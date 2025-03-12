北海道千歳、マンスリーマンションオープン記念！賃料最大40％OFFキャンペーン実施中！

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Weekly＆Monthly株式会社


Weekly＆Monthly株式会社（本社：北海道札幌市北区、代表取締役：黒木健次郎、以下「W&M」（読み：ウィークリーアンドマンスリー））が運営するマンスリーマンション「スマートステイ」は、2025年3月に完成予定の新築集合住宅のうち20室をマンスリーマンション「スマートステイ千歳」としてオープンします。これを記念し、現在オープン記念キャンペーンを実施中です。



マンスリーマンションでは珍しい新築物件です。北海道千歳市でマンスリーマンションをお探しの方は、ぜひこの機会にご検討ください。



キャンペーン対象物件詳細 :
https://weeklyandmonthly.com/properties/?building_name=%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A4%E5%8D%83%E6%AD%B3


▼賃料約40%オフ キャンペーン詳細


キャンペーン名：特別キャンペーン期間限定賃料40％オフ！！


対象物件　　　：スマートステイ千歳（O棟）105 / 203 / 205号室


対象者　　　　：4/5～5/6までの間のご入居の方


【特典1】　　 ：賃料約40%オフ


【特典2】　　 ：契約事務手数料無料


【特典3】 　　：駐車場代無料



▼賃料約25%オフ キャンペーン詳細


キャンペーン名：OPEN記念賃料約25%オフ契約事務手数料無料♪


対象物件　　　：スマートステイ千歳（O棟）101 / 102 / 103 / 201 / 202
　　　　　　　　スマートステイ千歳（N棟）101 / 102 / 103 / 105 / 201 / 202 / 203 / 205
　　　　　　　　スマートステイ千歳（L棟）101 / 102 / 201 / 202


対象者　　　　：4月中にご入居の方


【特典1】　　 ：賃料約25%オフ


【特典2】　　 ：契約事務手数料無料


【特典3】 　　：駐車場代無料




※室内はイメージです。


▼「スマートステイ千歳」概要


オープン予定時期 ： 2025年4月5日（土）


所在地 　　　　　： 〒066-0076 北海道千歳市あずさ


最寄駅　　　　　 ： JR千歳線「長都駅」、「千歳駅」


平米数　　　　　 ： 約35平米


駐車場　　　　　 ： 全室完備


▼スマートステイとは


01ストレスなし！無制限

Wi-Fiを無料で提供し、速度制限は一切ありません。
ストリーミングやビジネス用途に最適で、利用者は追加料金や制限の心配をする必要はありません。
快適な環境でインターネットを活用し、高品質なコンテンツを楽しむことができます。


02必需品から便利グッズ

基本的な家具や家電はもちろんのこと、調理器具、姿見、ハンガーなど、生活に便利なさまざまな備品も取り揃えています。快適な生活を送るために必要なアイテムを揃え、お客様の利便性を最大限に高めています。
家具や家電はもちろん、料理に必要なお皿、その他日用品など細部に至るまで配慮しています。
充実したアメニティを提供していますので、ご滞在を心地よくお過ごしいただけます。


▼キャンペーン中の物件一覧はコチラから
https://weeklyandmonthly.com/srch/company/1/832/?campaign=1


▼スマートステイのサイトはコチラから
https://weeklyandmonthly.com/srchcompany/dtl_832/


お問合せ先

Weekly＆Monthly株式会社
電話：050-7587-7846
メール：portal@weeklyandmonthly.com
24時間対応受付
※ご回答は平日10時～18時となることがございます。



▼今後のオープンおよびキャンペーン情報はW＆M公式ホームページ、各種SNSにて発信いたします。


https://weeklyandmonthly.co.jp/


【会社概要】

会社名：Weekly＆Monthly株式会社


所在地：〒060-0806 北海道札幌市北区北六条西1丁目3-8 38 山京ビル6F


代表取締役：黒木 健次郎


URL：https://weeklyandmonthly.co.jp/


事業概要：マンスリーマンションポータルサイト運営・Webサイト制作・Webシステム制作、運用・自社マンスリー物件運営