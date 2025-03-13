カラオケ2社がタッグを組み、最も歌われた2作品を表彰！ エクシングと第一興商が国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」でカラオケ特別賞「カラオケ・オブ・ザ・イヤー」を共同展開
株式会社エクシング（以下、エクシング）と株式会社第一興商（以下、第一興商）は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（以下、CEIPA）が主催する「MUSIC AWARDS JAPAN」にプライズパートナーとして協力し、「カラオケ特別賞」を共同で展開します。
■MUSIC AWARDS JAPAN
日本の音楽業界主要5団体が垣根を越えて設立したCEIPAが主催するアワード。
「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞で、5月に京都で授賞式を開催します。
本アワードでは、“最優秀楽曲賞”、“最優秀アーティスト賞”といった主要6部門のほかに、カテゴリーに分けて60以上の部門を創設し、多種多様な作品を表彰します。「共創カテゴリー」は音楽に携わるさまざまな企業との連携により、素晴らしい音楽カルチャーを讃えます。
エクシングと第一興商は、同アワードのプライズパートナーとして、「共創カテゴリー」においてカラオケ特別賞「カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND」を共同で展開します。【J-Pop部門】と【演歌・歌謡曲部門】の2部門で、それぞれ最優秀作品を選定します。
■カラオケ特別賞「カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND」
【カラオケ・オブ・ザ・イヤー：J-Pop部門】 カラオケで最も歌われたJ-Popが対象
【カラオケ・オブ・ザ・イヤー：演歌・歌謡曲部門】カラオケで最も歌われた演歌・歌謡曲が対象
■選考プロセス
◇エントリー作品
・集計期間：2024年2月1日～2025年1月31日
・対象楽曲：2022年1月1日から2024年12月31日の間にリリースされた楽曲
第一興商が展開する「DAM」およびエクシングが展開する「JOYSOUND」の歌唱度
数を集計し、各部門の上位30曲を選出
◇最優秀作品
集計期間：2025年3月13日～5月12日
エントリー作品の中から「DAM」および「JOYSOUND」で最も歌われた楽曲を各部
門の最優秀作品として表彰
■今後の展望
当社とエクシングは、日本の音楽文化のさらなる発展と未来の可能性を切り拓くために、今後もさまざまな取り組みを進めてまいります。
■関連サイト
MUSIC AWARDS JAPAN https://www.musicawardsjapan.com/ja/
DAM https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202503_musicawardsjapan.html
JOYSOUND https://www.joysound.com/web/s/campaign/maj2025/
■カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND
J-Pop部門 エントリー作品リスト（30曲）
集計期間：2024年2月1日～2025年1月31日
※曲名50音順
■カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND
演歌・歌謡曲部門 エントリー作品リスト（30曲）
集計期間：2024年2月1日～2025年1月31日
※曲名50音順