グリーン・デスティネーションズ「Top100 ストーリーズ」で遠野市が部門賞1位を受賞

一般社団法人サステナビリティ・コーディネーター協会

観光の国際認証団体であるグリーン・デスティネーションズ（本部：オランダ）が主催する「Top 100 ストーリーズ」のファイナリスト審査において、岩手県遠野市が「文化と伝統部門」で1位に選ばれました。世界最大級の旅行博ITB Berlin内で開催されたイベント、「Top 100 Story Awards」の中で授賞式が開催され、遠野市の受賞が発表されました。

持続可能な観光のストーリーを表彰する国際的なコンペティション「Top100ストーリーズ」では、持続可能な観光に関するグッド・プラクティス・ストーリー（優良事例）を提出した地域から、毎年100の地域を選出しています。1次審査では、グリーン・デスティネーションズ基準の重要項目に対し、60%以上適合しているかどうかを審査され、その後、2次審査においてストーリーを提出し、有識者による評価を経て、最終的に世界で100地域が選出されます。

遠野市は、「地域文化の再興：遠野の遺産制度と住民参加」をテーマとしたストーリーを作成し、「文化と伝統部門」1位を獲得しました。遠野市独自の「遠野遺産認定制度」は、市民の申請に基づいた地域資源の認定制度であり、地域協働でその保護と活用を推進する取組が世界的にも評価されたことになります。今回の受賞により、遠野市は持続可能な観光に取り組んでいる地域として、今後国内外において高い注目を集めることが期待されています。

◆対象：観光地（各市町村自治体、地域DMO等）

◆1次審査：サステナビリティチェック※

※グリーン・デスティネーションズ基準の重要項目への準拠の度合60%以上で1次審査通過

◆2次審査：グッドプラクティスストーリー（優良事例）の評価

◆Top 100 ストーリーズ 2024 「文化と伝統部門」1位

遠野市のストーリー（グリーン・デスティネーションズ・ジャパンのウェブサイトより）

「地域文化の再興：遠野の遺産制度と住民参加」

https://greendestinationsjp.org/2024-%E9%81%A0%E9%87%8E%E5%B8%82/

◆Top 100 ストーリーズ 2024 各カテゴリー上位地域

Destination Management（観光地管理 部門）

1位 Jeruzalem, Slovenia

2位 Barrington Coast, Australia

3位 Luang Prabang, Laos

Nature & Scenery（自然と景観 部門）

1位 San Crisanto, Mexico

2位 Central Coast, Australia

3位 Tokaj Borvidek, Hungary

Environment & Climate（環境と気候 部門）

1位 Nature's Village Resort, Philippines

2位 Saidia, Morocco

3位 Bago City, Philippines

Culture & Tradition（文化と伝統 部門）

1位 Tono, Japan

2位 Cayo, Belize

3位 Yilan Park of National Center for Traditional Arts, 台湾

Thriving Communities（地域社会の活性化 部門）

1位 Rurrenabaque Madidi Pampas, Bolivia

2位 Chiang Khan, Thailand

3位 Sirinhaem, Brazil

Business & Marketing（ビジネスとマーケティング 部門）

1位 Park City, Utah, USA

2位 Alto Minho, Portugal

3位 Sun Moon Lake National Scenic Area, Taiwan

【グリーン・デスティネーションズ概要】

名称：グリーン・デスティネーションズ

事業内容：観光地に対する国際認証・表彰制度の策定、実施、および認証・表彰取得に向けた研修、支援、評価に関するサービスの提供。

ウェブサイト：https://www.greendestinations.org/

【当法人の概要】

名称：一般社団法人サステナビリティ・コーディネーター協会

代表理事：青木 真郎

設立：2023年4月

事業内容：

1, 観光地のサステナビリティコーディネーター業務の標準化の調査・研究

2, 観光地のサステナビリティコーディネーターのネットワークの構築

3, サステナビリティコーディネーター実務研修の企画・実施

4, 国際基準に基づく観光地のサステナビリティ体制構築支援

5, グリーン・デスティネーションズ等観光地向け国際認証機関が実施する認証・アワード等の申請支援

ウェブサイト：https://japansca.org/

お問合せ先：info@japansca.org

【当法人関連組織】

名称：(株)LOOPORT

事業概要：

(1) 観光地づくりに関するコンサルティング及びプロモーション

(2) サステナビリティに関するスタディツアーの造成

(3) 持続可能な観光教育

(4) 貿易・物販

ウェブサイト：https://looport.co.jp/