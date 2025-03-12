TVアニメ「地縛少年花子くん２」3月30日（日）最終話放送を記念して放課後ラジオのスペシャル生配信が決定！さらにアニメ公式ミニキャラが登場！
月刊「Gファンタジー」で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』がテレビ放送＆グローバル配信、そして現在はTVアニメ『地縛少年花子くん２』が毎週日曜ごご4時30分からTBS系全国28局ネットにて放送中。
今回、花子くん・つかさ役の緒方恵美がパーソナリティを務める「地縛少年花子くん２ 放課後ラジオ」のスペシャル版が3月30日（日）に配信決定！
最終話放送直前の15時半頃から、
ゲストに八尋寧々役の鬼頭明里・スペシャルサポーターの宮田俊哉を迎えて表情込みのスペシャルバージョンで生配信いたします。
最終話放送直前に是非お楽しみください！
さらに、最終話の放送直後の17時頃からは「地縛少年花子くん２ 放課後ラジオ」#7も配信。
ゲストに鬼頭明里を迎えて、こちらも顔見せアリの生配信でお届けします。
「地縛少年花子くん２ 放課後ラジオ」最終話放送直前スペシャル
■配信開始時間
3月30日（日）15時半頃～
※最終話放送前の終了を予定しております。
■出演
パーソナリティ：緒方恵美（花子くん・つかさ役）
ゲスト：鬼頭明里（八尋寧々役）、宮田俊哉（スペシャルサポーター）
「地縛少年花子くん２ 放課後ラジオ」#7
■配信開始時間
3月30日（日）17時頃～
■出演
パーソナリティ：緒方恵美（花子くん・つかさ役）
ゲスト：鬼頭明里（八尋寧々役）
■お便り募集
「最終話放送直前スペシャル」のメッセージテーマは
「名台詞で振り返る地縛少年花子くん２」です！
皆さんが思う第２期の【名台詞】を、
【話数】と【誰の台詞か】をあわせて教えてください！
■お便り募集期間
１.第1の怪～第9の怪
3月12日(水)～3月16日(日)23:59 まで
２.第10の怪～第11の怪
3月17日(月)～3月26日(水)23:59 まで
#7へのお便りも募集！
アニメの感想や番組へのメッセージをお待ちしています！
(メール)️お便りはこちら
hanakokun@onsen.ag
採用された方には番組特製ステッカーをプレゼント！
ぜひご応募ください。
※番組特製ステッカーをご希望の方は必ず住所とお名前をご記載ください。
TVアニメ『地縛少年花子くん２』公式ミニキャラが登場！
花子くん
八尋寧々
源 光
源 輝
蒼井 茜
赤根 葵
TVアニメ『地縛少年花子くん２』
■放送情報
毎週日曜ごご4時30分からTBS系全国28局ネットにて放送中！
■配信情報
各配信プラットフォームにて配信中！
・見放題配信
ABEMA、バンダイチャンネル、dアニメストア、Disney＋、DMM TV、FOD、Hulu、Lemino、Netflix、Prime Video、U-NEXT、J:COM STREAM 見放題、milplus、Ponta パス、TELASA
・レンタル配信
バンダイチャンネル、ニコニコチャンネル、Prime Video、Video Market、J:COM STREAM、milplus、TELASA
・最新話無料配信
ABEMA、Lemino、TBS FREE、TVer、U-NEXT、ニコニコ生放送
※配信情報につきましては確定次第、随時更新いたします。
※海外配信の詳細についてはクランチロール公式サイトにてお知らせいたします。
■メインスタッフ
原作：あいだいろ(掲載 月刊「Gファンタジー」スクウェア・エニックス刊)
監督：福井洋平
シリーズ構成：中西やすひろ
キャラクターデザイン：伊藤麻由加
怪異デザイン：岩畑剛一
プロップデザイン：小山千遥、田澤光太郎
背景美術：小倉工房
美術監督：小倉宏昌
ＣＧ監督：梅田拓也
色彩設計：多田早希
撮影監督：嶋田瑞帆
オフライン編集：伊藤利恵（森田編集室）
音響監督：飯田里樹
音響制作：HALF H ・ P STUDIO
録音調整：天野龍洋
音響効果：宅間麻姫
音楽：高木 洋
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーションプロデューサー：福田杏樹
アニメーション制作：Lerche（スタジオ雲雀）
製作：「地縛少年花子くん２」製作委員会
■キャスト
花子くん：緒方恵美
八尋寧々：鬼頭明里
源 光：千葉翔也
源 輝：内田雄馬
蒼井 茜：土岐隼一
赤根 葵：佐藤未奈子
もっけ：吉田有里、森永千才、金澤まい
ミツバ：小林大紀
つかさ：緒方恵美
七峰 桜：安済知佳
日向夏彦：水島大宙
ヤコ：ゆかな
土籠：津田健次郎
＜公式HP＞
「地縛少年花子くん」ポータルサイト
https://hanakokun.com/
「地縛少年花子くん２」HP
https://hanakokun.com/2nd/
＜公式SNS＞
・X（旧・Twitter）
「地縛少年花子くん」公式
＠hanakokun_info
https://x.com/hanakokun_info
・TikTok
＠hanakokun_info
【公式】アニメ「地縛少年花子くん」
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＠hanakokun__info
【公式】アニメ「地縛少年花子くん」
https://www.instagram.com/hanakokun__info/
※画像をご掲出いただく際は、下記のコピーライトをご記載ください。
(C)あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会