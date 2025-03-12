3月18日(火)のZIP-FMは、『EARTH, WIND & FIRE DAY』を実施!!
名古屋のFMラジオ局「ZIP-FM」では、3月18日(火)朝6時から深夜1時まで、ディスコ・ファンクの伝説的バンド＝アース・ウィンド＆ファイアーを特集するZIP-FM ARTIST DAY『EARTH, WIND & FIRE DAY』を実施します。
当日は、EARTH, WIND & FIRE の楽曲をたっぷりお届けしながら、彼らの魅力を紹介します。また、この日でしか聞けないEARTH, WIND & FIREのSPECIAL NON-STOP MIXもお届け。さらに、8年ぶりの来日ツアー『EARTH, WIND & FIRE JAPAN TOUR 2025』の4/23(水)ポートメッセなごや 第3展示館にて開催される公演のチケット追加予約も行います。
この貴重な機会をお聴き逃しなく！
【企画概要】
ZIP-FM ARTIST DAY「EARTH, WIND & FIRE DAY」
放送日時: 2025年3月18日(火) 6:00-25:00
【チケット追加予約情報】
イベント名:ZIP-FM後援「EARTH, WIND & FIRE JAPAN TOUR 2025」名古屋公演
公演日: 2025年4月23日(水) 17:30開場／18:30開演
会場：ポートメッセなごや 第3展示館
チケット追加予約: 2025年3月18日(火) 6:00-25:00 放送中に実施
■「ZIP-FM」とは
1993年10月開局の愛知県を中心に東海地区を放送エリアに持つFM局（周波数名古屋77.8MHz/豊橋 77.1MHz）。開局以来若年層を中心に高聴取率を獲得、全年齢でも東海地区NO.1の聴取率を誇ります。
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