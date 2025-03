【上映決定】3/17・23「大阪アジアン映画祭」VIPOアワード受賞作品『蒙古馬を殺す』ジャパンプレミア

特定非営利活動法人映像産業振興機構(VIPO)

特定非営利活動法人映像産業振興機構(略称:VIPO[ヴィーポ]、理事長:松谷孝征、東京都中央区)では、2023年10月に開催された釜山国際映画祭「Asian Project Market(APM)2023」にて、チアン・シャオシュエン監督の企画『蒙古馬を殺す(原題:To Kill a Mongolian Horse)』にVIPO Film Awardを授与しました。この度、本企画の映画が完成し「第20回大阪アジアン映画祭」(開催:2025年3/14~23)にて特別上映されることが決まりました。

(C)HUniche-Picturesチアン・シャオシュエン監督

本作品は「ベネチア国際映画祭2024」にてオーサーズ・アンダー40賞 監督・脚本賞を受賞し、その後釜山国際映画祭、マル・デル・プラダ(アルゼンチン)など数々の国際映画祭で上映、そして今回、日本初上映となります。3月17日(月)と23日(日)にテアトル梅田で上映いたします。また、3/23の上映後には、チアン・シャオシュエン監督が来日し、Q&Aも予定されていますので、ぜひこの機会に劇場まで足をお運びください。



★上映日

・3月17日(月)9:45/テアトル梅田 シネマ4

・3月23日(日)17:50/テアトル梅田 シネマ4(監督登壇 Q&Aあり)

◆ 作品概要 ◆

【タイトル】『蒙古馬を殺す』 To Kill a Mongolian Horse [一匹白馬的熱夢]

日本初上映 Japan Premiere

2024年/98分/マレーシア、香港、アメリカ、韓国、日本、タイ /モンゴル語、中国語

監督:チアン・シャオシュエン (姜暁萱/JIANG Xiaoxuan)

出演:サイナ Saina、ウンドス Undus、チルムグ Qilemuge、トンガラグ Tonggalag、チナルト Qinartu

プロデューサー:MO Zhulin / エグゼクティブ・プロデューサー:TAN Chui Mui



【作品について】

モンゴルと中国に国境を接する草原で、昼は牧畜、夜は馬術ショーのパフォーマーとして生計を立てる男。気候の変化が牧畜に影響を及ぼし、生活は困窮していく。草原から都市へ、都市から観光地へと押し出されたモンゴル族の生活を描いた意欲作。 内モンゴル出身のチアン・シャオシュエン監督が、主演のサイナ自身に起きたエピソードを元に制作した。ベネチア国際映画祭2024オーサーズ・アンダー40賞 監督・脚本賞受賞。VIPO Award 受賞(釜山APM2023)

(C)HUniche-Pictures(C)HUniche-Pictures

【あらすじ】冬の草原で、モンゴルの騎手から文化パフォーマーに転身したサイナは、昼間は牧場の手入れをし、夜は観客のために馬上芸を披露する。サイナは、ショーで演じる威厳ある騎兵とは異なり、牧夫の生活が崩壊寸前であることを知り…



【監督略歴】中国・内モンゴル出身の脚本家・監督。ニューヨーク大学Tisch School of the Artsで映画&TVの学士号を取得。短編『Graveyard of Horses』(2022)はPÖFF Shorts、SXSW '23、BFI '23に入選し、釜山国際短編映画祭でNETPAC賞、広島国際映画祭でグランプリ、第46回デンバー映画祭で最優秀学生国際短編賞を受賞した。初の長編作品『To Kill A Mongolian Horse』(2024)は、サンダンスの育成プログラムSundance Igniteの支援を受け、BIFFのアジア・シネマ・ファンド(ACF)の脚本開発基金を獲得し、釜山APMでは、VIPO賞、Sorfond賞を受賞、香港HAFでホワイトライト・ポストプロダクション賞を受賞した。



【監督メッセージ】この映画は、より安定した収入源として乗馬パフォーマーになることを決意した牧童である私の友人サイナに起こった実話にインスパイアされています。馬術ショーを訪れたとき、私はその超男性的な雰囲気に衝撃を受けました。そこでは、伝統的なモンゴルの男らしさがパフォーマンスの中で際立っており、これらの男性パフォーマーは、フェティッシュなまなざしの対象となっているだけでなく、民族的アイデンティティをも讃えていました。この映画では、サイナを自分自身に扮させ、馬上芸の世界と現実の葛藤の間を行き来する人物を描いています。一連の出来事が展開するにつれ、

サイナは、演じる役柄と実際の境遇との間の激しいコントラストに、両立しがたいものを感じ始めます…。

★VIPO Award とは

VIPO(ヴィーポ)は日本との国際共同製作を目指す海外プロデューサーや監督の発掘と、現在進行形の企画トレンドを掴み日本での企画開発に活かしていくこと、そして海外マーケット事務局との提携・連携により日本企画と海外マーケットとの懸け橋となることを目的に、プチョン国際ファンタスティック映画祭併設の企画マーケット「NAFF It Project」、釜山国際映画祭併設の企画マーケット「APM(Asian Project Market)」、そしてロッテルダム国際映画祭併設の企画マーケット「CineMart」において、優秀な企画にVIPO Award を授与しています。

