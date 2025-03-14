【応募者全員特典付き】広告モデル募集『いこーよ千葉県おでかけ人気月間ランキング1位』の写真映え空間を貸切で撮影会・ママ会にも！

『子連れホテル Kids Garden』で待望の広告モデルが第二弾が募集開始！

合同会社Ravi

千葉県松戸市に昨年末オープンしたばかりの子連れホテル Kids Garden〔泊まれるこどもの国〕(https://www.instagram.com/kidsgarden_jp/)にて

オープン前の第一弾モデル募集で大反響だった企画、第二弾が募集開始いたしました。

応募期間は2025年3月31日まで。

応募受付は公式Instagramの投稿(https://www.instagram.com/p/DHGF081zMmU/?img_index=1)からとなり、応募は無料で３ステップのみで完了のため簡単に応募ができます。

応募者全員プレゼント付き

なんと今回は、当選するとモデルデビューができるほか、当選とならなかった場合でも応募者全員特典が付いてくるという見逃せないスペシャル企画となっております。

写真映えの空間を貸切で独り占めできるだけでなく、宿泊もできるという夢のような体験ができる

いこーよの千葉県のおでかけ人気月間ランキング１位を獲得（1月集計）

子連れホテル Kids Gardenは、子どもとお出かけ情報サイトとして有名な『いこーよ(https://iko-yo.net/facilities/183464)』にて

千葉県のおでかけ人気ランキング１位（2025年1月集計分）を獲得いたしました。

千葉県といえば、東京ディズニーリゾートをはじめ、様々な有名な観光スポットがあります。

そのような様々な魅力的な観光スポットをおさえ、１位に輝くほど注目を集めている子連れスポットとなっております。

室内には360度広がるこどもの国のほか、秘密の扉から繋がる隠し部屋があり子供が喜ぶしかけや遊び場がたくさんあります。

室内には無料の貸衣装があり、お着替えし放題のため好きなだけ職業体験ができます。

巨大な消防車だけでなく、乗り物のおもちゃも豊富にあるため子鉄にもおすすめのスポットです。

また室内のどこかにはプレゼントが隠されていてワクドキが止まらない旅行になること間違いなしです。

【オススメ利用シーン】

・家族旅行

・友人家族やママ友会

・誕生日パーティー

・おじいちゃん、おばあちゃん、孫と親子三世代旅行

・卒園旅行、お祝い旅行

・保育園幼稚園の遠足やお別れ会などレンタルスペースとして

現在未就学児無料イベント（2025年3月22日まで）も開催中です。

詳しくは公式Instagram(https://www.instagram.com/kidsgarden_jp/)をご覧ください。

オープンして間もなく、まだまだ知る人ぞ知る穴場スポットのため、予約も取りやすいのも嬉しいポイントです。

ぜひ予約困難になる前にチェックください。

誕生日パーティーやママ友とのお泊まり会に最適

施設アクセス

子連れホテル Kids Garden〔泊まれるこどもの国〕(https://www.instagram.com/kidsgarden_jp/)は、

船橋駅から東武野田線アーバンパークラインで15分の六実駅徒歩3分の立地にあります。

【県外アクセス例】

東京都から約30分～

埼玉県から約30分～

茨城県から約30分～

神奈川県から約１時間～

栃木県から約２時間～

と県外からのアクセスも良好なため、プチ旅行にも最適です。

また無料駐車場も敷地内に1台完備のため、ドライブ旅行にも安心です。

（近隣パーキングも多数あり）

系列店情報

系列店のプリンセスになれる子連れホテル『泊まれるお城 Cocon Garden(https://www.instagram.com/cocongarden/)』もオススメです。

こちらも千葉県内にあり、Kids Gardenから１時間ほどの木更津市にあります。

系列店利用で宿泊費が1万円OFFになるキャンペーンも実施中のため、あわせてご利用もオススメです。

施設概要

夢のこどもの国

360度が夢の世界

子供達を見守れるカフェ併設

子連れに嬉しい和室

子連れホテル Kids Garden〔泊まれるこどもの国〕

〒270-2204 千葉県松戸市六実5－28－15

無料駐車場 敷地内裏側に1台有り

船橋駅から電車15分の六実駅徒歩3分

最大14名まで宿泊可能

【予約サイト】

公式LINE：https://lin.ee/ZiBIMNi （＠416muoak）

楽天トラベル：https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/191255/191255.html

Airbnb：http://www.airbnb.com/h/kidsgarden

いこーよ：https://iko-yo.net/facilities/183464 (千葉県のおでかけ人気月間ランキング1位獲得)

公式Instagram：https://www.instagram.com/kidsgarden_jp/

Mail：kidsgarden.jp@gmail.com

系列店夢のお城

可愛らしい寝室

映画鑑賞も可能

広々リビング

泊まれるお城 Cocon Garden

〒292-0833 千葉県木更津市貝渕貝渕4－17－1

無料駐車場 敷地内最大3台有り（車種による）

木更津駅から車5分

16名まで宿泊可能

【予約サイト】

公式LINE：https://lin.ee/nsenedi （@734badih）

楽天トラベル：https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/185932/185932.html

Airbnb：http://airbnb.jp/h/kids-hotel-tokyo

いこーよ：https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/185932/185932.html

公式Instagram：https://www.instagram.com/cocongarden/

Mail：cocongarden5@gmail.com