国際的な総合科学雑誌「Nature」に細胞の「若返り」に着目した研究と「ハス胚芽エキス」に関する記事広告が掲載されました

丸善製薬株式会社

植物を中心とする天然物より、医薬品や化粧品、食品の原料を製造する丸善製薬株式会社(所在地:広島県尾道市)は、老化研究で世界的に注目を集める「若返り(rejuvenation)」に着目した共同研究を高知大学総合科学系複合領域科学部門・難波卓司准教授と行い、「ハス胚芽エキス」に有効性を見出しました。

本研究内容について「Nature」(2025年3月13日号)の老化研究特集に、記事広告「Exploring plant extracts for improved skincare」として掲載されました。

本内容は、冊子だけでなくオンラインでもご覧いただけます(英文のみ)。

https://www.nature.com/articles/d42473-024-00412-9

Natureは、1869年創刊の査読研究論文の掲載を続ける国際的な総合科学雑誌です。今回の特集「Focal Point on Ageing in Japan」では、老化領域における最新の研究成果や技術、事業に注目し、その発展や課題に取り組む機関や研究者が取り上げられています。

高知大学難波研究室との共同研究内容について

皮膚老化に対する検討において、皮膚線維芽細胞を実験的に老化させた際に、ミトコンドリアの機能が主要な老化マーカーの変化に先行し低下することを世界で初めて確認しました。さらに老化した皮膚線維芽細胞を「若返らせる」機能性成分として「ハス胚芽エキス」を見出しました。

研究内容について、国際化粧品技術者会(IFSCC)2022 ロンドン大会において技術発表(※1)を行いました。さらに、米国科学誌「Aging」には、総合的な老化研究により得られた知見が掲載されました(※2、3)。

また、丸善製薬では、2025年5月に開催される「第12回化粧品産業技術展」において本知見を応用した化粧品原料の展示を行う予定です。

参照

※1 IFSCC 2022技術発表タイトル

Rejuvenation of aging skin fibroblast via restoration of disrupted proteostasis by Nelumbo Nucifera Germ Extract.

(ハス胚芽エキスは破綻したタンパク質恒常性を正常化することで老化皮膚線維芽細胞を若返らせる)



※2 論文情報

Lotus germ extract rejuvenates aging fibroblasts via restoration of disrupted proteostasis by the induction of autophagy.

(ハス胚芽エキスはオートファジーを誘導することで失われたタンパク質の恒常性維持機構を回復し、老化線維芽細胞を若返らす)

Kayo Machihara et al., Aging (Albany NY). 2022 Sep 26;14(19):7662-7691 DOI:10.18632/aging.204303

本論文はオープンアクセスです。以下リンクより全文が確認できます。

https://www.aging-us.com/article/204303/text

※3 上記論文に関するプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000070472.html

