HOTEL THE MITSUI KYOTO 「シグネチャートリートメント」リニューアル

京都市の中心地、世界遺産二条城前に位置するHOTEL THE MITSUI KYOTO(ホテル ザ ミツイ キョウト https://www.hotelthemitsui.com )(所在地:京都府京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町284 総支配人:楠井 学)は、天然温泉を活かしたSPAエリア「サーマルスプリングSPA」にて提供するシグネチャートリートメントを3月14日(金)よりリニューアルいたしました。

シグネチャートリートメントは、日本古来の按摩技術や「陰陽五行」の要素を取り入れた人気のメニューです。今回のリニューアルでは、TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIO監修による100%自然由来の3種のオリジナルアロマと、大地の恵みである石の力を融合。植物が持つ本来の力を活かしたピュアな香りが心と体に寄り添い、敷地内地下1,000mから湧き出る天然温泉とともに、深いリラクゼーションへと導きます。

自然のエネルギーを全身で感じる、当ホテルならではの至福のSPAジャーニーをぜひご体感ください。

3つの香りで五感へアプローチ

リニューアルしたシグネチャートリートメントでは、体調や気分に合わせて香りを選ぶことから始まります。

ホテルのオリジナルアロマを手掛けた、アロマ調香デザイナー 齋藤智子氏とともに創り上げた、日本の四季や京都の情景を感じる3つの香り。

それぞれが持つ繊細なニュアンスが、心と体を優しく包み込み、深い癒しへと誘います。

- 花 HANA(リラックス)柚子・黒文字・檜を基調とした、安らぎの香り。- 月 TSUKI (エナジャイズ)スパイクラベンダー、月桃、ホーウッドによる活力をもたらす香り。- 風 KAZE(リフレッシュ)オレンジや檸檬、「直七」などの柑橘をベースにした爽快な香り。

姫川薬石のフットバスリチュアル

施術前には、新潟県糸魚川市産の天然ラジウム鉱石「姫川薬石」を使用したフットバスリチュアルを行います。石の持つ温浴効果とともに、お好きな香りの精油を加え、心身をリラックスへと導きます。

ハーブボールで深い癒しへ

トリートメントには、新たにハーブボールを導入。

香り豊かなハーブのエッセンスを凝縮した温かなボールが、背中・腕・ヘッドを優しく包み込み、深いリラクゼーションへと導きます。

シグネチャートリートメント概要

日本の伝統的な按摩技術や「陰陽五行」の考え方を取り入れた3つの施術メニュー

●香 KAORI ホリスティックボディセラピー

ゆったりとしたリズムとアロマの自然治癒力で心身の疲れを癒します。

●音OTO スウェディッシュボディセラピー

北欧伝統の手技により血行を促進し、筋肉を活性化。

●光HIKARI ディープティッシュボディセラピー

日本独自の指圧テクニックと揺らぎの手法で心身のバランスを整えます。

期間:2025年3月14日(金)より提供開始

営業時間:10:00 - 22:00

場所:ホテルB1 「サーマルスプリングSPA」

料金:60min \32,000 90min \41,000 120min \50,000 *いずれも税金・サービス料込

内容:

・天然温泉「サーマルスプリング」のご入浴

・フットバスリチュアル

・トリートメント

・ハーブボール

・アフターティー

▶︎ご予約・各種お問い合わせ

電話番号: 075-468-3100(ホテル代表)

メールアドレス: reservations.kyoto@hotelthemitsui.com

The Bespoke Aroma Experience(ザ・ビスポーク・アロマ・エクスペリエンス)

アロマ調香デザイナー 齋藤 智子氏と創る、世界にひとつの香り

シグネチャートリートメントのリニューアルを記念し、2日間

限定の特別なエクスペリエンスが登場。トリートメントの香り

を手掛けたアロマ調香デザイナー 齋藤智子氏とのマンツーマン

セッションで、世界にひとつだけのパーソナルアロマを調香。

齋藤氏との対話を通じ、ご自身の心と向き合い、今のあなたに

最も寄り添う香りを創り上げます。

(ご宿泊ゲスト・またはSPAトリートメント利用ゲスト限定)

開催日時:2025年5月21日・5月22日(各日10:00~ 13:00~ 16:00~)

会 場:四季の間

人 数:1日3名限定

料 金:1名様 88,000円 *税金込

齋藤 智子 TOMOKO SAITO

アロマ調香デザイナー(R)︎

TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIO

京都で10代続く家に生まれ、白檀の香りに魅かれて調香の世界へ。日本の木の香りを軸にしたアロマ調香デザインの第一人者。15年間で創作した香りは6000種以上。代表作「TRANSITIONS」~ミラノで最も美しい空気~( by Panasonic / Milano design award best technology賞)は、ミラノサローネで60万人を魅了した。HOTEL THE MITSUI KYOTOをはじめとするラグジュアリーホテル、企業、美術館、コスメブランドなどのアロマデザインを手掛け、空間と記憶を彩る香りを創造。伝統と革新を融合させた調香で、日本の香り文化の新たな可能性を開く。2025年には、日本各地の香りを巡り地域資源を活かす「47 SCENTS OF JAPAN」プロジェクトを始動。異業種コラボレーションにも積極的に取り組み、日本の香りを世界へ発信している。

サーマルスプリング SPAについて

「静謐を湛える」のコンセプトのもと、当ホテルの敷地の地下1000mに湧く天然温泉「サーマルスプリング」のほか「 SPA トリートメント」、「プライベート温泉」を有する SPA エリア。上質な静けさと水に包まれた空間が日常を離れたひとときへと誘い、最上の癒し とくつろぎをご堪能いただけます。「時」「音」「光」「香」「水」、 5 つのテーマが織りなす空間が五感を心地よく潤し、新たな自分と出会う旅をよりいっそう豊かに彩ります。

HOTEL THE MITSUI KYOTOについて

HOTEL THE MITSUI KYOTOは二条城至近に250年以上にわたって存在した三井総領家の邸宅跡地にて2020年11月3日に誕生いたしました。選びぬかれた天然の素材と工藝技術によってつくり上げた160室の客室に、選りすぐりの食材と料理人の卓越した腕によりお届けする3つのレストラン&バー。そして、敷地内に湧き上がる天然温泉が楽しめるSPAエリアなど、多彩な施設を備えています。また、2024年7月には国内初の『ミシュランキー』ホテルセレクションの発表にて最高評価「3ミシュランキー」を獲得。そして、2025年2月には、世界一流のホテルやレストラン、スパの格付けを行う米国の『フォーブス・トラベルガイド 2025』において最高評価である「5つ星」を4年連続で獲得いたしました。

「日本の美しさと -EMBRACING JAPAN’S BEAUTY-」というブランドコンセプトのもと、伝統文化や建築、工藝、食などに見られる日本独自の美しさを大切にしながら、すべてのお客様に特別な体験とくつろぎを提供いたします。HOTEL THE MITSUI KYOTOの最新情報は https://www.hotelthemitsui.com/ をご覧ください。

主な受賞・認定歴

2025年2月『フォーブス・トラベルガイド2025』の「ホテル部門」において、日本ではじめて開業初年度の審査で5つ星を獲得して以来、4年連続で最高評価の5つ星を獲得。

2025年2月『フォーブス・トラベルガイド2025』の「スパ部門」において、「サーマルスプリングSPA」が3年連続で4つ星を獲得。

2024年10月『コンデナスト・トラベラー誌』の「2024年 リーダーズ・チョイス・アワード」にて日本のホテルトップ10に選定。

2024年7月 国内初となる『ミシュランキー』ホテルセレクションの発表にて最高評価「3ミシュランキー」を獲得。

2024年5月 米国大手旅行専門誌『Travel + Leisure』の「Top 500 Hotels in the World」に選出。

2023年12月 米国の旅行誌『コンデナスト・トラベラー誌』の「The Gold List 2024」にてThe Best Hotels and Resorts in the Worldに選出。

2023年7月 米国大手旅行専門誌『Travel + Leisure』の「世界のトップホテル100」にて日本で最上位のホテルに選出。

2021年10月 公益財団法人日本デザイン振興協会主催の『2021年度グッドデザイン賞』を受賞。

2021年7月 ホテル表玄関にある「梶井宮門」が『登録有形文化財(建造物)』に登録。

