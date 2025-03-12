第13節「PCAクラウドマッチデー」開催のお知らせ

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株式会社リコー

2025年3月30日(日)に秩父宮ラグビー場にて行われる、NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 第13節 コベルコ神戸スティーラーズ戦をピー・シー・エー株式会社協賛による「PCAクラウドマッチデー」として開催しますのでお知らせします。






【PCAクラウドマッチデー 試合概要】


・対象試合：NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 第13節


・日時：2025年3月30日(日) 14:30 キックオフ


・場所：秩父宮ラグビー場


・対戦相手：コベルコ神戸スティーラーズ


・チケット情報については「TICKET」ページ(https://blackramstokyo-games.com/ticket/2024-25/index.html)からご確認ください。




【PCAクラウドマッチデ―　特別イベント】


・先着4,000名様にピー・シー・エー×ブラックラムズ東京オリジナルハンドタオルの配布


※配布場所：正面入場ゲート、バック入場ゲート


※数量に達しましたら、配布を終了とさせていただきますのでご了承ください。







■会社概要


【会社名】ピー・シー・エー株式会社


【所在地】 〒102-8171　東京都千代田区富士見1-2-21


【代表者名】 代表取締役社長　佐藤 文昭


【設立年月】 1980年8月1日


【主な事業内容】基幹業務クラウド・サブスクリプションサービスの開発および販売


【HP】https://pca.jp/




■ピー・シー・エー株式会社ご担当者コメント


今年もリコーブラックラムズ東京のマッチデーを開催できることができ、大変光栄に思います。


当日はラムズファミリーの皆さんと共に、全力でフィールドの選手たちを熱く応援します！勝利の瞬間を皆さんと一緒に分かち合えることを、今から心待ちにしています。


一緒に最高の瞬間を作りましょう！