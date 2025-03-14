「TOKYO SHOES RETAILING CENTER サンリブ折尾店」が３月14日（金）オープン！アプリ会員限定のお得なキャンペーンを開催！

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、2025年３月14日（金）、福岡県北九州市八幡西区のサンリブ折尾に「TOKYO SHOES RETAILING CENTER サンリブ折尾店」をオープンいたします。

この度、九州エリア初出店となる「TOKYO SHOES RETAILING CENTER」は、「東京靴流通センター」や「シュープラザ」を運営する株式会社チヨダが駅前商業施設やショッピングセンター内の店舗を中心に展開している業態です。紳士靴・婦人靴から子供靴まで、豊富なラインナップを取り揃えております。今、大人気の手を使わずに立ったままスパッと履ける『スパットシューズ』シリーズは地域一番の売り場です。

オープニングキャンペーンとして、 2025年３月14日（金）～３月16日（日）の期間中、スペシャルプライスのアイテムを多数ご用意してお待ちしております！また、チヨダの公式アプリ「kutsu.comアプリ」の会員様限定のキャンペーン（当日入会もOK）など、お得なキャンペーンを開催いたします！

【キャンペーン期間：2025年３月14日（金）～３月16日（日）】- アプリ本会員新規入会特典 今スグ使える500円（税込）引きクーポンプレゼント！※入会から60日間１回限り有効。総額5,000円（税込）以上のお買い上げでご利用いただけます。- アプリ本会員様 ポイント10%相当還元（通常時は100円（税抜）ごとに１ポイント還元）- アプリ本会員様 商品お買い上げで「BOXティッシュ（１箱）」をプレゼント！（各日先着100名様）- アプリ本会員様 総額5,000円（税込）以上のお買い上げで「当社オリジナル 革へんマグカップ」をプレゼント！（各日先着50名様）- お子様連れもしくは子供靴ご購入のお客様は、総額1,000円（税込）以上のお買い上げ（１会計につき）で、おもちゃが当たるガチャコップ（カプセルトイ）を１回まわせます！（各日先着100名様）

※ 数量限定のプレゼントは無くなり次第終了とさせていただきます。

この機会にお得なkutsu.comアプリにご入会ください。

スタッフ一同、心よりご来店をお待ちしております。

店舗名 TOKYO SHOES RETAILING CENTER サンリブ折尾店

住所 福岡県北九州市八幡西区大浦３-１-１ サンリブ折尾１階

電話番号 093-616-0807

営業時間 ９：00～20：00

オープン日 2025年３月14日（金）

ホームページ https://stores.chiyodagrp.co.jp/store/39672.html

【kutsu.comアプリ】（株式会社チヨダ 公式アプリ）

ご購入時にアプリご提示で、全国のチヨダ店舗で共通のポイントが貯まります！

新商品やセールなど、お得な情報を配信しています。

詳しくはこちら https://www.chiyodagrp.co.jp/kutsu-app/

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,156名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：771億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：885店舗（単体）

（2024年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d13170-387-118ba21ae4e95068c46cf5e5f02a6fc6.pdf