ゲーム内イベント「春のコナステ大感謝祭2025」を開催！
株式会社コナミアミューズメントは、PCでアーケードゲームが楽しめる「コナステ」にて、「春のコナステ大感謝祭2025」を3月13日(木)から開催することをお知らせします。
イベント期間中、スペシャルグッズが獲得できる「コナステ大感謝祭プレゼントキャンペーン」を開催します。
「e-amusementサイト」内の「購買部」で対象のコナステ版「BEMANI」タイトルの「楽曲パック」や「ゲーム内アイテム」などの対象アイテムを購入したり、KONAMIのアミューズメントゲームの『ポラリスコード』や『カードコネクト』、オンラインプライズゲーム『コナクレ』をプレーしたり、コナミスタイルにて対象の専用コントローラを購入したりすることで「BKS(ビーケーエス)」をためることができます。ためた「BKS」は、「コナステ大感謝祭スペシャルアクリルスタンド」や「コナステ大感謝祭スペシャルe-amusement passカード」と交換できます。
あわせて「e-amusementサイト」内の「購買部」では、対象のコナステ版「BEMANI」タイトルの「新規楽曲パック」を購入できるようになります。また今回は、すでに販売している「楽曲パック」が割引価格で購入できる「楽曲パックSALE」に加え、すでに販売している「購買部アイテム」が割引価格で購入できる「購買部アイテムSALE」も開催いたします。
ぜひ、この機会に「春のコナステ大感謝祭2025」をお楽しみください。
▼「春のコナステ大感謝祭2025」キャンペーンサイト
https://p.eagate.573.jp/game/bemani/knst_harumatsuri2025/
「春のコナステ大感謝祭2025」概要
◆「コナステ大感謝祭プレゼントキャンペーン」開催！
【開催期間】
BKS獲得期間： 2025年3月13日(木)10:00 ～ 2025年3月31日(月)23:59
応募期間： 2025年3月13日(木)10:00 ～ 2025年4月17日(木)23:59
【応募方法】
１.以下の方法で「BKS」をためます。
・e-amusement購買部で対象アイテム(コナステ楽曲パック、ゲーム内アイテム等)を購入
・『ポラリスコード』、『カードコネクト』、『コナクレ』をプレー
・コナミスタイルで対象の専用コントローラを購入
２.たまった「BKS」をキャンペーン公式サイトで交換すると「コナステ大感謝祭スペシャルアクリルスタンド」や「コナステ大感謝祭スペシャルe-amusement passカード」がもらえます。
◆「e-amusementサイト」内の「購買部」にて、さまざまなキャンペーンを同時開催！
[表: https://prtimes.jp/data/corp/53327/table/407_1_5ea4234392bd77f5641b3aefb2e681ac.jpg ]
▼コナステ版『SOUND VOLTEX EXCEED GEAR』公式サイト
https://p.eagate.573.jp/game/eacsdvx/vi/index.html
▼『beatmania IIDX INFINITAS』公式サイト
https://p.eagate.573.jp/game/infinitas/2/index.html
▼『DanceDanceRevolution GRAND PRIX』公式サイト
https://p.eagate.573.jp/game/eacddr/konaddr/
▼コナステ版『GITADORA』公式サイト
https://p.eagate.573.jp/game/eacgitadora/konagt/index.html
▼『pop’n music Lively』公式サイト
https://p.eagate.573.jp/game/eacpopn/lively/index.html
▼e-amusementサイト「購買部」公式サイト
https://p.eagate.573.jp/gate/p/eamusement/coop/
▼『ポラリスコード』公式サイト
https://p.eagate.573.jp/game/polarischord/pc/top/index.html
▼『カードコネクト』公式サイト
https://p.eagate.573.jp/game/card_connect/1/top/index.html
▼『コナクレ』公式サイト
https://p.eagate.573.jp/game/getprize/knst/np/service.html
▼pop'n music専用コントローラ コンパクトモデル
https://www.konamistyle.jp/products/detail.php?product_id=111099
▼beatmania IIDX 専用コントローラ エントリーモデル
https://www.konamistyle.jp/products/detail.php?product_id=110744
▼DanceDanceRevolution 専用コントローラ rev.2
https://www.konamistyle.jp/products/detail.php?product_id=111449
▼GITADORA専用ギターコントローラ プレミアムモデル
https://www.konamistyle.jp/products/detail.php?product_id=111448
▼SOUND VOLTEX CONSOLE -NEMSYS- Entry Model
https://www.konamistyle.jp/products/detail.php?product_id=109553
▼SOUND VOLTEX CONSOLE -NEMSYS- Ultimate Model rev.2
https://www.konamistyle.jp/products/detail.php?product_id=110908
「コナステ」について
『コナステ(KONAMI AMUSEMENT GAME STATION)』はKONAMIのアーケードゲームをPCやスマートフォンでいつでも楽しめるサービスです。
「beatmania IIDX」「SOUND VOLTEX」などの音楽ゲームや「アニマロッタ」「フィーチャープレミアム」シリーズなどのメダルゲーム、「麻雀格闘倶楽部」「クイズマジックアカデミー」などのビデオゲームなど、多数のKONAMIのアミューズメント施設のゲームがいつでも自分の手元で遊べます。
「BEMANI」について
BEMANIとは、コナミアミューズメントの音楽ゲームの統一ブランド名です。
1997年に稼働開始したbeatmaniaの略称であったビーマニを、音楽ゲーム全体をカバーする統一ブランドとして商品展開しています。