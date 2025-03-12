TVアニメ「地縛少年花子くん２」3月30日（日）最終話放送を記念して放課後ラジオのスペシャル生配信が決定！さらにアニメ公式ミニキャラが登場！

写真拡大 (全9枚)

株式会社アニメイトホールディングス


月刊「Gファンタジー」で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』がテレビ放送＆グローバル配信、そして現在はTVアニメ『地縛少年花子くん２』が毎週日曜ごご4時30分からTBS系全国28局ネットにて放送中。



今回、花子くん・つかさ役の緒方恵美がパーソナリティを務める「地縛少年花子くん２ 放課後ラジオ」のスペシャル版が3月30日（日）に配信決定！



最終話放送直前の15時半頃から、


ゲストに八尋寧々役の鬼頭明里・スペシャルサポーターの宮田俊哉を迎えて表情込みのスペシャルバージョンで生配信いたします。


最終話放送直前に是非お楽しみください！



さらに、最終話の放送直後の17時頃からは「地縛少年花子くん２ 放課後ラジオ」#7も配信。


ゲストに鬼頭明里を迎えて、こちらも顔見せアリの生配信でお届けします。





「地縛少年花子くん２ 放課後ラジオ」最終話放送直前スペシャル



■配信開始時間


3月30日（日）15時半頃～


※最終話放送前の終了を予定しております。


■出演


パーソナリティ：緒方恵美（花子くん・つかさ役）


ゲスト：鬼頭明里（八尋寧々役）、宮田俊哉（スペシャルサポーター）



「地縛少年花子くん２ 放課後ラジオ」#7

■配信開始時間


3月30日（日）17時頃～


■出演


パーソナリティ：緒方恵美（花子くん・つかさ役）


ゲスト：鬼頭明里（八尋寧々役）



■お便り募集


「最終話放送直前スペシャル」のメッセージテーマは


「名台詞で振り返る地縛少年花子くん２」です！


皆さんが思う第２期の【名台詞】を、


【話数】と【誰の台詞か】をあわせて教えてください！




■お便り募集期間


１.第1の怪～第9の怪


3月12日(水)～3月16日(日)23:59 まで



２.第10の怪～第11の怪


3月17日(月)～3月26日(水)23:59 まで




#7へのお便りも募集！


アニメの感想や番組へのメッセージをお待ちしています！



(メール)️お便りはこちら


hanakokun@onsen.ag



採用された方には番組特製ステッカーをプレゼント！


ぜひご応募ください。


※番組特製ステッカーをご希望の方は必ず住所とお名前をご記載ください。





TVアニメ『地縛少年花子くん２』公式ミニキャラが登場！




花子くん






八尋寧々






源 光






源 輝






蒼井 茜






赤根 葵






TVアニメ『地縛少年花子くん２』

■放送情報


毎週日曜ごご4時30分からTBS系全国28局ネットにて放送中！



■配信情報



各配信プラットフォームにて配信中！



・見放題配信


ABEMA、バンダイチャンネル、dアニメストア、Disney＋、DMM TV、FOD、Hulu、Lemino、Netflix、Prime Video、U-NEXT、J:COM STREAM 見放題、milplus、Ponta パス、TELASA



・レンタル配信


バンダイチャンネル、ニコニコチャンネル、Prime Video、Video Market、J:COM STREAM、milplus、TELASA



・最新話無料配信


ABEMA、Lemino、TBS FREE、TVer、U-NEXT、ニコニコ生放送



※配信情報につきましては確定次第、随時更新いたします。


※海外配信の詳細についてはクランチロール公式サイトにてお知らせいたします。




■メインスタッフ



原作：あいだいろ(掲載 月刊「Gファンタジー」スクウェア・エニックス刊)



監督：福井洋平


シリーズ構成：中西やすひろ


キャラクターデザイン：伊藤麻由加


怪異デザイン：岩畑剛一


プロップデザイン：小山千遥、田澤光太郎



背景美術：小倉工房


美術監督：小倉宏昌


ＣＧ監督：梅田拓也


色彩設計：多田早希


撮影監督：嶋田瑞帆


オフライン編集：伊藤利恵（森田編集室）



音響監督：飯田里樹


音響制作：HALF H ・ P STUDIO


録音調整：天野龍洋


音響効果：宅間麻姫


音楽：高木 洋


音楽制作：ポニーキャニオン



アニメーションプロデューサー：福田杏樹


アニメーション制作：Lerche（スタジオ雲雀）


製作：「地縛少年花子くん２」製作委員会




■キャスト



花子くん：緒方恵美


八尋寧々：鬼頭明里


源 光：千葉翔也


源 輝：内田雄馬


蒼井 茜：土岐隼一


赤根 葵：佐藤未奈子



もっけ：吉田有里、森永千才、金澤まい


ミツバ：小林大紀


つかさ：緒方恵美


七峰 桜：安済知佳


日向夏彦：水島大宙


ヤコ：ゆかな


土籠：津田健次郎




＜公式HP＞


「地縛少年花子くん」ポータルサイト


https://hanakokun.com/



「地縛少年花子くん２」HP


https://hanakokun.com/2nd/



＜公式SNS＞


・X（旧・Twitter）


「地縛少年花子くん」公式


＠hanakokun_info


https://x.com/hanakokun_info



・TikTok


＠hanakokun_info


【公式】アニメ「地縛少年花子くん」


https://www.tiktok.com/@hanakokun_info



・Instagram


＠hanakokun__info


【公式】アニメ「地縛少年花子くん」


https://www.instagram.com/hanakokun__info/




※画像をご掲出いただく際は、下記のコピーライトをご記載ください。


(C)あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会