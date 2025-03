【NASのランサムウェア対策】不変スナップショット機能の提供を本日3月12日(水)より開始

株式会社バッファロー

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之、以下バッファロー)は、法人向けNAS「TeraStation(テラステーション)シリーズ」において、パソコンがランサムウェア感染した際にNAS内のバックアップデータを保護する「不変スナップショット機能」の提供を本日3月12日(水)より開始いたします。本機能は法人向けNAS「TeraStation(テラステーション)シリーズ」のファームウェアアップデートにより、無料でご利用いただけます。

不変スナップショット機能について

ITの利活用が進む現代において、セキュリティー対策の重要性はますます高まっています。中でもランサムウェア攻撃による被害は企業規模問わず年々増加し、高い水準で推移しています。近年、攻撃手法は巧妙化が進み、不正に入手した管理者アカウント情報を用いて、NASやファイルサーバーのバックアップデータを削除するケースも発生しています。

本機能は、作成されたスナップショットを一定期間削除・変更できないよう保護する機能です。万が一、管理者権限のあるアカウントを悪用された場合も指定期間内は削除・変更が不可のため、保護されたスナップショットからデータの復元が可能となります。不変スナップショットの保護期間はお客様のニーズに合わせ任意に設定可能で、期間が過ぎると保護が解除されます。

対応機種

TS51220RHシリーズTS5820DNシリーズTS5620DNシリーズTS5420RNシリーズTS5420DNシリーズTS5220DNシリーズTS5220DFシリーズ

TS5020シリーズ(対応ファームウェア:Ver2.20以降)

※TS7010シリーズ、TS6000シリーズに順次対応予定

関連ページ

TeraStation 5020シリーズ ファームウェア アップデーター (Windows)(https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62358)

TeraStation 5020シリーズ ファームウェア アップデーター (Mac)(https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62359)

法人向けNAS「TeraStation」 一覧(https://www.buffalo.jp/biz/product/child_category/pro-network.html)

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To Overseas Press People,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.