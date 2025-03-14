【奈良県】令和6年度 農業振興功績者表彰式の開催について
奈良県
○受賞者
・三浦 雅之 様
・地域共同センター パンドラファームグループ 様
・御所市柿産地協議会 様
○表彰式
令和5年度の様子
詳細を見る :
https://www.pref.nara.jp/item/320288.htm#itemid320288
公益財団法人農業振興会館（理事長：奥野信亮）では、毎年、農業技術の開発や農村環境の整備などに努め、その普及教育に功績のあった個人並びに団体に対して「農業振興功績者表彰」を授与しております。
本表彰は、平成2年度より、初代理事長である奥野誠亮氏の発案によりこれまで100有余名の方々が表彰され、地域の農業リーダーとして奈良県農業の発展に貢献されております。
今年度は個人1名および2団体が受賞され、下記の日程で表彰式が執り行われます。
○受賞者
【農業振興功績大賞】
・三浦 雅之 様
（農家レストラン経営、奈良の在来作物の栽培、普及活動）
・地域共同センター パンドラファームグループ 様
（有機農業の推進、生産者のネットワークを形成し、中山間地域農業を振興）
【農業振興功績賞】
・御所市柿産地協議会 様
（御所市の柿生産振興、甘柿の原種である産地の維持活性化と保存活動）
○表彰式
日時：令和7年3月22日(土曜日)15時00分～
場所：「大和平野土地改良区 3F大会議室」
奈良県橿原市城殿町459番地
令和5年度の様子
詳細を見る :
https://www.pref.nara.jp/item/320288.htm#itemid320288