タイ・バンコクのDYMインターナショナルクリニック、ソンクラン期間の営業時間のお知らせ
WEB事業や人材事業、海外医療事業等を行う株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）の関連会社であるDYM Medical Service Co., Ltd.（読み：ディーワイエムメディカルサービス、本社：タイ・バンコク、代表取締役社長：水谷 佑毅）は、タイで展開する「DYMインターナショナルクリニック」「DYM Health Check Up Clinic」の2025年ソンクラン期間の営業時間をお知らせいたします。
■概要
「DYMインターナショナルクリニック」「DYM Health Check Up Clinic」をいつもご利用いただき、誠にありがとうございます。
2025年のソンクラン期間における開院スケジュールをお知らせいたします。
プロンポン33/1院は年中無休で営業しておりますので、ソンクラン期間中もご利用いただけます。
定期健康診断については、2025年4月13日（日）、14日（月）、15日（火）は休診となり、4月16日（水）より再開いたします。
なお、LINEやお電話でのお問い合わせは、期間中も通常通り対応いたします。
■ソンクラン期間の営業スケジュール
・2025年4月13日（日）
プロンポン33/1院のみ開院（9:00-18:00）
◆診療内容：内科・小児科
・2025年4月14日（月）
プロンポン33/1院のみ開院（9:00-18:00）
◆診療内容：内科・小児科・皮膚科
・2025年4月15日（火）
プロンポン33/1院のみ開院（9:00-18:00）
◆診療内容：内科・小児科
・2025年4月16日（水）
両ブランチ開院（9:00-18:00）
◆診療内容
プロンポン33/1院：内科・小児科・皮膚科
トンロー49院：内科・婦人科・健康診断
ご予約方法： LINE(＠dymclinic)の［健康診断］のボタンからご予約いただけます
DYMインターナショナルクリニック及びDYM Health Check Up Clinicは、タイにおける日本式医療の充実に貢献し、タイに住む日本人の健康推進をサポートいたします。
■DYM Health Check Up Clinic トンロー49院概要
主医師 ：Dr. Mark
所在地 ：139, RQ49 Mall 4th Floor, Unit 541,Soi Sukhumvit 49(Klang), Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110
診療内容 ：一般診療科・小児科・婦人科・皮膚科・整形外科・眼科・健康診断
診療時間 ：月～日
9:00～13:00（12：30 最終受付）
14：00～18：00（17：30 最終受付）
休診日 ：12月29日、12月30日、12月31日、1月1日、1月2日、ソンクラーン
電話番号：＋66（0）2-018-7895
■DYM インターナショナルクリニック プロンポン33/1院概要
主医師 ：Dr. Kwan Dr. Noi
所在地 ：593/29-41 Soi Sukhumvit 33/1, Sukhumvit Rd.,Khlong Tan Nua, Watthana, Bangkok 10110 プロンポン駅徒歩3分
診療内容 ：一般診療科・小児科・皮膚科
診療時間 ：月～金
9：00～13：00（12：30 最終受付）
14：00～20：00（19：30 最終受付）
土日祝
9：00～13：00（12：30 最終受付）
14：00～18：00（17：30 最終受付）
休診日 ：年中無休
電話番号 ：＋66（0)2-107-1039
■DYM Medical Service Co.,Ltd. 会社概要
１.商号 ：DYM Medical Service Co., Ltd.
２.代表取締役社長 ：水谷 佑毅
３.設立年月日 ：2013年9月
４.資本金 ：8,000,000 バーツ
５.本店所在地 ：Room S306,79 soi Sukhumvit 39,Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110
６.従業員数 ：40名（2020年7月24日現在）
７.事業内容 ：日本人向け病院事業
８.URL ：http://dymclinic.com/