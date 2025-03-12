¡Ú2025Ç¯¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹ÆüËÜ»Ô¾ìÆ°¸þ¡õ¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ê4¡Ë¡Û¥Õ¥§ー¥ºÊ¬¤±¤ÇÊÑ¤ï¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤ÎÀ®²Ì¡¿¥µ¥¯¥»¥¹¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤¬¿·µ¬³ÍÆÀ¡¦·ÑÂ³Çä¾å¤òÂçÉý¤Ë¿­¤Ð¤¹

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¿Þ7¡§[2025Ç¯] ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¥Äー¥ëÍøÍÑ¤È¸ú²Ì¼Â´¶(n=591¡¢¥Õ¥§ー¥ºÊ¬¤±±¿ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¿»î¸³±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë)
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¿Þ8¡§[2025Ç¯] ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¥Äー¥ëÍøÍÑ¤È¸ú²Ì¼Â´¶¡Ên=248¡¢¥Õ¥§ー¥º¤òÊ¬¤±¤¿±¿ÍÑ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¿¾õ¶·ÉÔÌÀ)
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