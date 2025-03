NMIXX(エンミックス)、『NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB』アンコール来日公演発表

株式会社STONE.B

JYPエンターテイメント所属、6人組韓国アイドルグループNMIXX(エンミックス)が日本国内では1月に開催された『NMIXX FAN CONCERT NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB』のアンコール来日公演が、5月31日(土)・6月1日(日)の2日間にわたりに東京体育館にて開催することが決定した。

今回発表された『NMIXX FAN CONCERT "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB in TOKYO ENCORE』はファンコンサートツアー『NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB』の来日アンコール公演で、昨年10月のソウルを皮切りに日本国内では2025年1月11日,12日に東京にて開催された。

その後メキシコ・サンチアゴ・サンパウロ・台北・香港を巡るツアー展開となっており、追加公演としてマニラ・マカオ、そして日本が発表され、再び日本のNSWERとの再会を果たす。

またNMIXXは、3月17日 18時に自身 4thミニアルバム 『Fe3O4: FORWARD』のリリースを予定しておりアンコール公演にての披露が期待される。

なお、チケットに関する詳細は後日開設される特設ページとmahocast公式X(https://x.com/mahocast_officl)を通して発表される予定だ。

■ 公演概要 ■

NMIXX FAN CONCERT "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB in TOKYO ENCORE

【会場及び日程】

東京体育館 メインアリーナ

2025年 5月 31日 (土) 開場 15:30 / 開演 17:00

2025年 6月 1日 (日) 開場 14:30 / 開演 16:00

【チケットに関するお問い合わせ】

mahocastカスタマーサービス

https://www.mahocast.com/ct/contact

(受付時間:平日 10:00 ~ 18:00)

※土日祝日は翌営業日以降でのご対応とさせていただきます。

【公演に関する問い合わせ】

H.I.P. (03-3475-9999)

主催・企画:JYP Entertainment / NTTドコモ / mahocast(STONE.B)

後援:Lemino

■ NMIXX(エンミックス)



公式HP : https://nmixx.jype.com/

Instagram : https://www.instagram.com/nmixx_official

X : https://x.com/NMIXX_official

Youtube : https://www.youtube.com/c/NMIXXOfficial

Tiktok : https://www.tiktok.com/@nmixx_official

NMIXXは、独自の「MIXX POP」ジャンルを披露するJYP所属の6人組ガールズグループとして、秀でたボーカルとパフォーマンスで注目されている。 2023年には、The Fact Music Awardsの「今年のアーティスト賞」や2023 Hanteo Music Awardsの「グローバルアウトスタンディングアーティスト賞」を含め、多くの授賞式で受賞し、その実力が認められた。 また、2024年に発売した「DASH」と「별별별 (See that?)」でそれぞれ音楽番組にて4冠と3冠を達成し、絶え間ない成長と人気を証明している。

mahocast (マホキャスト)

https://lit.link/mahocast