「DPL Vietnam Minh Quang（ベトナムミンクアン）」開所（ニュースレター）

大和ハウス工業株式会社

大和ハウス工業株式会社（本社：大阪市、社長：芳井敬一）は、ベトナム社会主義共和国（以下「ベトナム」）北部フンイエン省において、2024年3月1日より、マルチテナント型物流施設(※1)「DPL Vietnam Minh Quang」（平屋建て、敷地面積70,109.20平方メートル 、延床面積38,871.99平方メートル ）を開発してきましたが、2024年12月26日に竣工し、2025年2月27日に開所式を行いました。

なお、当施設は、当社とタイ王国（以下「タイ」）で物流施設や工場の開発等を展開する最大手のWHA Corporation PCL（本社：サムットプラカーン県、代表者：ジャリーポーン・ジャールコンサクン、以下「WHA社」）が共同出資するDH WHA Logistics Property Minh Quang Vietnam Co., Ltd（DH WHAロジスティクスプロパティミンクアンベトナム）を通じて開発したものです。

※1. テナント企業が複数入居可能な物流施設のこと。

当施設は、ベトナム北部において当社が初めて開発したマルチテナント型物流施設です。ハノイ中心部（約45km）まで直接アクセス可能な幹線道路に面した利便性の高い立地で、ベトナム北部最大の国際空港や貿易港へのアクセス性にも優れているため、陸・海・空の物流において利便性が高く、国際貿易拠点としても適しています。

当社は、2016年よりタイにおいてWHA社との協業を開始し、物流施設開発をはじめ、商業施設など計5プロジェクト・12棟の施設開発を手掛けたほか、物流施設の運営・管理・賃貸事業において協業しています。また、2025年2月より、当社海外初となる「オンサイト PPA」(※2)の共同事業もタイで開始しています。

今後も当社は、WHA社との連携を強化し、ASEANにおけるさらなる事業拡大をめざしてまいります。

※2. 建物所有者から賃借した屋根や同一敷地内に第三者が太陽光発電設備を設置し、発電した電力を当該建物の入居企業に有償供給する仕組みのこと。PPAとは、Power Purchase Agreementの略。

■施設の写真

■建物概要

名称：「DPL Vietnam Minh Quang（ベトナムミンクアン）」

所在地：ベトナム社会主義共和国フンイエン省ミンクアン工業団地

Minh Quang Industrial Park, My Hao Town, Hung Yen Province, Vietnam

交通：ハノイ中心部まで約45km（車で約65分）、「ノイバイ国際空港」まで約54km（車で約75分)、「ハイフォン港」まで約80km（車で約100分）

建物用途：マルチテナント型物流施設

事業主・運営会社：DH WHA Logistics Property Minh Quang Vietnam Co., Ltd

出資比率：大和ハウス工業株式会社：51％、WHA Corporation PCL：49％

コンストラクションマネジメント：Nagecco - Daiwa House Management and Supervision Consortium（ナジェコ-ダイワハウスマネジメントアンドスーパービジョンコンソーシアム）

設計・施工：105 Construction Joint Stock Company（105コンストラクションジョイントストックカンパニー）

構造・階数：鉄筋コンクリート造・平屋建て

敷地面積：70,109.20平方メートル

建築面積：42,330.33平方メートル

延床面積：38,871.99平方メートル

賃貸面積：37,548.59平方メートル （最大10テナント、1区画の面積約2,800平方メートル から入居可能）

着工：2024年3月1日

竣工：2024年12月26日

お客さまお問合せ先：大和ハウス工業株式会社 建築事業本部海外事業推進室：TEL 03-5214-2205

Daiwa House Vietnam Co., Ltd（ダイワハウスベトナム）

担当：増田 h.masuda@daiwahouse.vn

■WHA Corporation PCLの概要

会社名：WHA Corporation PCL

代表者：グループCEO/エグゼクティブコミッティー議長、ジャリーポーン・ジャールコンサクン（Ms. Jareeporn Jarukornsakul）

所在地：タイ王国サムットプラカーン県

設立：2003年

事業内容：物流施設・工場の開発

資本金：約68億円(※3)

売上高：約631億円(※3)（2024年度（1月～12月）連結決算）

※3. タイバーツ＝4.4円換算。