TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』のアニメイトフェアが3月14日からスタート！ 坂本やシンたちの描きおろし等身＆ミニキャライラストを使用した特典がもらえる!!
△特典：ポストカード（全8種）
フェアの詳細はこちら :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112431
株式会社アニメイトは、2025年3月14日から「TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』ダウナーコーデver.発売記念フェア in animate」を開催いたします。
『SAKAMOTO DAYS』とは、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて好評連載中の鈴木祐斗先生によるネオアクションストーリー。元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する妻と娘との平和な日常を守るため、次々と迫りくる刺客に挑む物語となっています。1月より放送中のTVアニメには、杉田智和さんや島崎信長さんたち豪華声優陣が出演しており、ますます盛り上がりを見せている注目作品です。
全国アニメイト・アニメイト通販で3月14日～3月31日まで開催する「TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』ダウナーコーデver.発売記念フェア in animate」では、期間中、『SAKAMOTO DAYS』関連のグッズをご購入2,200円（税込）毎に、特典「ポストカード（全8種）」を1枚プレゼントいたします。特典には、ダウナーコーデ姿の坂本やシンたちの描きおろし等身＆ミニキャライラストを使用しています。
また、フェアにあわせて、特典と同じイラスト使用の「トレーディング缶バッジ」や「アクリルスタンド」、「刺繍キーホルダー」など、多数の新グッズを販売いたします。この機会をお見逃しなく！
■フェア情報
TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』ダウナーコーデver.発売記念フェア in animate
開催期間：2025年3月14日～3月31日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、『SAKAMOTO DAYS』関連のグッズをご購入2,200円（税込）毎に、特典「ポストカード（全8種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：ポストカード（全8種）
※特典はお選びいただけません。
■商品情報
トレーディング缶バッジ ダウナーコーデver.
発売日：2025年3月14日
価格：1パック440円（税込）
1BOX（6パック入り）2,640円（税込）
種類：全6種
△トレーディング缶バッジ ダウナーコーデver.
トレーディングホログラムカード ダウナーコーデver.
発売日：2025年3月14日
価格：1パック385円（税込）
1BOX（5パック入り）1,925円（税込）
種類：全22種
△トレーディングホログラムカード ダウナーコーデver.
アクリルスタンド ダウナーコーデver.
発売日：2025年3月14日
価格：各1,980円（税込）
種類：6種
△アクリルスタンド ダウナーコーデver.
トレーディングミニキャラ缶バッジ ダウナーコーデver.
発売日：2025年3月14日
価格：1パック440円（税込）
1BOX（8パック入り）3,520円（税込）
種類：全8種
△トレーディングミニキャラ缶バッジ ダウナーコーデver.
刺繍キーホルダー ダウナーコーデver.
発売日：2025年3月14日
価格：各1,320円（税込）
種類：6種
△刺繍キーホルダー ダウナーコーデver.
この他にも、多数のグッズが発売！
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会
■関連URL
TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』ダウナーコーデver.発売記念フェア in animate(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112431)
『SAKAMOTO DAYS』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=15283)
TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』公式サイト(https://sakamotodays.jp)