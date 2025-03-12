北海道千歳、マンスリーマンションオープン記念！賃料最大40％OFFキャンペーン実施中！

Weekly＆Monthly株式会社

Weekly＆Monthly株式会社（本社：北海道札幌市北区、代表取締役：黒木健次郎、以下「W&M」（読み：ウィークリーアンドマンスリー））が運営するマンスリーマンション「スマートステイ」は、2025年3月に完成予定の新築集合住宅のうち20室をマンスリーマンション「スマートステイ千歳」としてオープンします。これを記念し、現在オープン記念キャンペーンを実施中です。



マンスリーマンションでは珍しい新築物件です。北海道千歳市でマンスリーマンションをお探しの方は、ぜひこの機会にご検討ください。

キャンペーン対象物件詳細 :https://weeklyandmonthly.com/properties/?building_name=%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A4%E5%8D%83%E6%AD%B3

▼賃料約40%オフ キャンペーン詳細

キャンペーン名：特別キャンペーン期間限定賃料40％オフ！！

対象物件 ：スマートステイ千歳（O棟）105 / 203 / 205号室

対象者 ：4/5～5/6までの間のご入居の方

【特典1】 ：賃料約40%オフ

【特典2】 ：契約事務手数料無料

【特典3】 ：駐車場代無料

▼賃料約25%オフ キャンペーン詳細

キャンペーン名：OPEN記念賃料約25%オフ契約事務手数料無料♪

対象物件 ：スマートステイ千歳（O棟）101 / 102 / 103 / 201 / 202

スマートステイ千歳（N棟）101 / 102 / 103 / 105 / 201 / 202 / 203 / 205

スマートステイ千歳（L棟）101 / 102 / 201 / 202

対象者 ：4月中にご入居の方

【特典1】 ：賃料約25%オフ

【特典2】 ：契約事務手数料無料

【特典3】 ：駐車場代無料

▼「スマートステイ千歳」概要

※室内はイメージです。

オープン予定時期 ： 2025年4月5日（土）

所在地 ： 〒066-0076 北海道千歳市あずさ

最寄駅 ： JR千歳線「長都駅」、「千歳駅」

平米数 ： 約35平米

駐車場 ： 全室完備

▼スマートステイとは

01ストレスなし！無制限

Wi-Fiを無料で提供し、速度制限は一切ありません。

ストリーミングやビジネス用途に最適で、利用者は追加料金や制限の心配をする必要はありません。

快適な環境でインターネットを活用し、高品質なコンテンツを楽しむことができます。

02必需品から便利グッズ

基本的な家具や家電はもちろんのこと、調理器具、姿見、ハンガーなど、生活に便利なさまざまな備品も取り揃えています。快適な生活を送るために必要なアイテムを揃え、お客様の利便性を最大限に高めています。

家具や家電はもちろん、料理に必要なお皿、その他日用品など細部に至るまで配慮しています。

充実したアメニティを提供していますので、ご滞在を心地よくお過ごしいただけます。

▼キャンペーン中の物件一覧はコチラから

https://weeklyandmonthly.com/srch/company/1/832/?campaign=1

▼スマートステイのサイトはコチラから

https://weeklyandmonthly.com/srchcompany/dtl_832/

お問合せ先

Weekly＆Monthly株式会社

電話：050-7587-7846

メール：portal@weeklyandmonthly.com

24時間対応受付

※ご回答は平日10時～18時となることがございます。

▼今後のオープンおよびキャンペーン情報はW＆M公式ホームページ、各種SNSにて発信いたします。

https://weeklyandmonthly.co.jp/

【会社概要】

会社名：Weekly＆Monthly株式会社

所在地：〒060-0806 北海道札幌市北区北六条西1丁目3-8 38 山京ビル6F

代表取締役：黒木 健次郎

URL：https://weeklyandmonthly.co.jp/

事業概要：マンスリーマンションポータルサイト運営・Webサイト制作・Webシステム制作、運用・自社マンスリー物件運営