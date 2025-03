GMOビューティーとサイバーステーションが美容クリニック向けデジタルサイネージの共同開発のため業務提携

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOビューティー株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOビューティー)とデジタルサイネージクラウドサービス「デジサイン」を展開するサイバーステーション株式会社(代表取締役社長:福永 泰男 以下、サイバーステーション)は、2025年3月11日(火)に、美容クリニック向けサービスの共同開発に関する業務提携を締結いたしました。



本業務提携により、待合室でのメニュー紹介やサービス案内、各種情報提供を簡単かつ効果的に行える美容クリニックに特化したデジタルサイネージシステムの共同開発を行います。これにより、クリニックと患者のコミュニケーションの活性化や、クリニックの業務効率化を支援します。

【業務提携の背景】

■デジタルサイネージ市場の拡大

近年、広告媒体や情報発信手段として注目を集めるデジタルサイネージ市場は、企業のマーケティング活動や公共スペースでの利用が急速に拡大しています。デジタルサイネージの国内市場は、2027年には3,294億円に達する見込みとなり、2022年比で165.4%と大きく成長することが予測されています。(※)視覚的に訴求力の高いデジタルサイネージは、短時間で必要な情報を効果的に伝える手段として、消費者に対する影響力も高まっています。

(※)株式会社富士キメラ総研「デジタルサイネージ市場総調査2023」 https://www.fcr.co.jp/pr/23085.htm

【業務提携について】

GMOビューティーは、自由診療・美容クリニックの経営支援を目的に、予約管理、カルテ、経営分析、CRMなど、多岐にわたる業務を一括管理できるシステム「キレイパスコネクト by GMO」を提供しています。このツールを通じて、クリニックの効率的なオペレーションを実現し、経営のサポートを行っています。

一方、サイバーステーションは、再生装置、配信管理ソフト、コンテンツサービスを一体化したデジタルサイネージプラットフォーム「デジサイン」を展開し、広告や情報発信の手段として、多岐にわたる業界やビジネスシーンで幅広く活用されています。

今回の業務提携では、美容クリニックに特化したデジタルサイネージシステムの開発に取り組みます。このシステムを活用することで、待合室でのメニュー紹介やサービス案内、各種情報提供を簡単かつ効果的に行えるようになり、顧客体験のさらなる向上を支援します。

■協業内容

1.患者とのコミュニケーションの活性化

・患者への施術メニューやキャンペーン情報の発信

・待ち時間中の情報提供やエンターテイメントコンテンツの配信

・スタッフ紹介やクリニックの特色紹介

2.業務効率の向上

・ポスター等のペーパーレス化によるコスト削減

・デジタルサイネージの集中管理による運用負荷軽減

・患者への情報伝達の効率化によるスタッフの負担軽減

【今後の展望】

GMOビューティーとサイバーステーションは、美容クリニックにおける顧客体験の向上と運営効率化をさらに推進してまいります。今後は、美容医療業界の多様なニーズに応じたコンテンツ・機能などを共同開発し、新たな市場価値の創出を目指します。また、利用者視点に立ったパーソナライズ化の推進や、クリニックのブランディングを強化するためのサービス拡充も計画しています。これにより、美容医療分野でのDXの推進に貢献していきます。

【「キレイパスコネクト byGMO」について】 (URL:https://connect.kireipass.jp/(https://connect.kireipass.jp/))

「キレイパスコネクト byGMO」をご利用いただくことで、予約管理・カルテ・経営分析・CRMなど、それぞれ異なるツールで管理することで煩雑になっていた業務を一括管理できるようになります。また、直感的に操作ができるシンプルな設計により、使い方に悩まないストレスフリーで効率的なオペレーションを実現します。さらに、クリニックの利便性向上によりロイヤルカスタマーの創出・収益最大化をサポートしてまいります。

【GMOビューティー株式会社について】

「インターネットを通じて人々の生活を笑顔で楽しいものに」をミッションに掲げ、2010年11月からクーポン共同購入サイト「くまポン byGMO」(URL:https://kumapon.jp/)を運営しています。

また、2018年11月からは「くまポン byGMO」で培った販売ノウハウを活かし、美容医療に特化したチケット購入サイト「キレイパス byGMO」(URL:https://kireipass.jp/)の運営を開始しました。 さらに2022年3月からは自由診療クリニックの院内業務を一括管理できるSaaS「キレイパスコネクト byGMO」(URL:https://connect.kireipass.jp/)の運営を開始し、患者の利便性向上と美容医療現場の業務効率化へ貢献しています。

GMOビューティーは、今後も多くの人々の生活を笑顔で楽しいものにすることを目指し、各サービスの充実に努めてまいります。

【サイバーステーション株式会社について】

2000年5月の会社設立以来、サイバーステーションは動画配信サーバシステムやWebシステム開発を中心に事業を展開してきました。

2009年にはデジタルサイネージプラットフォーム「デジサイン」(URL:https://digisign.jp/)を開発。金融機関への販売を皮切りに、オフィスや工場の従業員向け情報配信システムとしてサービスを拡大してまいりました。2022年からはクリニックや病院、そして小売業向けのソリューションを展開し、約10,000施設に導入。2024年には、延べ出荷台数5万台を達成しました。

新たなパートナーシップとして「GMOビューティー」様との業務提携により、クリニック向けのデジタルサイネージを提供。これにより、クリニックは最新の医療情報やサービス案内を効果的に配信し、患者様は待ち時間に有益な情報を得ることができます。また、クリニックのプロモーション効果が向上し、サービスの質が向上することで患者満足度が高まり、クリニックの生産性にお役に立てると考えております。

以上

【サービスに関するお問い合わせ先】

● GMOビューティー株式会社 キレイパス事業部

TEL:03-6861-2637 FAX:03-3461-1511

E-mail:kireipass@gmo-k.jp

● サイバーステーション株式会社 営業本部 営業部

TEL:0800-123-4138(フリーコール/受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00)

E-mail: toiawase@cyberstation.co.jp

【GMOビューティー株式会社】 (URL:https://beauty.gmo/(https://beauty.gmo/))

会社名 GMOビューティー株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 森 輝幸

事業内容 ■インターネット関連事業

資本金 9,990万円

【サイバーステーション株式会社】 (URL:https://www.cyberstation.co.jp/(https://www.cyberstation.co.jp/))

会社名 サイバーステーション株式会社

所在地 石川県金沢市西念1丁目2番26号 駅西明和ビル

代表者 代表取締役社長 福永 泰男

事業内容 ■デジタルサイネージと関連サービスの企画、開発、提供

資本金 8,000万円

【GMOインターネットグループ株式会社】 (URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社(グループ経営機能)

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産(仮想通貨)事業

資本金 50億円

Copyright (C) 2025 GMO beauty, Inc. All Rights Reserved.