を熱狂させ始めている今、 日本のコンテンツをもっと世界に発信すべく、日本音楽の未来を切り開いていく若者たちが進む「道」を共創し、本質的な日本音楽のグローバル化・持続的な成長を推進する。それが「MUSIC WAY PROJECT」。「日本の音楽が世界をドライブする」を合言葉に若き才能がもっと活躍する為の場を提供していきます。

詳しくはこちら

https://www.ceipa.net/feature/f1df6b87b7bf39357469338034ebcaf7

