「エスパル仙台店」に腕時計セレクトショップ「TiCTAC」オープン！
株式会社ヌーヴ・エイ
TiCTACエスパル仙台店がオープン！
国内外の最旬ブランドから本格的な機械式時計まで、デザイン・機能性に優れた腕時計をセレクト。
G-SHOCK,RECORDLABEL...etc
SEIKO,CITIZEN,BULOVA, HAMILTON...etc
KUOE,OUTLINE,TIMEX..etc
SKAGEN,BERING
xC,wicca..etc
USEDバッグ、ハット、ヴィンテージウォッチ...etc
ヴィンテージウォッチ
ヴィンテージウォッチ
NEWARA(キャップ),IZIPIZI(サングラス)
TiCTACエスパル仙台店がオープン！
3/7（金）にTiCTACが「仙台パルコ」から「エスパル仙台」本館2階に移転＆NEWオープン!
国内外の最旬ブランドから本格的な機械式時計まで、デザイン・機能性に優れた腕時計をセレクト。
人気ブランドの別注モデル、ハイブランドのヴィンテージウォッチもラインナップしています。
さらにUSEDのバッグ・アクセサリー、サングラスやキャップ等、腕時計以外のアイテムも豊富に取り揃えています。
■SHOP
＜TiCTACエスパル仙台店＞
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１丁目１－１
エスパル仙台 本館2階
電話： 022-393-8133
G-SHOCK,RECORDLABEL...etc
SEIKO,CITIZEN,BULOVA, HAMILTON...etc
KUOE,OUTLINE,TIMEX..etc
SKAGEN,BERING
xC,wicca..etc
USEDバッグ、ハット、ヴィンテージウォッチ...etc
ヴィンテージウォッチ
ヴィンテージウォッチ
NEWARA(キャップ),IZIPIZI(サングラス)
TiCTAC(チックタック)
全国に展開する腕時計のセレクトショップ。国内外の最旬ブランドから本格的な機械式時計まで、デザイン・機能性に優れた腕時計をセレクト。自分らしさを表現するアイテムとして、大切な人の幸せな時間を願うギフトとして、知的好奇心を満たすコレクションアイテムとして、様々な側面から「腕時計」の魅力を提案しています。
公式サイト：https://www.tictac-web.com/
公式オンラインストア：https://www.neuve-a.net/TiCTAC/shop/c/c10/
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/tictac_press/
SHOP一覧：https://www.tictac-web.com/shoplist/