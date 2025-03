小嶋陽菜がプロデュースするビューティブランド「Her lip to BEAUTY」より人気のボディクリームに新たな香りが登場

株式会社heart relation

株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、代表取締役CCO:小嶋陽菜)が運営するブランド「Her lip to BEAUTY」は、2025年4月4日(金)よりブランドを代表するボディクリームから待望の新しい香り「SENSUAL RICH BODY CREAM - ROSE BLANCHE - 」を発売いたします。

全国発売に先駆け、2025年3月20日(木)より、Her lip to BEAUTYの旗艦店 大阪 ルクア イーレ店にて先行発売いたします。

<香り誕生から3周年を記念したアイテム第2弾として、スターアイテムのボディクリームが登場>

2022年に誕生した“ROSE BLANCHE”の香りは、シグネチャーパフューム“NUDE PEARL”と並ぶ人気を誇り、昨年12月誕生したオードパルファム「OUR STORY」シリーズにも採用。ブランドで愛されている香りです。

ROSE BLANCHEの香り誕生から3周年を記念し、第一弾として2025年1月に「CRYSTAL BATH SALT - ROSE BLANCHE - 」を期間限定で発売。

第二弾となる今回は、複数のベスコスを受賞したブランドを代表するボディクリームから待望の2つ目の香りとして「SENSUAL RICH BODY CREAM - ROSE BLANCHE - 」が登場いたします。これからのシーズンにぴったりな、爽やかで上品な3種のローズが織りなす芳醇で甘い香りのボディクリームにぜひご注目くださいませ。

ROSE BLANCHEとは:

エレガントな爽やかさがあり、うっとりするほどロマンティックな甘さや深みを感じさせるノートは、ヴィーナスのような光を放つ女性そのもの。ローズブランシュの香りはHer lip toの描く“LOVE・ GRACE ・CHARM”の象徴。

混沌とした世界に舞い落ちる白い花びら。

日々の新たなチャプターを輝かせる優しい光に包まれたような香りです。

穢れを知らないピュアなホワイトローズペタルが軽やかに香るトップ。

センティフォリアローズの華やかで芳醇な甘い香りに、エレガントな爽やかさと瑞々しい香気のラベンダーがまじり合うミドル。

アガーウッドの奥深いスモーキーさとシストローズのアンバーグリスやムスクを思わせる甘さと薫香。時間が経つに連れ深く洗練されていく香調です。

<TOP>フィトンチッド、ホワイトローズペタル、シチリアレモン

<MIDDLE>センティフォリアローズ、ラベンダー、ガーデニア

<LAST>シストローズ、アガーウッド、フローラルムスク

<なめらかでふわふわのマシュマロ肌へと導くボディクリーム>

使用感や成分は既存品と同じく、特殊乳化技術の採用によりオイルリッチな保湿力でありながら肌にするっとなじんでしっとりさらさら。暑い夏でも乾燥する冬でも心地よくお使いいただけます。

さらに、豊かなうるおいを閉じ込めてハリと輝きを与える8種の植物オイル*や、角質層のバリア機能をサポートする5種のセラミド**など、厳選の美容成分を配合。うるおいを内包するやわらかな発光肌へと導きます。

*スクワラン、バオバブ種子油、ホホバ種子油、オリーブ果実油、オレンジラフィー油、スクレロカリアビレア種子油、オブンチアフィクスインジカ種子油、シア脂

**セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP





Message from HARUNA KOJIMA

ブランドを代表するボディクリームからついに新しい香りが完成しました。

美容液級のリッチな成分で、ふっくらとうるおうのにベタつきにくい矛盾保湿なボディクリーム。そのテクスチャとともに、エレガントな爽やかさとロマンティックな奥行きのある香りで日々のボディケアを楽しんでください。

<商品概要>

商品名:SENSUAL RICH BODY CREAM - ROSE BLANCHE -

容量:180g

価格:4,600円 (税込)

先行発売日:2025年3月20日(木) 大阪 ルクア イーレ店

一般発売日:2025年4月4日(金) 公式オンラインストア・コンセプトストアHouse of Herme ・イセタン ミラー常設3店舗(日比谷店 / 池袋店 / 武蔵小杉店)

※公式オンラインストアの発売は19時を予定しております。

■Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥ ビューティ)とは

Self Care=Self Love

自分だけの私を知ること。

Her lip to BEAUTYでは

自分に向き合う時間の大切さをテーマに

“触れていたくなる肌”、そして

“好きな香りを纏う”ことに着目してきました。

肌は最もパーソナルなものであり、

自分に興味を持つきっかけとなります。

そして、香りは自己表現のひとつであり、

自分自身を癒すことにも繋がるのです。

自分基準で美しい、

自分基準で心地いいと思えること。

外見だけでなく、質感や香りまでもトータルで演出する。

それがHer lip to BEAUTYです。

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram:https://www.instagram.com/herliptobeauty/

■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者

代表取締役CCO(Chief Creative Officer)

AKB48 1期生として13年間在籍。

同グループ卒業後、2018年にライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。その後ビューティライン「Her lip to BEAUTY」や、ランジェリーライン「ROSIER by Her lip to」など多岐に渡り展開。

2022年にはブランドを扱うコンセプトストアを表参道にオープンし、カフェを常設する他、コラボアフタヌーンティーやアイスクリームショップなどの飲食事業にも携わる。

タレントやモデル、経営者としての顔を持ち、国内外トータルフォロワー数1,000万人を超えるSNS(Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信している。

