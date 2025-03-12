TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』のアニメイトフェアが3月14日からスタート！　坂本やシンたちの描きおろし等身＆ミニキャライラストを使用した特典がもらえる!!

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株式会社アニメイトホールディングス

△特典：ポストカード（全8種）

フェアの詳細はこちら :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112431


株式会社アニメイトは、2025年3月14日から「TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』ダウナーコーデver.発売記念フェア in animate」を開催いたします。



『SAKAMOTO DAYS』とは、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて好評連載中の鈴木祐斗先生によるネオアクションストーリー。元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する妻と娘との平和な日常を守るため、次々と迫りくる刺客に挑む物語となっています。1月より放送中のTVアニメには、杉田智和さんや島崎信長さんたち豪華声優陣が出演しており、ますます盛り上がりを見せている注目作品です。



全国アニメイト・アニメイト通販で3月14日～3月31日まで開催する「TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』ダウナーコーデver.発売記念フェア in animate」では、期間中、『SAKAMOTO DAYS』関連のグッズをご購入2,200円（税込）毎に、特典「ポストカード（全8種）」を1枚プレゼントいたします。特典には、ダウナーコーデ姿の坂本やシンたちの描きおろし等身＆ミニキャライラストを使用しています。



また、フェアにあわせて、特典と同じイラスト使用の「トレーディング缶バッジ」や「アクリルスタンド」、「刺繍キーホルダー」など、多数の新グッズを販売いたします。この機会をお見逃しなく！




■フェア情報


TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』ダウナーコーデver.発売記念フェア in animate


開催期間：2025年3月14日～3月31日


開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販


開催内容：期間中、『SAKAMOTO DAYS』関連のグッズをご購入2,200円（税込）毎に、特典「ポストカード（全8種）」を1枚プレゼントいたします。


特典内容：ポストカード（全8種）


※特典はお選びいただけません。






■商品情報


トレーディング缶バッジ ダウナーコーデver.


発売日：2025年3月14日


価格：1パック440円（税込）


　　　1BOX（6パック入り）2,640円（税込）


種類：全6種





△トレーディング缶バッジ ダウナーコーデver.




トレーディングホログラムカード ダウナーコーデver.


発売日：2025年3月14日


価格：1パック385円（税込）


　　　1BOX（5パック入り）1,925円（税込）


種類：全22種





△トレーディングホログラムカード ダウナーコーデver.




アクリルスタンド ダウナーコーデver.


発売日：2025年3月14日


価格：各1,980円（税込）


種類：6種





△アクリルスタンド ダウナーコーデver.



トレーディングミニキャラ缶バッジ ダウナーコーデver.


発売日：2025年3月14日


価格：1パック440円（税込）


　　　1BOX（8パック入り）3,520円（税込）


種類：全8種





△トレーディングミニキャラ缶バッジ ダウナーコーデver.




刺繍キーホルダー ダウナーコーデver.


発売日：2025年3月14日


価格：各1,320円（税込）


種類：6種





△刺繍キーホルダー ダウナーコーデver.



この他にも、多数のグッズが発売！




※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。




■権利表記


(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会




■関連URL


TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』ダウナーコーデver.発売記念フェア in animate(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112431)



『SAKAMOTO DAYS』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=15283)



TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』公式サイト(https://sakamotodays.jp)