カラオケ2社がタッグを組み、最も歌われた2作品を表彰！ エクシングと第一興商が国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」でカラオケ特別賞「カラオケ・オブ・ザ・イヤー」を共同展開

写真拡大 (全4枚)

株式会社第一興商

　株式会社エクシング（以下、エクシング）と株式会社第一興商（以下、第一興商）は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（以下、CEIPA）が主催する「MUSIC AWARDS JAPAN」にプライズパートナーとして協力し、「カラオケ特別賞」を共同で展開します。





■MUSIC AWARDS JAPAN


　日本の音楽業界主要5団体が垣根を越えて設立したCEIPAが主催するアワード。


「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞で、5月に京都で授賞式を開催します。



　本アワードでは、“最優秀楽曲賞”、“最優秀アーティスト賞”といった主要6部門のほかに、カテゴリーに分けて60以上の部門を創設し、多種多様な作品を表彰します。「共創カテゴリー」は音楽に携わるさまざまな企業との連携により、素晴らしい音楽カルチャーを讃えます。



　エクシングと第一興商は、同アワードのプライズパートナーとして、「共創カテゴリー」においてカラオケ特別賞「カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND」を共同で展開します。【J-Pop部門】と【演歌・歌謡曲部門】の2部門で、それぞれ最優秀作品を選定します。



■カラオケ特別賞「カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND」


【カラオケ・オブ・ザ・イヤー：J-Pop部門】　　　 カラオケで最も歌われたJ-Popが対象


【カラオケ・オブ・ザ・イヤー：演歌・歌謡曲部門】カラオケで最も歌われた演歌・歌謡曲が対象



■選考プロセス


　◇エントリー作品


　　・集計期間：2024年2月1日～2025年1月31日


　　・対象楽曲：2022年1月1日から2024年12月31日の間にリリースされた楽曲


　　　　　　　　第一興商が展開する「DAM」およびエクシングが展開する「JOYSOUND」の歌唱度


　　　　　　　　数を集計し、各部門の上位30曲を選出



　◇最優秀作品


　　　集計期間：2025年3月13日～5月12日


　　　　　　　　エントリー作品の中から「DAM」および「JOYSOUND」で最も歌われた楽曲を各部


　　　　　　　　門の最優秀作品として表彰



■今後の展望


　当社とエクシングは、日本の音楽文化のさらなる発展と未来の可能性を切り拓くために、今後もさまざまな取り組みを進めてまいります。



■関連サイト


MUSIC AWARDS JAPAN　https://www.musicawardsjapan.com/ja/


DAM　https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202503_musicawardsjapan.html


JOYSOUND　https://www.joysound.com/web/s/campaign/maj2025/




■カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND


　J-Pop部門　エントリー作品リスト（30曲）


　集計期間：2024年2月1日～2025年1月31日


　※曲名50音順




■カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND


　演歌・歌謡曲部門　エントリー作品リスト（30曲）


　集計期間：2024年2月1日～2025年1月31日


　※曲名50音順