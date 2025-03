社会的インパクトの最新トレンドを議論する 「Social Impact Day 2025」を5月に開催

一般財団法人 社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ

2025年3月12日

一般財団法人社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ

一般財団法人社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ(本社:東京都渋谷区、代表理事:今田克司)は、社会的インパクトについて学び・議論を深めるためのイベント「Social Impact Day 2025 ~インパクト・エコノミーの地殻変動 (以下、「SID2025」)」を2025年5月14日~16日の3日間開催いたいします。3月12日より、特設サイト(https://social-impact-day-2025.simi.or.jp)を開設し、参加申し込みチケットの販売を開始いたします。

Social Impact Day は「社会的インパクト」を主要テーマとして、国内外の最新の知見を届け、議論をリードしてきたイベントです。SID2025では「インパクト・エコノミーの地殻変動」をテーマに、社会的インパクト領域における最新のトピックをそろえ、最前線で活躍するゲストスピーカーを多数招聘して、業種や組織の枠を超えた多数の皆様とインパクト・エコノミーが次のフェーズへ進むための道筋を探ります。

基調講演者

基調講演には、「Moving Beyond Modern Portfolio Theory: Investing That Matters(「良い投資」とβアクティビズム : MPT現代ポートフォリオ理論を超えて) 」を執筆した、Jon Lukomnik 氏とJames P. Hawley 氏が登壇します。

今日の経済システムの基盤として挙げられる現代ポートフォリオ理論(MPT)ですが、登壇する両氏はMPTが時代遅れになったこと、また現代のシステムリスクに対応し資本主義の限界を克服するために「ベータ・アクティビズム」に象徴される一人一人の積極的関与が必要であることを指摘しています。

サステナビリティ課題に効果的に取り組むうえで、資本主義の限界が指摘される中、

"今日の資本主義社会を形成している根本的な経済的枠組みとは何なのか?"

"現代におけるシステムリスクとは?"

"ベータ・アクティビズムとはいかなるもので、誰がそれを主導、支援、賛同すべきなのか?"

これらの問いかけについて議論し、参加者のアクションを求めていきます。

タイトル:「ベータ・アクティビズム」への招待~資本主義の土台を動かす

日時:2025年5月14日(水)10:00-11:00

登壇者:

Jon Lukomnik 氏 Adjunct Professor of International and Public Affairs and

The Brandmeyer Fellow for Impact and Sustainable Investing, Columbia University

James P. Hawley 氏 Professor Emeritus, School of Economics and Business,

Saint Mary College of California

James P. Hawley 氏Jon Lukomnik 氏

イベント概要

*登壇者、セッション内容・時間は予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

*登壇者およびセッションの最新情報は、特設サイトにおいて順次公開・更新いたします。

一般財団法人社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブについて

当法人は「社会的インパクト・マネジメントが実装され、社会課題解決や社会価値創造が行われている社会」をビジョンとし、多様な立場の人々が一緒になって社会的インパクトを生みだす活動を推進していくために、社会的インパクト・マネジメントの普及促進に取り組む団体です。2016年に前身である「社会的インパクト評価イニシアチブ」を発足し、2020年に法人化しました。当法人は、社会的インパクト・マネジメントがより多くの組織・個人が取り入れることができるよう実践ツールの開発、また海外の知見を日本に取り入れ、日本の実践知をグローバルにインプットするためにグローバルネットワーク構築、人材育成などに取組んでいます。

