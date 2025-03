映画化も発表された話題のホラーアドベンチャー『FAITH: The Unholy Trinity』がSwitchで発売決定！！明日15日（土）開催の「ハピネットゲームフェス！」で『ムー』コラボ企画実施

株式会社ハピネット

株式会社ハピネット(本社:東京都台東区、代表取締役社長:榎本誠一、証券コード:7552)は、おもしろいインディーゲームを世界中からセレクトして発売するゲームレーベル「Happinet Indie Collection」より、『FAITH: The Unholy Trinity』をNintendo Switch(パッケージ版/ダウンロード版)で発売することを決定しました。本日ティザーサイト(https://faith.happinet-games.com/)を公開。予約開始日や発売日、価格等の詳細は続報をお待ちください。

また、3月15日(土)ベルサール秋葉原にて開催される完全無料イベント「ハピネットゲームフェス!~2025 春の陣~」に、『FAITH』を含む全4タイトルの試遊が楽しめるHappinet Indie Collectionブースを出展します。スーパーミステリー・マガジン月刊『ムー』の編集長である三上丈晴氏が登壇するステージ等、『FAITH』×『ムー』のプロモーションコラボ企画を用意しております。『FAITH』の世界に触れる体験をあなたに…。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

■公式日本語を完全収録!『FAITH: The Unholy Trinity』がNintendo Switchで発売決定

"見た目以上の恐怖、想像以上の絶望…"

映画化も発表された話題のホラーアドベンチャー『FAITH: The Unholy Trinity』が、公式日本語を完全収録したNintendo Switch用ソフトで発売決定。

ピクセルアートが特徴的なレトロ風のホラーゲーム『FAITH』。あなたは若き司祭ジョンとして悪魔憑きの調査に乗り出しますが、謎めいた人物達と恐ろしい悪魔や狂気のカルト信者、そして弱まりつつある自分の信仰心との戦いが待ち受けます。

続報は公式サイトやXにてお届けします。ぜひご注目ください。

『FAITH: The Unholy Trinity』公式サイト:https://faith.happinet-games.com/

ハピネットゲームズ(Happinet GAMES)公式X:@happinet_game(https://x.com/happinet_game)

■3月15日(土)開催!「ハピネットゲームフェス!」にHappinet Indie Collectionを出展

Happinet Indie Collectionブースでは、新作『FAITH: The Unholy Trinity』から好評発売中の『キュイジニア ポムとまんぷくダンジョン』まで、全4タイトルの試遊を展開。各タイトルを試遊いただいた方にはノベルティをプレゼントします。ベルサール秋葉原のイベント会場にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

※ノベルティは数量に限りがあります。なくなり次第配布終了です。

発売予定・続報をお待ちください

FAITH: The Unholy Trinity

対応機種:Switch

価格:未定

ジャンル:ホラーアドベンチャー

CERO:D

FAITH公式サイト(https://faith.happinet-games.com/)

『FAITH: The Unholy Trinity』×『ムー』のプロモーションコラボ企画

1.Happinet Indie Collectionブースで目撃せよ

謎に満ちた『FAITH』のストーリーを紐解く手掛かり、ゲーム内に登場する文書を入手した『ムー』編集部。『ムー』ならではの視点で、その内容を追求した記事が貼り出される。ゲームの導入が遊べる試遊とあわせて、『FAITH』の世界に足を踏み込む特別な一日を体験して欲しい。そして『ムー』の調査は始まったばかりかもしれない…。

2.ハピネットゲームフェス!特設ステージを傾聴せよ

『ムー』の編集長である三上丈晴氏をお招きし、『FAITH』のステージ企画を実施。実際にプレイしながら、ゲーム内に登場するオカルト要素について三上氏に解説いただきます。

【日時】 3月15日(土)14:00~15:00

【場所】 ベルサール秋葉原1F

【配信】 https://www.youtube.com/live/HSJjG5OT1Xc

※会場では当日11:00よりステージ周辺にて整理券配布予定

※ステージの詳細は特設サイト(https://happinet-gamefes.com/stage/#stage02)をご覧ください

月刊『ムー』とは

1979年10月に創刊した『ムー』は、「世界の謎と不思議に挑戦する」をテーマに刊行を重ねて今年で45周年を迎えるスーパーミステリー・マガジン。UFO、未確認動物、古代文明、超科学、スピリチュアルなど「怪しいこと」全般を対象に、独自の目線と仮説を提唱しており、全世界のオカルトファンから愛され続けています。

webムー:https://web-mu.jp/

ムー公式X:@mu_gakken(https://x.com/mu_gakken)

ムー公式TikTok:@mu_plus(https://www.tiktok.com/@mu_plus)

(C)月刊ムー

『FAITH』の試遊で、一度視て聴いたら忘れられない"Mortis"のオリジナルステッカーを贈呈

FAITHステッカー(オモテ)FAITHステッカー(ウラ)

その他Happinet Indie Collection出展タイトル

好評発売中

Stray

対応機種:Switch/PS5/PS4

価格(税込):PKG通常版 4,400円

ジャンル:アドベンチャー

CERO:B

Stray公式サイト(https://stray.happinet-games.com/)

好評発売中

ポーショノミクス シルヴィアの魔法薬店

対応機種:Switch/PS5

価格(税込):PKG版4,400円/DL版3,300円

ジャンル:魔法のポーションショップシミュレーション

CERO:B

ポーショノミクス公式サイト(https://potionomics.happinet-games.com/)

好評発売中

キュイジニア ポムとまんぷくダンジョン

対応機種:Switch/PS5

価格(税込):PKG版4,400円/DL版3,300円

ジャンル:ローグライトアクション

CERO:B

キュイジニア公式サイト(https://cuisineer.happinet-games.com/)

《イベント概要》

ハピネットゲームフェス!~2025 春の陣~

【日時】2025年3月15日(土)11:00~18:00

※状況によって前後する場合がございます。

【場所】ベルサール秋葉原1F

〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目12-8

住友不動産秋葉原ビル

イベント特設サイト(https://happinet-gamefes.com/)

Happinet Indie Collection(ハピネットインディーコレクション)について

“おもしろいインディーゲームを世界中からセレクトし、ゲームファンへ新しい体験を提供する”をコンセプトに掲げて立ち上げたレーベルです。ジャンルは限定せず、クオリティが高く優良なインディータイトルを展開していきます。

(C) New Blood Interactive (C) Airdorf Games. Licensed to and Published in Japan by HAPPINET CORPORATION.

(C) 2022-25 BlueTwelve Studio Ltd. Published by Annapurna Interactive under exclusive license. All rights reserved. Licensed to and published in Japan by HAPPINET CORPORATION.

(C)Voracious Games Inc. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc. Licensed to and published in Japan by Happinet Corporation.

(C)BATTLEBREW PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED. Licensed to and published by Marvelous Europe Ltd. Licensed to and published in Japan by HAPPINET CORPORATION.

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

“PlayStation”、“PS5” 、および“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

本リリースの素材に関しましては、下記URLよりダウンロードいただけます。

https://happinet-games.com/release/250314/sozai0314.zip