国内スタートアップの東南アジア進出に向けたサポートプログラム「Sustainable Food Innovation Program (SFIP)」採択企業62社決定

Sustainable Food Asia株式会社

Sustainable Food Asia 株式会社(本社:東京都港区 代表取締役CEO:海野 慧 以下SFA)は、東京都の多様な主体によるスタートアップ支援展開事業「TOKYO SUTEAM」の協定事業者として、国内スタートアップ企業の東南アジア進出に向けたサポートを行うプログラム「Sustainable Food Innovation Program (以下SFIP)」の第2弾採択企業募集が1月31日に締切を迎え、採択企業37社が決定しました。

アップサイクルや発酵の分野をはじめ様々なフード・アグリテック関連事業を展開している企業が参加し、「国内やアジア圏での販路拡大のヒントを得、挑戦したい」といった意気込みを寄せています。

第1弾採択企業とあわせた持続可能な食づくりを実現を目指すスタートアップ64社は、全企業がSFAが主催するウェビナーへの参加が可能で、そのうち採択企業として認定された62社はSFAが主催するSustainable Food Campへの参加機会やSustainable Food Museumでのポップアップイベントの開催支援、各国のプロフェッショナルによる個別メンタリングの実施等を通じ、東南アジア進出に向けたサポートを行います。

既に志を同じくする62社が集まり、2025年2月12日には、SFIP採択企業である株式会社NINZIA、株式会社バタフライピー研究所、株式会社MISOVATIONの合同ポップアップ・イベントを、2月3日にリニューアルオープンした新施設「Sustainable Food Museum」にて開催しました。合わせて2月は1ヶ月間ポップアップ展示が継続して行われ、現在3月はASTRA FOOD PLAN株式会社(with 池田糖化工業、太田油脂)、ナオライ株式会社、株式会社Kinishを展示中です。

【Sustainable Food Innovation Programについて】

名 称:Sustainable Food Innovation Program(https://sustainablefoodasia.com/en/sustainable-food-innovation-program/) (以下SFIP)

募集期間:2024年12月11日~2025年1月31日

募集対象:以下の基準を満たすスタートアップおよび起業志望者

・東京都に所在している、または将来東京都への進出を予定している

・持続可能な食づくりを実現する意思がある

・グローバル展開への意向がある

・創業者とマーケットのフィット / コアとなる技術や強みがある

※法人登記前でも応募可能

費 用:無料(TOKYO SUTEAMの枠組みとなります)

支援内容:ウェビナー及びポップアップイベントの開催支援、メンタリング実施など

特 典:

本プログラムに応募いただいたエントリー企業には、

SFAが主催するウェビナーへの参加と、アーカイブの閲覧が可能となります。

そのうち採択企業として認定された採択企業は、SFAが主催する

Sustainable Food Campへの参加やSustainable Food Museumでの

ポップアップイベントの開催支援、各国のプロフェッショナルによる

個別メンタリングの実施等を通じ、東南アジア進出に向けたサポートを行います。

U R L :https://sites.google.com/sustainablefoodasia.com/sfip/home

採択企業数:62

エントリー企業数:64

※前回のプレスリリースはこちらをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000097540.html

<第2弾 採択企業一覧 ※アルファベット順>

BLUENOSE Probiotics Inc.

CRUST JAPAN

fabula株式会社

Yuppa

鹿児島堀口製茶有限会社

株式会社ARK

株式会社Cool Innovation Japan

株式会社Delicious Revolutiom

株式会社e-Combu

株式会社Eco-Pork

株式会社HiOLI

株式会社KULBAY

株式会社LacuS

株式会社MISOLA FOODS

株式会社MISOVATION

株式会社OVEN.

株式会社REMARE

株式会社SOYSCREAM JAPAN

株式会社SpinLife

株式会社TeaRoom

株式会社TOWING

株式会社UKANO

株式会社アイクリエイト

株式会社ウェルナス

株式会社エコロギー

株式会社エンドファイト

株式会社オカラテクノロジズ

株式会社オリゼ

株式会社カマン

株式会社麹ラボ

株式会社サイディン

株式会社 茶時遊空間

株式会社ディッシュウィル

株式会社バタフライピー研究所

株式会社北三陸ファクトリー

ともしびマルシェ株式会社

登記予定企業一社

(計37社)

--------------------------

<第1弾採択企業一覧(アルファベット順)>

AGRIST株式会社 / AlgaleX Co. / ASTRA FOOD PLAN株式会社 / Byte Bites株式会社 / Circular Powder / Coloridoh Inc. / 株式会社CULTA / EF Polymer株式会社 / Floatmeal株式会社 / 株式会社Kinish / Morus株式会社 / NINZIA Inc. / 株式会社RelieFood / 株式会社SoJapan(登記申請中) / TAKEO株式会社 / クオンクロップ株式会社 / 株式会社グリーンエース / 合同会社シーベジタブル / スペースシードホールディングス株式会社 / トイメディカル株式会社 / ナオライ株式会社 / 株式会社ベンナーズ / 株式会社人生は上々だ / 株式会社北村 / 津南醸造株式会社 (計25社)

<東京SUTEAMについて>

「Global Innovation with STARTUPS」で掲げる 「10x10x10(5年で、東京発ユニコーン数10倍、東京の起業数10倍、東京都の協働実践数10倍)」達成のため、多様な主体による多彩なスタートアップ支援策の実施を後押しする取り組みです。

「協定事業者」として選定されると東京都や他の協定事業者と連携しながら、スタートアップや創業希望者等に対し、原則1年半にわたり、それぞれのアイデア、ネットワーク、フィールド等の強みを生かした、多彩な支援を展開いただきます。

https://tokyosuteam.metro.tokyo.lg.jp/#business

【実施中の活動】

1)イベント

2月はShowcase vol.2として株式会社NINZIA代表 寄玉氏、株式会社MISOVATION代表 斉藤氏、株式会社バタフライピー研究所代表 王氏をゲストにお呼びしてトークセッションおよび試食会を実施し、ゲスト企業3社の商品を実際に参加者の方々にご試食いただくイベントを開催しました。

バタフライピー研究所「琉球蒼茶」トークセッションの様子試食会の様子

今後も引き続き同様なイベントを開催予定であることに加え、2025年の「Sustainable Food Camp」へ無償にて参加いただき、東南アジア進出に向けた第一歩を踏み出していただく予定です。

※過去のShowcaseイベントレポートはこちらからご覧いただけます。

・2024年12月開催イベントレポート(note) https://note.com/sfaofficial/n/nbf75ea7383f9

・2025年2月開催イベントレポート(note) https://note.com/sfaofficial/n/n4c794d766d4e

※3月開催予定イベントはこちら

Peatix:https://peatix.com/event/4337781

2)展示

2025年2月より1ヶ月単位で採択企業の取り組みを紹介するPOPUP展示をSustainable Food Museumにて行います。

現在3月はASTRA FOOD PLAN株式会社(with 池田糖化工業、太田油脂)、ナオライ株式会社、株式会社Kinishを展示中です。

【Sustainable Food Museumについて】

「ここから生まれる、食の出会いとひらめき。」

をコンセプトとして、サステナブルな食にまつわる企業や個人、地域が交わり、新たな価値を創造するまちなかショーケースです。

企業や個人をはじめ多くの方にご利用いただける開かれた交流の場として、以下4つの機能を提供します。

1.展示

食を起因とした6つの社会課題にフォーカスし、日本・アジア100社の

最先端なサステナブルフードに関する商品やサービスを紹介しています。

【6つの社会課題】

多様性の保全/資源の保全/栄養改善/未病/公正な労働環境、取引/食の多様性

2.体験

新食材を使用したメニューを提供し、サステナブルな食材を体験できます。

3.カフェスペース

誰でも気軽に立ち寄れるカフェ空間を完備し、まちに開かれた場を提供します。

4.共創・協業のための交流

企業間の出会いと関係性の構築を目的として、共創・協業を支援する場として

毎月イベントを開催します。

<施設概要>

営業時間:

カフェ 平日10:00~17:00(土日祝日休)

ランチ 平日11:30~ ※売切れ次第終了

URL:

https://sustainablefoodasia.com/museum/

所在地: 東京都港区西新橋1丁目17番8号

須田ビル 本館1階

運 営: Sustainable Food Asia株式会社

【お問い合わせ】

SFIP採択企業とのコラボレーションのご相談やSustainable Food Museumのその他の取り組みへの参加希望等、お気軽にお問合せください。

(問い合わせ先)https://share.hsforms.com/1m57yfdvMRdKbG0hCS7CCpAr9rs4