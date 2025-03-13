大人気学園怪異コメディ、TVアニメ『地縛少年花子くん２』、「ABEMA」で3月17日（月）に最新・第10話までの全話無料一挙放送が決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2025年3月17日（月）に、新作冬アニメ『地縛少年花子くん２』を最新話まで振り返る、全話無料一挙配信を実施いたします。

『地縛少年花子くん』は、月刊『Gファンタジー』（スクウェア・エニックス）にて連載中のあいだいろによる大人気コミック。2020年に第1期が放送され、2022年冬よりアニメプロジェクトが再始動。2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』がテレビ放送＆グローバル配信されたほか、2025年1月からは待望の第2期の放送がスタートし、さらなる盛り上がりを見せています。アニメシリーズ第2期では、かもめ学園七不思議の七番目『トイレの花子さん』こと“花子くん” と、彼と縁を結んだオカルト少女・八尋寧々、そして祓い屋の少年・源 光が、改変された学園の七不思議や怪異たちの噂を元に戻すため日々奔走するハートフルコメディが描かれます。

このたび決定した、第2期の無料振り返り一挙配信では、2025年3月17日（月）午後3時30分より、第1話から最新・第10話までをお届け。また配信後から1週間は10話分を無料でお楽しみいただけます。

なお毎週日曜日午後5時30分からは、第2期最新話を1週間無料で配信中。また毎週日曜日夜9時30分からは「ABEMAアニメチャンネル」にて最新話の無料放送も実施中です。

大人気アニメ『地縛少年花子くん』シリーズの最新話に無料で一気に追いつくチャンスです！ぜひこの機会に「ABEMA」で、笑って泣ける怪異ファンタジーをお楽しみください。

■TVアニメ『地縛少年花子くん２』無料振り返り一挙配信 概要

(C)あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

・#1～10

配信日時：2025年3月17日（月）午後3時30分～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/DtzjAvW3LyprFy

※配信後1週間、配信エピソードを全話無料でお楽しみいただけます。

■TVアニメ『地縛少年花子くん２』は毎週日曜日夜9時30分より無料放送中！

(C)あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年1月12日（日）夜9時30分～（以降、毎週日曜日夜9時30分より放送中）

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

最新話（#10）URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/ETZwpeLqmB5mt3

※毎週日曜日午後5時30分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼第1期も全話配信中！「ABEMAプレミアム」＆「広告つきABEMAプレミアム」（※）ならいつでも見放題！

(C)あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん」製作委員会

番組URL：https://abema.tv/video/title/189-17

※月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

ねえ、知ってる？

かもめ学園の七不思議、七番目の噂話。

旧校舎3階の女子トイレ。

そこには花子さんがいて、何かひとつを代償に呼び出した人の願いを叶えてくれる。

呼び出し方はノックを3回。

そして――

「花子さん、花子さん、いらっしゃいますか？」

七不思議七番目『トイレの花子さん』こと“花子くん”と縁を結んだ少女・八尋寧々。祓い屋の少年・源 光。

2人は花子くんと共に、改変された七不思議や怪異たちの噂を元に戻すため、日々奔走していた。

ある日、花子くんは言う。

七不思議の中に裏切り者がいる、と。

寧々たちは裏切り者を炙り出すため、七不思議の依代を破壊していく。

二番目『ミサキ階段』、五番目『16時の書庫』を壊し、残る七不思議は『トイレの花子さん』を含めると五つ……

一方、その裏で花子くんの弟・つかさは、七峰 桜、日向夏彦、

そして新たに七不思議三番目『カガミジゴク』となったミツバと共に、

寧々たちがまだ見ぬ七不思議に近づいて――

＜CAST＞

花子くん：緒方恵美

八尋寧々：鬼頭明里

源 光：千葉翔也

源 輝：内田雄馬

蒼井 茜：土岐隼一

赤根 葵：佐藤未奈子

もっけ：吉田有里、森永千才、金澤まい

ミツバ：小林大紀

つかさ：緒方恵美

七峰 桜：安済知佳

日向夏彦：水島大宙

ヤコ：ゆかな

土籠：津田健次郎

＜STAFF＞

原作：あいだいろ(掲載 月刊「Gファンタジー」スクウェア・エニックス刊)

監督：福井洋平

シリーズ構成：中西やすひろ

キャラクターデザイン：伊藤麻由加

怪異デザイン：岩畑剛一

プロップデザイン：小山千遥、田澤光太郎

背景美術：小倉工房

美術監督：小倉宏昌

ＣＧ監督：梅田拓也

色彩設計：多田早希

撮影監督：嶋田瑞帆

オフライン編集：伊藤利恵（森田編集室）

音響監督：飯田里樹

音響制作：HALF H ・ P STUDIO

録音調整：天野龍洋

音響効果：宅間麻姫

音楽：高木 洋

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーションプロデューサー：福田杏樹

アニメーション制作：Lerche（スタジオ雲雀）

製作：「地縛少年花子くん２」製作委員会

公式HP：https://hanakokun.com/2nd/

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ