TVアニメ『地縛少年花子くん２』第10話（第10の怪）『ネガイゴト』あらすじ＆場面カット公開！
月刊「Gファンタジー」で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』がテレビ放送＆グローバル配信、そして現在はTVアニメ『地縛少年花子くん２』が毎週日曜ごご4時30分からTBS系全国28局ネットにて放送中。
今回、《第10の怪》『ネガイゴト』のあらすじと場面カットを公開！
TVアニメ『地縛少年花子くん２』《第10の怪》場面カット＆あらすじ公開！
《第10の怪》
『ネガイゴト』
正体を現した花子くんは言った。
虚構の世界なら寧々の命は尽きることなく、ずっとずっと生きることができると。
その言葉に花子くんを止めようとしていた光の中で迷いが生じる。
寧々も自身の寿命のことを知り動揺を隠せない。
動揺と同時に、もうひとつふつふつと胸の内に滾る感情。
それは寧々のためにと何もかも隠してしまう花子くんへの怒りだった。
脚本：中西やすひろ
絵コンテ：佐藤高成、金澤洪充
演出：椎名真子、長澤雄樹
演出補佐：鎌田祐輔
総作画監督：伊藤麻由加、市川美帆
作画監督：伊藤哲也、古村祐香里、大野勉、小野木三斉、山形孝二、幸野浩二、橋森有加、
西田美弥子、林卓宇、周鵬、殷鈞濤、王之菲、沈奕婷、曾旗莉、拾月動画
TVアニメ『地縛少年花子くん２』
■放送情報
毎週日曜ごご4時30分からTBS系全国28局ネットにて放送中！
■配信情報
各配信プラットフォームにて配信中！
・見放題配信
ABEMA、バンダイチャンネル、dアニメストア、Disney＋、DMM TV、FOD、Hulu、Lemino、Netflix、Prime Video、U-NEXT、J:COM STREAM 見放題、milplus、Ponta パス、TELASA
・レンタル配信
バンダイチャンネル、ニコニコチャンネル、Prime Video、Video Market、J:COM STREAM、milplus、TELASA
・最新話無料配信
ABEMA、Lemino、TBS FREE、TVer、U-NEXT、ニコニコ生放送
※配信情報につきましては確定次第、随時更新いたします。
※海外配信の詳細についてはクランチロール公式サイトにてお知らせいたします。
■メインスタッフ
原作：あいだいろ(掲載 月刊「Gファンタジー」スクウェア・エニックス刊)
監督：福井洋平
シリーズ構成：中西やすひろ
キャラクターデザイン：伊藤麻由加
怪異デザイン：岩畑剛一
プロップデザイン：小山千遥、田澤光太郎
背景美術：小倉工房
美術監督：小倉宏昌
ＣＧ監督：梅田拓也
色彩設計：多田早希
撮影監督：嶋田瑞帆
オフライン編集：伊藤利恵（森田編集室）
音響監督：飯田里樹
音響制作：HALF H ・ P STUDIO
録音調整：天野龍洋
音響効果：宅間麻姫
音楽：高木 洋
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーションプロデューサー：福田杏樹
アニメーション制作：Lerche（スタジオ雲雀）
製作：「地縛少年花子くん２」製作委員会
■キャスト
花子くん：緒方恵美
八尋寧々：鬼頭明里
源 光：千葉翔也
源 輝：内田雄馬
蒼井 茜：土岐隼一
赤根 葵：佐藤未奈子
シジマメイ：花澤香菜
もっけ：吉田有里、森永千才、金澤まい
ミツバ：小林大紀
つかさ：緒方恵美
七峰 桜：安済知佳
日向夏彦：水島大宙
ヤコ：ゆかな
土籠：津田健次郎
＜公式HP＞
「地縛少年花子くん」ポータルサイト
https://hanakokun.com/
「地縛少年花子くん２」HP
https://hanakokun.com/2nd/
＜公式SNS＞
・X（旧・Twitter）
「地縛少年花子くん」公式
＠hanakokun_info
https://x.com/hanakokun_info
・TikTok
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【公式】アニメ「地縛少年花子くん」
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【公式】アニメ「地縛少年花子くん」
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(C)あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会