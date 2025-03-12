「Yahoo!ショッピング年間ベストストア2024」医薬品部門３位、「Yahoo!ショッピング月間ベストストア2025年1月」医薬品部門２位をダブル受賞
ジェイフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長執行役員：中村篤弘、以下「当社」）のグループ会社の株式会社シーディ（本社：埼玉県草加市、代表取締役：柴田恭志、以下シーディ社）において、「Yahoo!ショッピング年間ベストストア2024 医薬品部門３位」、および「Yahoo!ショッピング月間ベストストア 2025年1月 医薬品部門２位」をダブル受賞したことをお知らせいたします。
シーディ社が運営する「インディアン・シーディ薬局」は、通販業界が注目するYahoo!ショッピング ベストストア アワーズにおいて、Yahoo!ショッピング年間ベストストア2024 医薬品部門３位、およびYahoo!ショッピング月間ベストストア 2025年1月 医薬品部門２位のダブル受賞いたしました。
この度、このような栄えある賞を賜ることができましたのは、ひとえにインディアン・シーディ薬局をご愛顧いただいておりますお客様、並びにご支援いただいております関係者の皆様の温かいご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。
■Yahoo!ショッピング ベストストアとは
「Yahoo!ショッピング ベストストア」とは、Yahoo!ショッピングに出店するストアの中から、お客様の評価、売上などを加味して総合的に優れたストアを表彰する栄えある賞です。
■受賞
・Yahoo!ショッピング年間ベストストア2024 医薬品部門３位
・Yahoo!ショッピング月間ベストストア 2025年1月 医薬品部門２位
■ショップ情報
ショップ名：インディアン・シーディ薬局
取扱商品 ：医薬品、健康食品、雑貨
U R L ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/papamama/
会社概要
会 社 名 ：株式会社シーディ
設 立 ：1981年3月
代 表 者 ：代表取締役 柴田恭志
本 社 ：〒340-0024 埼玉県草加市谷塚上町574-1
U R L ：https://c-drug.jp/
会社概要
会 社 名 ：ジェイフロンティア株式会社（東証グロース 証券コード：2934）
設 立 ：2008年6月
代 表 者 ：代表取締役社長執行役員 中村 篤弘
本 社 ：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3 4階
資 本 金 ：518百万円（2024年11月末時点）
U R L ：https://jfrontier.jp/