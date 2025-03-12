赤髪猫娘「ヘレナ」がフィギュアで新登場！本日 3月12日(水)よりBfullオンラインショップにて予約開始！

株式会社Ｂｆｕｌｌ

フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、赤髪猫娘 ヘレナ 1/5スケール塗装済み完成品フィギュアの発売を決定いたしました。本日3月12日(水)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：http://www.fots.jp/）にて予約受付開始。

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公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/653

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F17T6V7L

予約受付期間：2025年3月12日(水)16：00～2025年5月27日(火)23：59

商品説明

その瞳に射抜かれた瞬間、あなたはもう彼女の虜。

オリジナルフィギュア・赤髪猫娘「ヘレナ」が1/5スケールフィギュアで新登場。

繊細な陰影が織りなす、薄っすらと浮かび上がるあばら骨のライン。しなやかな手足。

軽やかな薄手の衣装から覗く少女のボディラインの美しさを丁寧に表現しました。

所々にあしらわれた金の装飾が、彼女の気高い雰囲気を一層際立たせます。

鮮やかな赤髪が揺らめく猫娘ヘレナをぜひあなたのお手元にお迎えください。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

商品情報

商品名 ：赤髪猫娘 ヘレナ 1/5スケール塗装済み完成品フィギュア

スケール ：1/5スケール 全高 約164ｍｍ

小売価格 ：\22,000(税込\24,200)

仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品

予約開始 ：2025年3月12日(水)16：00解禁

予約締切 ：2025年5月27日(火)23：59締切

発売月 ：2025年9月末発売予定

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Bfullオンラインショップ、各通販サイト様、各小売店様よりお願い申し上げます。

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