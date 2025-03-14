「エスパル仙台店」に腕時計セレクトショップ「TiCTAC」オープン！

株式会社ヌーヴ・エイ

TiCTACエスパル仙台店がオープン！

3/7（金）にTiCTACが「仙台パルコ」から「エスパル仙台」本館2階に移転＆NEWオープン!

国内外の最旬ブランドから本格的な機械式時計まで、デザイン・機能性に優れた腕時計をセレクト。

人気ブランドの別注モデル、ハイブランドのヴィンテージウォッチもラインナップしています。

さらにUSEDのバッグ・アクセサリー、サングラスやキャップ等、腕時計以外のアイテムも豊富に取り揃えています。

■SHOP

＜TiCTACエスパル仙台店＞

〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１丁目１－１

エスパル仙台 本館2階

電話： 022-393-8133

G-SHOCK,RECORDLABEL...etcSEIKO,CITIZEN,BULOVA, HAMILTON...etcKUOE,OUTLINE,TIMEX..etcSKAGEN,BERINGxC,wicca..etcUSEDバッグ、ハット、ヴィンテージウォッチ...etcヴィンテージウォッチヴィンテージウォッチNEWARA(キャップ),IZIPIZI(サングラス)

TiCTAC(チックタック)

全国に展開する腕時計のセレクトショップ。国内外の最旬ブランドから本格的な機械式時計まで、デザイン・機能性に優れた腕時計をセレクト。自分らしさを表現するアイテムとして、大切な人の幸せな時間を願うギフトとして、知的好奇心を満たすコレクションアイテムとして、様々な側面から「腕時計」の魅力を提案しています。



公式サイト：https://www.tictac-web.com/

公式オンラインストア：https://www.neuve-a.net/TiCTAC/shop/c/c10/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/tictac_press/

SHOP一覧：https://www.tictac-web.com/shoplist/