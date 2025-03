『ラブライブ！サンシャイン!!』Aqours のCDジャケットイラストを自由に組み合わせてオリジナルTシャツ＆トートバッグを作ろう「ラブライブ！サンシャイン!! カスタマイズグッズ」

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークス[代表取締役社長:浅沼 誠、住所:東京都杉並区]は、『ラブライブ!サンシャイン!!』に登場するスクールアイドルグループ「Aqours」のCDジャケットイラストを自由に組み合わせてオリジナルTシャツ・トートバッグを作成する商品「ラブライブ!サンシャイン!! カスタマイズグッズ」を発売します。

全92枚のイラストから1枚~最大9枚を選んで、自由にカスタマイズしたTシャツ・トートバッグを作成できる商品です。デザイン組み合わせパターンは「30京」通り以上で、自分だけのオリジナルグッズを作成いただけます。

2025年3月14日(金)12:00(正午)から3月30日(日)23:59まで、バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイトA-on STOREにて予約受付を行い、2025年6月以降順次お届け予定です。

・A-on STORE「ラブライブ!サンシャイン!! カスタマイズグッズ」

(https://a-onstore.jp/shop/llsordergoods/)

(C)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!

■「ラブライブ!サンシャイン!! カスタマイズグッズ」商品特長

作成できるアイテムは、Tシャツ(カラー:白・黒・青、サイズ:M・L・XL)とトートバッグ(1種)です。

選択できるイラストは、92枚で、その中からお好きなイラストを1枚から最大9枚選んで、お好きな並びでTシャツ・トートバッグに配置。自由なデザインのオリジナルTシャツ・トートバッグを作成することが可能です。

※1枚・3枚・4枚・6枚・9枚のフレームからイラストを選んで配置することが可能です。

※同じデザイン内で同じイラストを複数選ぶことはできません。

※画像はイメージです。実際の仕様とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※編集中のデザインイメージは、選択したサイズに関わらずLサイズのイメージとなります。

M・XLサイズの実物はイメージと異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■『ラブライブ!サンシャイン!!』について

9人の女子高校生が“スクールアイドル”になり夢を叶えていく「みんなで叶える物語」をテーマに、オールメディアで展開するラブライブ!シリーズの第2弾となる作品です。2016年7月よりTVアニメ1期(全13話)、2017年10月よりTVアニメ2期(全13話)を放送、2019年1月には劇場版アニメ『ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow』を公開しました。物語の舞台である静岡県沼津市でも地域の魅力や情報発信を行うなど、さまざまな取り組みを展開しています。

■「Aqours」について

「Aqours」は『ラブライブ!サンシャイン!!』に登場する9人組のスクールアイドルグループ。2018年には第69回NHK紅白歌合戦に出演、また、2018年と2022年の2度、東京ドームにてワンマンライブを開催。2023年には同じく東京ドームで開催された「異次元フェス アイドルマスター★(ハート)︎ラブライブ!歌合戦」にも出演しました。

■「ラブライブ!サンシャイン!! カスタマイズグッズ」の販売について

受注期間 :2025年3月14日(金)12:00(正午)~2025年3月30日(日)23:59

お届け時期 :2025年6月より順次出荷予定

商品概要 :カスタマイズTシャツ(白・黒・青/全3サイズ)

【価格】各5,500円(税込)、5,000円(税抜)

【仕様】綿100%

M:身丈70cm×身巾52cm×肩巾47cm×袖丈20cm

L:身丈74cm×身巾55cm×肩巾50cm×袖丈22cm

XL:身丈78cm×身巾58cm×肩巾53cm×袖丈24cm

カスタマイズトートバッグ

【価格】4,500円(税込)、4,091円(税抜)

【仕様】綿100%

本体:約 幅48cm×高さ40cm×マチ15cm

持ち手:約 幅3cm×長さ60cm

発売・販売元:株式会社バンダイナムコフィルムワークス

販売サイト :A-on STORE(https://a-onstore.jp/shop/llsordergoods/)

