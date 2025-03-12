【緊急開催】3月末までにLPを作りたい企業向けショートセミナー。明日3/13 14時～オンライン開催。チケット無料
合同会社D2Frontier
決算までにLPを作れるセミナー
イベント参加URL :
https://shi-so-shortlp.peatix.com/
- ・LP制作に必要な事前準備（テキスト、方向性、素材のポイント）
- 実際の制作プロセスとタイムマネジメントのコツ
- ノーコードシステムの活用術
コストとクオリティの最適バランスを実現する方法も必要に応じて触れます。
- ユーザーエンゲージメントを高めるインタラクティブな工夫
- 現場での課題や疑問に講師が直接アドバイス急ぎの案件にも対応可能な柔軟な制作プランのご提案
急なLP制作依頼に対応したい企業担当者
セミナーよりも制作でお急ぎの方は下記連絡先までお電話ください。
Peatixで参加申し込み :
https://shi-so-shortlp.peatix.com/
決算までにLPを作れるセミナー
イベント参加URL :
https://shi-so-shortlp.peatix.com/
【セミナー内容】
最速納品のLP制作ノウハウ。速度優先で作るためのロジックをお伝えします。
- ・LP制作に必要な事前準備（テキスト、方向性、素材のポイント）
- 実際の制作プロセスとタイムマネジメントのコツ
- ノーコードシステムの活用術
コストとクオリティの最適バランスを実現する方法も必要に応じて触れます。
最新トレンド：スワイプ操作型のLPについても触れます。話題のデザイン手法を取り入れた実例紹介
- ユーザーエンゲージメントを高めるインタラクティブな工夫
- 現場での課題や疑問に講師が直接アドバイス急ぎの案件にも対応可能な柔軟な制作プランのご提案
【対象者】
急なLP制作依頼に対応したい企業担当者
今月中に予算を使い切りたい経営者
決算までに予算を使い切りたい総務担当者
※同業者および競合事業関連個人・法人参加不可
【開催背景】
3月決算やキャンペーン時の急な依頼にお応えすべく、D2Frontierは制作体制を強化。実際に「3時間で制作したLP」など、短期納品でありながら高品質を実現した事例を通じ、即戦力となる制作テクニック、発注のコツを伝授します。
【開催日時・お申込み】
詳細はお申込み後にご案内いたします。
セミナーよりも制作でお急ぎの方は下記連絡先までお電話ください。
電話番号：03-6778-7725
※担当：大石、梶原
お急ぎの方向けの情報は下記プレスリリースをご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000095871.html
Peatixで参加申し込み :
https://shi-so-shortlp.peatix.com/
https://shi-so-shortlp.peatix.com/
サービス運用企業概要
会社 : 合同会社D2Frontier
サービスURL：https://shi-so.com/
代表社員 : 二田 誠、梶原 慎也
設立 : 2019/2/19
郵便番号 : 〒114-0002
所在地 : 東京都北区王子2丁目12番6号 ロイヤル大里201号室
法人番号 : 4-0111-03-008611