TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』のアニメイトフェアが3月14日からスタート！　坂本やシンたちの描きおろし等身＆ミニキャライラストを使用した特典がもらえる!!

株式会社アニメイトホールディングス△特典：ポストカード（全8種）フェアの詳細はこちら :https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112431

株式会社アニメイトは、2025年3月14日から「TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』ダウナーコーデver.発売記念フェア in animate」を開催いたします。

『SAKAMOTO DAYS』とは、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて好評連載中の鈴木祐斗先生によるネオアクションストーリー。元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する妻と娘との平和な日常を守るため、次々と迫りくる刺客に挑む物語となっています。1月より放送中のTVアニメには、杉田智和さんや島崎信長さんたち豪華声優陣が出演しており、ますます盛り上がりを見せている注目作品です。

全国アニメイト・アニメイト通販で3月14日～3月31日まで開催する「TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』ダウナーコーデver.発売記念フェア in animate」では、期間中、『SAKAMOTO DAYS』関連のグッズをご購入2,200円（税込）毎に、特典「ポストカード（全8種）」を1枚プレゼントいたします。特典には、ダウナーコーデ姿の坂本やシンたちの描きおろし等身＆ミニキャライラストを使用しています。

また、フェアにあわせて、特典と同じイラスト使用の「トレーディング缶バッジ」や「アクリルスタンド」、「刺繍キーホルダー」など、多数の新グッズを販売いたします。この機会をお見逃しなく！

■フェア情報

TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』ダウナーコーデver.発売記念フェア in animate

開催期間：2025年3月14日～3月31日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、『SAKAMOTO DAYS』関連のグッズをご購入2,200円（税込）毎に、特典「ポストカード（全8種）」を1枚プレゼントいたします。

特典内容：ポストカード（全8種）

※特典はお選びいただけません。

■商品情報

トレーディング缶バッジ ダウナーコーデver.

発売日：2025年3月14日

価格：1パック440円（税込）

1BOX（6パック入り）2,640円（税込）

種類：全6種

△トレーディング缶バッジ ダウナーコーデver.

トレーディングホログラムカード ダウナーコーデver.

発売日：2025年3月14日

価格：1パック385円（税込）

1BOX（5パック入り）1,925円（税込）

種類：全22種

△トレーディングホログラムカード ダウナーコーデver.

アクリルスタンド ダウナーコーデver.

発売日：2025年3月14日

価格：各1,980円（税込）

種類：6種

△アクリルスタンド ダウナーコーデver.

トレーディングミニキャラ缶バッジ ダウナーコーデver.

発売日：2025年3月14日

価格：1パック440円（税込）

1BOX（8パック入り）3,520円（税込）

種類：全8種

△トレーディングミニキャラ缶バッジ ダウナーコーデver.

刺繍キーホルダー ダウナーコーデver.

発売日：2025年3月14日

価格：各1,320円（税込）

種類：6種

△刺繍キーホルダー ダウナーコーデver.

この他にも、多数のグッズが発売！

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会

■関連URL

TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』ダウナーコーデver.発売記念フェア in animate(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112431)

『SAKAMOTO DAYS』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=15283)

TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』公式サイト(https://sakamotodays.jp)