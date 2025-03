Wizardryシリーズ最新作『Wizardry Variants Daphne』初のグッズ販売が決定！DRECOM SHOPやWizardry POP UP SHOP（書泉ブックタワー）にて販売開始

株式会社ドリコム『Wizardry Variants Daphne』オリジナルグッズ販売決定

株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤裕紀、以下ドリコム)は、「Wizardry(ウィザードリィ)」シリーズ最新作の3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne(ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ)』初となる、オリジナルグッズの販売が決定したことをお知らせいたします。

今回の新商品は、「DRECOM SHOP」で3月17日(月)正午より販売開始するほか、秋葉原の書泉ブックタワーにて開催する「Wizardry POP UP SHOP」での販売も決定。また、各ショップでの限定商品や限定特典も予定しております。

3月17日発売!『Wizardry Variants Daphne』新商品ラインナップを公開

『Wizardry Variants Daphne』新商品登場

『Wizardry Variants Daphne』初となるオリジナルグッズのラインナップを公開しました。

「冒険者の灰」や「ボーパルバニーの奇襲」など、ゲーム内でおなじみのシーンを再現したグッズをはじめ、各ショップ限定の商品や特典も登場します。

■商品情報(一般販売)

<Bath Powder:冒険者の灰>

冒険者のなれの果てをイメージした入浴料です。溶かすと湯色が変化し、白檀の香りが広がります。寺院で蘇生される冒険者の気分をお楽しみください。

<Bath Powder:ボーパルバニーの奇襲>

奈落でボーパルバニーに襲われる様をイメージした入浴料です。溶かすと湯色が変化し、鉄の香りが広がります。死と隣り合わせの危険(リスク)漂うバスタイムをお楽しみください。

価格:\1,980(税込)

内容量:250g(約10回分)

<クリアファイルセット(3種セット)>

普段使いにも便利なクリアファイル3種セットです。気分や用途に合わせてお使いください。

価格:\1,100(税込)

サイズ:A4(310×220mm)

<モンスターステッカー(全5種)>

『Wizardry Variants Daphne』に登場するモンスターのステッカーです。

ボーパルバニー、ゴブリン、むさぼる大口、騎士を屠るエント、サキュバスの5種。

価格:\330(税込)

サイズ:100mm×100mm以内 ※キャラクターによってサイズが異なります。

一般販売の商品は、「DRECOM SHOP」で3月17日(月)正午に販売開始いたします。また、3月19日(水)より秋葉原の書泉ブックタワーにて開催する「Wizardry POP UP SHOP」でもご購入いただけます。

DRECOM SHOPで、中身がその場でわかる「冒険者ランダムスクエア缶バッジくじ」を期間限定開催!3月17日から3月31日まで

冒険者ランダムスクエア缶バッジくじ

ドリコム公式オンラインショップ「DRECOM SHOP」では、ショップ限定商品「冒険者ランダムスクエア缶バッジ」を販売いたします。販売期間は3月17日(月)正午から3月31日(月)23:59までとなり、販売期間中は販売サイト内にて、「冒険者ランダムスクエア缶バッジくじ」を開催いたします。

「冒険者ランダムスクエア缶バッジくじ」は、購入時にその場で当たった缶バッジの種類を確認できるだけでなく、販売期間中の購入であれば何回購入してもかかる送料が1回分のみになるなど、お得に購入できる機会となっております。

また、「DRECOM SHOP」の全商品を対象として、1,000円(税込)のご購入毎に「Daphne通信 ステッカー」をお付けします。ステッカーは全10種でランダムでの封入となります。

冒険者ランダムスクエア缶バッジ(全39種)

■「DRECOM SHOP」限定商品情報

<冒険者ランダムスクエア缶バッジ(全39種)>

『Wizardry Variants Daphne』に登場する冒険者の缶バッジです。誰が当たるかは引いてのお楽しみ!

<登場キャラクター(全39種)>

アダム、アベニウス、アメリア、アリス、アレックス、アーシャ、ヴァルドル、エウラリア、エカテリーナ、エッカルト、エリゼ、エルダー、エルドラド、エーミル、オフェーリア、オリーブ、ガストン、ガリーナ、ガンドルフォ、クラリーサ、クロエ、ゲルルフ、ジャン、ジラルド、ダニエル、ディノ、デボラ、バケシュ、バルバラ、ビビアナ、フィリプ、フルート、ベンジャミン、マリアンヌ、ミラナ、ヤルミル、ラナヴィーユ、ラナヴィーユ(放浪の王女)、仮面の冒険者※伝説の冒険者はアベニウスまでの登場です。

価格:550円(税込)

サイズ:W70×H44mm

<販売概要>

・「冒険者ランダムスクエア缶バッジ」購入時、当たった缶バッジの種類をその場で確認できます。

・販売期間中なら何回購入しても送料は1回分となります。

・購入時の合計金額が、税込5,000円以上の場合、送料は無料です。

■販売期間

2025年3月17日12:00~2025年3月31日23:59

■発送予定

4月下旬より順次発送予定

■注意事項

※お客様都合によるキャンセル・返品・交換は受け付けておりません。

※その他商品との同梱はできません。送料は別途発生します。

DRECOM SHOP限定特典 Daphne通信ステッカー(全10種)

■DRECOM SHOP限定特典

<Daphne通信ステッカー(全10種)>

「DRECOM SHOP」全商品対象。購入1,000円(税込)毎に1枚プレゼント!

■注意事項

※発送時の在庫限りとなります。

※特典の種類はお選びいただけません。

リアル店舗限定!「伝説の冒険者」のアクスタが登場。秋葉原の書泉ブックタワー「Wizardry POP UP SHOP」にて3月19日より先行販売

リアル店舗限定商品として、「伝説の冒険者」のアクリルスタンドが登場します。本商品は、3月19日(水)から4月13日(日)に秋葉原の書泉ブックタワー1階にて開催される「Wizardry POP UP SHOP」にて先行販売されますので、ぜひ会場へ足をお運びください。

また、「Wizardry POP UP SHOP」限定特典として、対象商品を3,000円(税込)以上ご購入の方に「Daphneステッカー」をお付けします。

伝説の冒険者アクリルスタンド(全8種)

■リアル店舗限定商品情報

<伝説の冒険者アクリルスタンド(全8種)>

『Wizardry Variants Daphne』に登場する伝説の冒険者アクリルスタンドです。

価格:\1,980(税込)

サイズ:最大約W9cm×H14cm ※キャラクターによってサイズが異なります。

「Wizardry POP UP SHOP」限定特典 Daphneステッカー

■「Wizardry POP UP SHOP」限定特典

<Daphneステッカー>

「Wizardry POP UP SHOP」のラインナップ商品をご購入3,000円(税込)毎に1枚プレゼント!

「Wizardry POP UP SHOP」商品ラインナップ

■開催概要

イベント名称:「Wizardry POP UP SHOP」

開催期間:2025年3月19日(水)~4月13日(日)

会場:書泉ブックタワー(秋葉原)1階

(住所:〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-11-1)

営業時間:11:00~20:00(平日・土日祝)

書泉ブックタワー「Wizardry POP UP SHOP」:https://www.shosen.co.jp/event/29698/

「Wizardry(ウィザードリィ)」とは

「Wizardry(ウィザードリィ)」

「Wizardry」は、1981年にアメリカで発表されたコンピューター用RPGです。パーティー編成、迷宮の探索、モンスターとの戦闘やキャラクター成長などの要素は、後の様々なRPGに多大な影響を与え、RPGの始祖のひとつとされています。今日まで数多くの系列タイトルが発売され、発売開始から40年以上経つ今でも、世界中で根強い人気を誇る不朽の名作です。当社は2020年に「Wizardry」シリーズのうち、『Wizardry6』、『Wizardry7』、『Wizardry8』、『Wizardry Gold』の著作権及び「Wizardry」の国内外の商標権を取得しております。

『Wizardry Variants Daphne』について『Wizardry Variants Daphne(ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ)』

■ストーリー

100年に一度、「奈落」は開く。

それは大地を蝕む死の呪い。

『死』を愛する魔人は、

人や動物を食い尽くし世界は絶望に包まれる。

王は代々、封印の力を継承し、

奈落の呪いから国を護り続けてきた。

しかし今、その国王すら姿を消し、

世界は刻々と、死に蝕まれていく。

抗うことすら、意味をなさない。

我々は、滅ぶしかないのか。

■『Wizardry Variants Daphne』概要

「Wizardry」シリーズ完全新作の3DダンジョンRPGです。オールドスタイルの3DダンジョンRPGのプレイサイクルを踏襲したゲームシステムとなっており、プレイヤーは町での育成や補給とダンジョンでのバトルやアイテム収集を繰り返して「奈落」と呼ばれるダンジョンの奥へと進んでいきます。敵との戦闘はコマンドバトルで進行し、プレイヤーを含めた最大6人の編成で、呪文やスキルを駆使した戦略性の高いバトルを楽しむことができます。

■ゲーム基本情報

タイトル:『Wizardry Variants Daphne(ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ)』

ジャンル:3DダンジョンRPG

対応プラットフォーム:iOS/Android/Steam

◆App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1663423521

◆Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.drecom.wizardry.daphne

◆Steam:https://store.steampowered.com/app/2379740/

(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

開発/配信/運営:株式会社ドリコム

配信国:世界配信(日本・海外)

対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字/繁体字)

著作権表示:(C)Drecom Co., Ltd.

■最新情報はこちらから

◆公式サイト:https://wizardry.info/daphne/

◆公式 X(旧 Twitter)アカウント 日本語:https://x.com/Wizardry_Daphne

◆公式 X(旧 Twitter)アカウント English:https://x.com/Wiz_Daphne_en

◆公式 YouTube チャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCdls9RA6g1y4-fbJYSu1P0A

株式会社ドリコム

株式会社ドリコムは、「with entertainment~人々の期待を超える~」というミッションの下、IP×テクノロジーを軸として、エンターテインメント・コンテンツをグローバルに提供する企業です。ゲームをはじめとしたIPコンテンツビジネスに10年以上の実績を持ち、2022年からは出版、映像、物販など、IPを作り、育てる事業を展開しています。

大規模なモバイルゲーム開発・運用のノウハウを活かしたBtoB事業、Web3や生成AIなどのテクノロジーの活用によってエンターテインメントの幅を広げ、ユーザーを魅了する新しい価値を提供します。

【会社概要】

名称:株式会社ドリコム

代表:代表取締役社長 内藤裕紀

設立:2001年11月13日

所在地:東京都品川区大崎 2丁目1番1号 ThinkPark Tower 19 階

URL:https://drecom.co.jp/

株式会社書泉

「書泉」「芳林堂書店」の2つの屋号の書店を展開。「鉄道」「アイドル」「プロレス」をはじめ「数学」「占い」など様々なジャンルの本・雑貨を深く扱っています。著書にまつわるイベントも多数実施。

【店舗情報】

名称:株式会社書泉

店舗名:書泉ブックタワー

所在地:東京都千代田区神田佐久間町1-11-1

URL:https://www.shosen.co.jp/tower/