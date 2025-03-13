ゲーム内イベント「春のコナステ大感謝祭2025」を開催！

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株式会社コナミアミューズメント


株式会社コナミアミューズメントは、PCでアーケードゲームが楽しめる「コナステ」にて、「春のコナステ大感謝祭2025」を3月13日(木)から開催することをお知らせします。



イベント期間中、スペシャルグッズが獲得できる「コナステ大感謝祭プレゼントキャンペーン」を開催します。


「e-amusementサイト」内の「購買部」で対象のコナステ版「BEMANI」タイトルの「楽曲パック」や「ゲーム内アイテム」などの対象アイテムを購入したり、KONAMIのアミューズメントゲームの『ポラリスコード』や『カードコネクト』、オンラインプライズゲーム『コナクレ』をプレーしたり、コナミスタイルにて対象の専用コントローラを購入したりすることで「BKS(ビーケーエス)」をためることができます。ためた「BKS」は、「コナステ大感謝祭スペシャルアクリルスタンド」や「コナステ大感謝祭スペシャルe-amusement passカード」と交換できます。




あわせて「e-amusementサイト」内の「購買部」では、対象のコナステ版「BEMANI」タイトルの「新規楽曲パック」を購入できるようになります。また今回は、すでに販売している「楽曲パック」が割引価格で購入できる「楽曲パックSALE」に加え、すでに販売している「購買部アイテム」が割引価格で購入できる「購買部アイテムSALE」も開催いたします。



ぜひ、この機会に「春のコナステ大感謝祭2025」をお楽しみください。



▼「春のコナステ大感謝祭2025」キャンペーンサイト


https://p.eagate.573.jp/game/bemani/knst_harumatsuri2025/


「春のコナステ大感謝祭2025」概要


◆「コナステ大感謝祭プレゼントキャンペーン」開催！

【開催期間】


BKS獲得期間： 2025年3月13日(木)10:00 ～ 2025年3月31日(月)23:59


応募期間： 2025年3月13日(木)10:00 ～ 2025年4月17日(木)23:59



【応募方法】


１.以下の方法で「BKS」をためます。


・e-amusement購買部で対象アイテム(コナステ楽曲パック、ゲーム内アイテム等)を購入


・『ポラリスコード』、『カードコネクト』、『コナクレ』をプレー


・コナミスタイルで対象の専用コントローラを購入



２.たまった「BKS」をキャンペーン公式サイトで交換すると「コナステ大感謝祭スペシャルアクリルスタンド」や「コナステ大感謝祭スペシャルe-amusement passカード」がもらえます。







◆「e-amusementサイト」内の「購買部」にて、さまざまなキャンペーンを同時開催！
[表: https://prtimes.jp/data/corp/53327/table/407_1_5ea4234392bd77f5641b3aefb2e681ac.jpg ]

▼コナステ版『SOUND VOLTEX EXCEED GEAR』公式サイト


https://p.eagate.573.jp/game/eacsdvx/vi/index.html


▼『beatmania IIDX INFINITAS』公式サイト


https://p.eagate.573.jp/game/infinitas/2/index.html　


▼『DanceDanceRevolution GRAND PRIX』公式サイト


https://p.eagate.573.jp/game/eacddr/konaddr/


▼コナステ版『GITADORA』公式サイト


https://p.eagate.573.jp/game/eacgitadora/konagt/index.html


▼『pop’n music Lively』公式サイト


https://p.eagate.573.jp/game/eacpopn/lively/index.html


▼e-amusementサイト「購買部」公式サイト


https://p.eagate.573.jp/gate/p/eamusement/coop/　　


▼『ポラリスコード』公式サイト


https://p.eagate.573.jp/game/polarischord/pc/top/index.html


▼『カードコネクト』公式サイト


https://p.eagate.573.jp/game/card_connect/1/top/index.html


▼『コナクレ』公式サイト


https://p.eagate.573.jp/game/getprize/knst/np/service.html


▼pop'n music専用コントローラ コンパクトモデル


https://www.konamistyle.jp/products/detail.php?product_id=111099


▼beatmania IIDX 専用コントローラ エントリーモデル


https://www.konamistyle.jp/products/detail.php?product_id=110744


▼DanceDanceRevolution 専用コントローラ rev.2


https://www.konamistyle.jp/products/detail.php?product_id=111449


▼GITADORA専用ギターコントローラ プレミアムモデル


https://www.konamistyle.jp/products/detail.php?product_id=111448


▼SOUND VOLTEX CONSOLE -NEMSYS- Entry Model


https://www.konamistyle.jp/products/detail.php?product_id=109553


▼SOUND VOLTEX CONSOLE -NEMSYS- Ultimate Model rev.2


https://www.konamistyle.jp/products/detail.php?product_id=110908


「コナステ」について


『コナステ(KONAMI AMUSEMENT GAME STATION)』はKONAMIのアーケードゲームをPCやスマートフォンでいつでも楽しめるサービスです。


「beatmania IIDX」「SOUND VOLTEX」などの音楽ゲームや「アニマロッタ」「フィーチャープレミアム」シリーズなどのメダルゲーム、「麻雀格闘倶楽部」「クイズマジックアカデミー」などのビデオゲームなど、多数のKONAMIのアミューズメント施設のゲームがいつでも自分の手元で遊べます。



「BEMANI」について


BEMANIとは、コナミアミューズメントの音楽ゲームの統一ブランド名です。


1997年に稼働開始したbeatmaniaの略称であったビーマニを、音楽ゲーム全体をカバーする統一ブランドとして商品展開しています。