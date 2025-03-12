ビジョナリーエンジンが支援したロボラボの『マッチングクラウド』が「ASPIC クラウドアワード2024」で受賞！

株式会社Visionary Engine

新規事業の創出を支援する株式会社ビジョナリーエンジン（本社：東京都、代表取締役：小栗伸）がアワード受賞を支援した株式会社ロボラボ（本社：東京都、代表取締役社長：川端進悟、以下ロボラボ）のマッチングサイト制作サービス「マッチングクラウド」、一般社団法人日本クラウド産業協会(通称：ASPIC)開催の「第18回 ASPICクラウドアワード2024」を受賞しました。

第18回「ASPICクラウドアワード2024」公式ページ：https://www.aspicjapan.org/event/award/18/index.html

「マッチングクラウド」とは？

「マッチングクラウド」とは、低コスト・低リスクでオリジナルマッチングサイトを制作できるサービスです。中小企業や地方自治体と、地方在住の専門技術を持つフリーランス人材などのビジネスマッチングが可能になります。

従来のマッチングサイト制作には大きなコスト・時間がかかりましたが、マッチングクラウドを使用することで中小企業や地方自治体の資金、専門人材の獲得が従来よりスムーズに行えます。社会課題解決や、事業成長、地方創生を後お通しします。

ASPICクラウドアワードとは？

ASPICクラウドアワードは、日本国内で優秀かつ社会に有益なIoT・AI・クラウドサービスを表彰し、クラウドサービスの利用促進と市場創造により社会情報基盤を確立することを目的としており、2024年で18回目の開催となりました。

「Award Booster（アワードブースター）」が受賞を支援

今回の「AI社長」のASPICクラウドアワード受賞を、弊社が提供する「Award Booster」で支援しました。ASPICクラウドアワード審査の基準を分析しながら、アワード受賞まで伴走しました。

プロモーション戦略支援サービス「Award Booster」とは？

ビジョナリーエンジンが提供するアワードを活用したプロモーション戦略支援サービスです。国内外のアワードを18回受賞したプロデューサー（Visionary Engine代表：小栗伸）を中心に、弊社チームが企業のアワード受賞を目指し、伴走します。

アワード挑戦のメリットは、受賞による商品やサービスの認知度向上だけではありません。

アワード挑戦によるチームのビルドアップ・モチベーションアップ、組織成長、商品やサービス価値の再発見や、新規事業のヒントを得られる機会にもなり得ます。

Award Boosterサービスサイト :https://visionary-engine.com/Awardアワード支援について無料相談する :https://visionary-engine.com/AwardBoostercontact■株式会社 ビジョナリーエンジン

株式会社ビジョナリーエンジン（Visionary Engine）は、事業会社で事業を推進している現役のプロフェッショナルと、独立し活躍するスペシャリストの少数精鋭チームで、クライアントのビジョンやアイデアの具現化、事業そのものを本質的に変革するために必要なプロダクトの企画から開発まで伴走支援する0→1特化型のファームです。

社名 ：株式会社ビジョナリーエンジン / Visionary Engine, Inc.

所在地 ：東京都 港区 浜松町2-2-15 ダイヤビル2F

設立 ：2021年11月5日

代表者 ：代表取締役 小栗 伸

URL ：https://visionary-engine.com/

お問合せ：info@visionary-en.com