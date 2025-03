KONAMIの野球ゲームを遊んで「大谷翔平選手 直筆サイングッズ＆ドジャース観戦 in LAが当たる！キャンペーン」に参加しよう本日3月12日より開催

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、無料のポイントプログラムサービス「パワスピ・ポイントクラブ」で、「大谷翔平選手 直筆サイングッズ&ドジャース観戦 in LAが当たる!キャンペーン」を本日3月12日(水)から開始したことをお知らせします。

3月18、19日に東京ドームで行われる「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」の開催を記念したキャンペーンで、大谷翔平選手の直筆サインボール(1名)、直筆サイン調子くんぬいぐるみ(1名)、ロサンゼルス・ドジャースの観戦ツアー(ペア1組)が当たります。

配信中のモバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』、『実況パワフルプロ野球』、『パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード』、『eBaseball(TM): MLB PRO SPIRIT』をプレーして、貯めた「パワスピ・ポイントクラブ」のポイント(1口10ポイント)でキャンペーンに応募ができます。

KONAMIの野球ゲームを遊んで、ぜひキャンペーンに参加ください。

応募要項などの詳細は以下のキャンペーンサイトをご確認ください。

https://pawaspi-point.konami.net/campaign/detail/campaign_2025_03a

▼大谷選手がグッズにサインしている様子も公式YouTubeチャンネルで公開中!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yrIsbjxOHQs ]

■権利表記

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

Getty Images

(C)Konami Digital Entertainment