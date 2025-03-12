第13節「PCAクラウドマッチデー」開催のお知らせ
2025年3月30日(日)に秩父宮ラグビー場にて行われる、NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 第13節 コベルコ神戸スティーラーズ戦をピー・シー・エー株式会社協賛による「PCAクラウドマッチデー」として開催しますのでお知らせします。
【PCAクラウドマッチデー 試合概要】
・対象試合：NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 第13節
・日時：2025年3月30日(日) 14:30 キックオフ
・場所：秩父宮ラグビー場
・対戦相手：コベルコ神戸スティーラーズ
・チケット情報については「TICKET」ページ(https://blackramstokyo-games.com/ticket/2024-25/index.html)からご確認ください。
【PCAクラウドマッチデ― 特別イベント】
・先着4,000名様にピー・シー・エー×ブラックラムズ東京オリジナルハンドタオルの配布
※配布場所：正面入場ゲート、バック入場ゲート
※数量に達しましたら、配布を終了とさせていただきますのでご了承ください。
■会社概要
【会社名】ピー・シー・エー株式会社
【所在地】 〒102-8171 東京都千代田区富士見1-2-21
【代表者名】 代表取締役社長 佐藤 文昭
【設立年月】 1980年8月1日
【主な事業内容】基幹業務クラウド・サブスクリプションサービスの開発および販売
【HP】https://pca.jp/
■ピー・シー・エー株式会社ご担当者コメント
今年もリコーブラックラムズ東京のマッチデーを開催できることができ、大変光栄に思います。
当日はラムズファミリーの皆さんと共に、全力でフィールドの選手たちを熱く応援します！勝利の瞬間を皆さんと一緒に分かち合えることを、今から心待ちにしています。
一緒に最高の瞬間を作りましょう！