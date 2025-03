世界で爆発的な人気を誇る韓国の８人組ボーイズグループのヨーロッパツアーに密着したドキュメントをフジテレビTWOで独占放送決定！『ATEEZ IN EUROPE DOCUMENT』

株式会社フジテレビジョン

フジテレビTWO ドラマ・アニメ

4月15日(火)21時~22時

番組公式URL: https://otn.fujitv.co.jp/ateez-eu/(https://otn.fujitv.co.jp/ateez-eu/)

2018年に韓国でデビュー。2023年から2024年の1年間に米・ビルボードのチャートで2つのアルバムが1位を獲得し、世界的な音楽フェスに立て続けに出演するなど、今や世界で爆発的な人気を誇る韓国の8人組ボーイズグループATEEZ(エイティーズ)が2025年1月から2月まで開催したヨーロッパツアー「2025 ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN EUROPE」に密着したドキュメントを、4月15日(火)21時~22時、フジテレビTWO ドラマ・アニメで独占放送することが決定した。

ライブ映像はもちろん、ツアーで訪れたヨーロッパ各地でのオフショット、さらには番組独占インタビューなど、ATEEZ の魅力がギュッと凝縮された1時間をお届けする。

ヨーロッパツアー中の集合写真■ATEEZ(エイティーズ) グループからのコメント

「僕たちの2025ヨーロッパツアーの様子をフジテレビTWOでお見せできることとなりました!

パフォーマンスやツアーの裏側はもちろん、

インタビューなど盛りだくさんの内容でお届けする予定なのでぜひご期待ください!」

■ATEEZ(エイティーズ) プロフィール

韓国の8人組ボーイズグループ。2018年10月にミニアルバム「TREASURE EP.1 : All To Zero」でデビューし、2019年12月にアルバム「TREASURE EP.EXTRA : Shift The Map」で日本デビュー。

2023年12月リリースの2ndフルアルバム「THE WORLD EP.FIN : WILL」、2024年11月リリースの11thミニアルバム「GOLDEN HOUR : Part.2」が、それぞれ米・ビルボードのメインチャート「Billboard 200」で1位を獲得。2024年4月にアメリカ・カリフォルニア州のコーチェラ・バレーで開催された「Coachella Valley Music and Arts Festival」(K-POP男性グループとして初出演)、同年6月にモロッコの首都ラバトで開催された「MAWAZINE」(K-POPグループとして初出演しヘッドライナーを飾る)など世界的な音楽フェスティバルに出演し、ワールドワイドに活動を展開している。

日本でも2024年2月にさいたまスーパーアリーナで開催された「2024 ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN JAPAN」に2日間で3万4千人を動員し、8月に開催された「SUMMER SONIC 2024」ではメインステージに登場した。

■放送概要

番組タイトル:『ATEEZ IN EUROPE DOCUMENT』

放送日時:4月15日(火) 21時~22時

放送チャンネル:フジテレビTWO ドラマ・アニメ

番組公式URL:https://otn.fujitv.co.jp/ateez-eu/

※放送時間は予告なく変更になる場合があります。