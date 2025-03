『ブレイドアンドソウル2』大規模アップデート「REVENGER：コネクトワールド」が3月26日に実施決定＆特設サイト公開！新規貴重品アイテム「扇子」などを獲得できる事前登録が本日スタート！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation(本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/ 朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、「ブレイドアンドソウル」シリーズ作品、ソウルアクションRPG『ブレイドアンドソウル2(Blade&Soul2)』に関して、3月26日(水)に大規模アップデート「REVENGER:コネクトワールド」の決定をお知らせします。

あわせて3月12日(水)に特設サイトの公開、および事前登録の開始をお知らせします。

■大規模アップデート「REVENGER:コネクトワールド」が3月26日に決定!

新規ワールド「コネクト」のオープンが決定!豪華報酬を獲得できる事前登録を開始!

【アップデート日程】

2025年3月26日(水) 定期メンテナンス時

【新規ワールド「コネクト」オープン日程】

2025年3月26日(水) 19時

【事前登録受付期間】

2025年3月12日(水) 11時 ~ 2025年3月25日(火) 23時59分まで

【概要】

本日、3月12日(水)に次期大規模アップデート「REVENGER:コネクトワールド」の特設サイトの公開、および事前登録を開始しました。

今回のアップデートで、既存ワールドからは独立した環境で「1:1奇縁の絶壁」「12:12闘技場」「マスターダンジョン」など、多彩なコンテンツを楽しむことができる新規ワールド「コネクト」がオープンします。

事前登録期間中に、「ブレイドアンドソウル2」公式サイトにて事前登録を行うことで、新規ワールド「コネクト」と既存ワールドの両方で利用可能な事前登録クーポンを受け取ることができます。

さらに、今回のアップデートで新たに追加されるランダムな能力値が付与される特別な貴重品アイテム「扇子」が、新規ワールド「コネクト」の事前登録特典に含まれています。

「扇子」は、これまでの装備とは異なる魅力を持っていますので、ぜひ事前登録を行ってアイテムをお受け取りください。

https://bns2.plaync.com/ja-jp/conts/2025/250312_update?ip=b2&cn=revenger&cc=jp&pi=pre_order&tp=ownedmedia&src=pr&val=perfect#section-1

■[予告]「TJのクーポン」配布決定

【概要】

大規模アップデート「REVENGER:コネクトワールド」の決定を記念して、すべてのサーバーのプレイヤーに『TJのクーポン』を配布します。

3月26日(水)から該当のクーポンを使用して、対象期間内に強化に失敗したアイテムを復旧することができます。

https://bns2.plaync.com/ja-jp/conts/2025/250312_update

■ゲーム概要

『ブレイドアンドソウル2』は、PC向けオンラインゲーム「ブレイドアンドソウル」の正統後継作であるアクションMMORPGです。

相手の攻撃を見極めてからの防御や回避、「武功」の連携技を駆使するなど、キャラクター操作が鍵を握る華麗なバトルを体験することができます。

本作の特徴である「ソウル」は、武器に最大3種まで装着することができ、戦闘時に「ブレイド効果」と呼ばれる装着したソウルの固有能力が発動します。

個性あふれる多様なソウルから、自分だけの組み合わせを見つけてみてください。

NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」を利用することで、スマートフォンはもちろんPCでも遊ぶことが可能です。

武術と魂が織り成す新たな世界へ旅立ちましょう。

【タイトル情報】

タイトル名:ブレイドアンドソウル2(Blade&Soul2)

ジャンル:ソウルアクションRPG

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:Google Play/App Store/PURPLE(NC独自のPC向けクロスプレイサービス)

開発・運営:NCSOFT

コピーライト:(C)NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

