AOAO SAPPORO、札幌市が定める「札幌市動物園条例」準認定施設に登録
札幌狸小路の都市型水族館『AOAO SAPPORO』（所在地：北海道札幌市中央区、館長：山内 將生）は、2025年3月5日（水）に、生物多様性の保全や動物福祉の向上に取り組む札幌市内の動物園や水族館などを札幌市が支援する「さっぽろの動物園ステップアップ制度」の準認定施設に登録されました。
【AOAO SAPPOROロゴ】
「さっぽろの動物園ステップアップ制度」は、2022年6月に札幌市が制定した「札幌市動物園条例」に基づく制度で、札幌市円山動物園を除く市内の動物園や水族館が対象となります。
開業2年目のAOAO SAPPOROでは、飼育管理やトレーサビリティを担保した飼育日誌のデータ化、リスク管理、勉強会の実施等が評価され、認定に至りました。
今回の登録をきっかけに、「札幌市動物園条例」が定める施設のあるべき姿を札幌市とともに目指し、引き続き施設の運営に丁寧に向き合ってまいります。
○ さっぽろの動物園ステップアップ制度について
札幌市動物園条例第10条に定める「札幌市認定動物園」を札幌市長が認定するとともに、条例の適用対象外の施設についても、この認定を目指して取り組む「準認定施設」として登録する制度です。
＊ 札幌市動物園条例について：https://www.city.sapporo.jp/zoo/ordinance/index.html
AOAO SAPPOROの取り組み
○これまでの歩み
2021年 5月 （仮称）札幌大通水族館開業準備室 開設
2022年10月 おたる水族館と展示飼育業務で連携
2023年 7月 AOAO SAPPORO 開業
2024年 5月 公益社団法人日本動物園水族館協会（JAZA） 加盟
2024年 8月 北海道産いきもの保全プロジェクト 参加
2025年 3月 「さっぽろの動物園ステップアップ制度」準認定施設 登録
＊ 北海道産いきもの保全プロジェクト公式Instagram：https://www.instagram.com/hokkaidousan.ikimono
【日頃の飼育管理の様子】
【カラージェリーフィッシュの育成】
【エゾトミヨの育成を目的とした水槽】
【創成川での調査の様子】
AOAO SAPPORO（アオアオ サッポロ）/施設概要
開業日 ：2023年7月20日（木）
所在地 ：札幌市中央区南2条西3丁目20番地 moyuk SAPPORO 4階
交通 ：札幌市営地下鉄南北線・東西線・東豊線「大通」駅
徒歩 3 分、札幌市電「狸小路」停留場徒歩 1 分
営業時間：10:00～22:00（最終入館 21:00） ※時期によって変更する場合があります
休館日 ：年中無休 ※施設メンテナンス等により臨時休館する場合があります
運営会社：株式会社青々（https://aoao.blue/）
＊公式 HP：https://aoao-sapporo.blue
＊公式Instagram：https://www.instagram.com/aoao_sapporo
＊公式X：https://x.com/aoao_sapporo
【AOAO SAPPORO ロゴマーク】