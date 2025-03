株式会社資生堂

「パワー・オブ・ラディアンス・アワード」2025年受賞者中島さち子さんが代表のsteAmとクレ・ド・ポー ボーテが共催

資生堂のグローバルラグジュアリーブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」は、2025年「パワー・オブ・ラディアンス・アワード」受賞者、中島さち子さんが代表を務める株式会社 steAm とともに「STEAM Girls Award」を開催いたします。このアワードを通して、女子生徒を対象に「自ら探究のテーマや問いを立て(Art)」「STEAM(科学、技術、工学、芸術/リベラルアーツ、数学)を活用してアイディアを形にし(Design)」、発表する機会を提供します。

【パワー・オブ・ラディアンス・アワードについて】

【「パワー・オブ・ラディアンス・アワード」2025年受賞者中島さち子さん】

クレ・ド・ポー ボーテは、より良い世界への鍵は教育を通じて女性の可能性を引き出すことにあるという信念のもと、2019年より「パワー・オブ・ラディアンス・アワード」を開催しています。このアワードは、少女たちへの教育支援のために地域社会で行動を起こしている女性を表彰し、寄付金を通してその活動を支援するものです。

2025年度の受賞者には、女子のSTEAM教育の推進に向けて先駆的な活動を展開する中島さち子さんを選出しました。

STEAM分野における先駆者である中島さんは、高校在学中に国際数学オリンピックで日本人女性初の金メダルを獲得。そして、ジャズピアニストとして、五感でSTEAM的に楽しむ参加型で国際色豊かなバンド”KURAGE Band”を率いています。こうしたSTEAM分野と芸術分野の経験から、2017年にSTEAM教育を推進する株式会社steAmを設立。STEAM分野への参加を妨げるものはジェンダーも含めてあってはならない、という信念をもとに、株式会社steAmの創設者兼CEOとしての活動を通してあらゆる世代の学習者にインスピレーションを与えています。また、2025年開催の日本国際博覧会(大阪・関西万博)ではテーマ事業プロデューサーを務め、STEAM教育分野における自身の革新的かつ包括的な取り組みを世界的な舞台で発信しています。

あらゆる世代の人の創造性や革新性の限界を押し広げていく中島さんの活動の支援として、本アワードを実施します。

【STEAM Girls Award】

世界経済フォーラムの「グローバル・ジェンダー・ギャップ・レポート2024」によると、日本のジェンダー平等達成率は146カ国中118位で、特にSTEM分野での著しい格差が浮き彫りになっています。日本は世界有数の経済大国の一つであり、女子の数学・科学の成績は世界的に傑出しているにもかかわらず※1、STEM分野の卒業生における女性の割合はわずか16%に過ぎません※2。

本アワードは、日本の女子小学生および中高生に対して、STEAM分野の知識や技術を活用した創造的な探究活動とその成果発表の機会を提供することを目的としています。さらに、STEAM分野で活躍する、さまざまなロールモデルとの出会いを通じて、科学や技術を学ぶ楽しさや無限の可能性を実感し、将来の進路選択を広げることを目指します。STEAM の A は自らテーマや問いを生み出す力であるとし、STEM を通じて自分らしいテーマやコンセプトで創造力を発揮し、未来を描く力を育みたいと考えています。この取り組みにより、参加者の自信を育み、学びへの意欲を促進します。また、多様な分野でのキャリアパスへの視野を広げ、未来のSTEAMリーダー育成の土台を築きます。アワードには、個人の場合は女子※3、グループの場合は女子※3がリーダーでの参加が可能です。

※1 グローバル・ジェンダー・ギャップ・レポート 2024

https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2024/in-full/benchmarking-gender-gaps-2024-2e5f5cd886/

※2 How Japan is encouraging more women into STEM

https://www.weforum.org/agenda/2023/07/japan-encouraging-women-into-stem/

※3 性自認が女性であること

【アワード実施概要】

<アワード名>

STEAM Girls Award ~探究心と創造力で「好き」を発見、可能性の鍵を解き放つ~

<共催>

株式会社steAm、資生堂ジャパン株式会社 クレ・ド・ポー ボーテ

<趣旨>

クレ・ド・ポー ボーテは、より良い世界への鍵は教育を通じて女性の可能性を引き出すことにあるという信念のもと、「パワー・オブ・ラディアンス・アワード」を開催し、地域社会で行動を起こしている女性を表彰しています。2025年度はSTEAM教育の推進に向けて先駆的な活動を展開する中島さち子さんとともに、日本の課題でもあるジェンダー平等に向けて、女子小学生および中高生に対してSTEAM分野の知識や技術を活用した創造的な探究活動とその成果発表の機会を提供することを目的としています。

<応募条件>

1.個人/グループ枠

2.未来の地球学校 特別枠

詳細は下記応募条件・方法をご参照ください。

<テーマ内容>

アワードの趣旨に沿った内容で、下記3つのテーマの中から1つ選択し、3分以内の動画で表現する。

1. 芸術家や哲学者になりきり、何かを生み出したり世界を新しいメガネで見る

2. 科学者や数学者になりきり、自分だけの問いをみつけ、研究や深堀りを行う

3. 発明家や起業家になりきり、いのち輝く未来社会のために何ができるか考える

*詳細はアワード特設サイトを参照

<審査基準>

1.好奇心/ 熱意:真剣な関心と熱意を示しているか。学びや探究に対する強い情熱が伝わっているか。

2.創造性/ 革新性:STEAMに関連する創造的な思考や革新的なアイデア・テーマ設定を示しているか。独自のアプローチや視点が提示されているか。

3.プロセス/ 関連性:テーマや課題に対する調査や背景を汲んだ設計になっているか。課題に対して適切なアウトプット、プロトタイプ(具体的な形・モノ)になっているか。

4.影響/ 独創性:現実の問題を解決したり、ポジティブな影響を与えたりすることにどのように貢献できるかを述べているか。

5.総合的なプレゼンテーション:全体を通じて一貫性があり、自信に満ちた発表になっているか。

<提出期限>

2025年6月30日

<審査発表日>

2025年7月中旬

*上位入賞者にアワード事務局よりご連絡いたします。

<受賞者特典>

入賞7グループを資生堂大阪茨木工場見学、株式会社 steAm代表 中島さち子さんがテーマ事業プロデューサーを務める大阪・関西万博へご招待

開催日程:2025年8月7日・8日

*詳細は別途受賞案内時にご連絡

*各都道府県の主要空港から伊丹空港または新幹線最寄り駅から新大阪駅への往復、運賃及び宿泊費(1泊)及び上記体験へのご招待となります。

*各グループ1名の保護者の方の同伴が必要となります。

個人/グループ枠 : 小学生、中学生は1名につき、保護者(もしくは20歳以上の引率者)1名同伴。高校生の場合は、親権者の同意書の提出により、生徒のみでの参加が可能です

未来の地球学校 特別枠:1グループにつき1名の保護者(もしくは20歳以上の引率者)同伴が必須となります。

*入賞者特典の交通手配、宿泊などの旅行手配は株式会社JTBに委託いたします。

<問い合わせ先>

STEAM Girls Award 事務局 info@cpb-powerofradiance-2025.com

事務局運営期間 : 2025年3月14日(金) ~ 2025年8月29日(金)

お問い合わせ受付・対応時間 : 平日10:00~17:00 ※土日・祝日を除く

※お問い合わせ受付順にメールご返信にて回答させていただきます。一部のご質問には回答までお時間を要する場合もあります。

応募条件・方法

1.個人/グループ枠

<応募資格>

- 日本国内の小学4~6年生、中学生、高校生(及びこれに準ずる方)

*2025年4月時点の所属、学年とする

- 個人/個人が任意でつくったグループでの応募も可能

- 個人応募の場合は女子*とする

- グループの場合最大3名まで。リーダーを女子*とする

*性自認が女性であること

<応募方法/応募先>

アワード特設サイトより、テーマ作品ファイル、応募フォーマットへの内容、必要事項を記入しご応募ください。

https://www.cledepeau-beaute.com/jp/powerofradiance-2025-contest.html?rt_pr=trs27

2.未来の地球学校 特別枠

本アワードの主旨に賛同いただき、学校として参加を希望される場合の特別枠を設けております。学校応募特典として、多角的な伴走を準備しております。

<応募資格>

- 日本国内の小学校4~6年生、中学校、高等学校 *2025年4月時点

- 学校内での最低1グループのアワードへの応募

- 1グループの人数は、最大3名まで。グループリーダーを女子※1とする。

- 学校※2として「未来の地球学校※3」に登録すること

※1性自認が女性であること

※2学校としての登録が難しい場合、担当者(教員)の個人登録でも可能

※3 国内外の学校や公共の場、企業など、従来の枠組みを超えて多種多様な連携・つながりを持った地球規模での

STEAMを通じた総合的な協奏の場です。

<未来の地球学校特別枠 申請方法>

2025年4月14日までに、下記フォームから お申込みください。

https://form.run/@steamaward

審査のうえ、参加いただける申請者に4月18日を目途に、未来の地球学校事務局よりご連絡いたします。

<未来の地球学校 特別枠 特典>

- STEMツール活用ワークショップ(オンライン)への参加

期間:2025年4月~5月(予定)

- 株式会社steAmによるオフィスアワー(オンライン)

期間:2025年5月~6月(予定)

回数:最大3回

<応募方法/応募先>

アワード特設サイトより、テーマ作品ファイル、応募フォーマットへの内容、必要事項を記入しご応募ください。

https://www.cledepeau-beaute.com/jp/powerofradiance-2025-contest.html?rt_pr=trs27

株式会社資生堂は、大阪・関西万博シグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」にパートナーとして協賛しています。資生堂ジャパン株式会社は、株式会社資生堂のグループ会社です。

株式会社steAmについて

株式会社steAmは「創造性の民主化」を掲げ、万人万物の中に溢れる創造性を信じ、STEAM*教育を通じてワクワクを中心とした0-120歳の学び・遊びを推進し、プレイフル・インクルーシブな共創社会の構築を模索しています。また、国内外に点々とある場をつなぐことによって、人と人がつながり新たな価値を生み出す共創の場を創出する「未来の地球学校」を推進しています。代表を務める中島さち子さんは内閣府 「STEM Girls Ambassador」も務めており、STEMの魅力を多くの女性に伝えることをミッションの一つとしています。

*STEAMとは:科学(Science)、技術(Technology)、工学・ものづくり(Engineering)、アート・リベラルアーツ(Art/Arts)、数学(Mathematics)の英単語の頭文字を組み合わせた、心躍動する、創造的・実践的・横断的な学びや学び方を表す造語

株式会社steAm 公式サイト : https://steam21.com/

株式会社steAm 公式Facebook : https://www.facebook.com/steAmInc-111578090639912

株式会社steAm 公式Instagram : https://www.instagram.com/steaminc21/

未来の地球学校 公式サイト : https://future-earth-school.com/

クレ・ド・ポー ボーテについて

資生堂初のグローバルラグジュアリーブランドとして1982 年に誕生。「クレ・ド・ポー ボーテ」とは、フランス語で「肌の美しさへの鍵」という意味を持ちます。ラグジュアリーとサイエンスを極めたこのブランドの信条は、世界中の女性たちの輝きを解き放つことです。モダンで魅惑的、ダイナミックな効果を持つ商品は、世界25の国と地域で販売されています。

「パワー・オブ・ラディアンス・アワード」公式サイト:

https://www.cledepeau-beaute.com/jp/powerofradiance-2025.html?rt_pr=trs27

クレ・ド・ポー ボーテ ブランドサイト:

http://www.cledepeau-beaute.com/jp/?rt_pr=trs27

クレ・ド・ポー ボーテ 公式Instagram:

https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

クレ・ド・ポー ボーテ ジャパン公式 X:

https://twitter.com/cledepeau_japan