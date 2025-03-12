KONAMIの野球ゲームを遊んで「大谷翔平選手 直筆サイングッズ＆ドジャース観戦 in LAが当たる！キャンペーン」に参加しよう本日3月12日より開催
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yrIsbjxOHQs ]
株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、無料のポイントプログラムサービス「パワスピ・ポイントクラブ」で、「大谷翔平選手 直筆サイングッズ＆ドジャース観戦 in LAが当たる！キャンペーン」を本日3月12日（水）から開始したことをお知らせします。
3月18、19日に東京ドームで行われる「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」の開催を記念したキャンペーンで、大谷翔平選手の直筆サインボール（1名）、直筆サイン調子くんぬいぐるみ（1名）、ロサンゼルス・ドジャースの観戦ツアー（ペア1組）が当たります。
配信中のモバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』、『実況パワフルプロ野球』、『パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード』、『eBaseball(TM): MLB PRO SPIRIT』をプレーして、貯めた「パワスピ・ポイントクラブ」のポイント（1口10ポイント）でキャンペーンに応募ができます。
KONAMIの野球ゲームを遊んで、ぜひキャンペーンに参加ください。
応募要項などの詳細は以下のキャンペーンサイトをご確認ください。
https://pawaspi-point.konami.net/campaign/detail/campaign_2025_03a
▼大谷選手がグッズにサインしている様子も公式YouTubeチャンネルで公開中！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yrIsbjxOHQs ]
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