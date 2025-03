PC操作なしで直接NASへ電子保存、データの一元管理や共有が容易に。バッファローの法人向けNASとブラザー販売株式会社のドキュメントスキャナー・複合機間で相互動作検証を実施

株式会社バッファロー

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之、以下バッファロー)は、法人向けNAS「TeraStationシリーズ」と、ブラザー販売株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:安井 宏一、以下ブラザー販売)が販売しているドキュメントスキャナーとレーザー複合機、インクジェットプリンターとの相互動作検証を行いました。両商品を組み合わせることで、紙で受領した請求書などの書類をスキャンし、PC操作なしで直接、ネットワーク上の複数の端末でファイルが共有できるNASに電子データで保存できるようになります。

2022年1月施行の電子帳簿保存法改正により、電子取引データの電子保存が義務化されました。電子データを含め帳簿書類の保存期間は、法人の場合、確定申告書の提出期限翌日より原則7年間となっており、長期間のデータ保存ができる大容量ストレージの確保が重要です。また、システム障害や経年劣化による故障などによるデータ消失のリスクを回避するため、データのバックアップが推奨されています。



バッファローは、ブラザー販売と協力し、法人向けNAS「TeraStationシリーズ」にて、ブラザー販売のドキュメントスキャナー、レーザー複合機、インクジェットプリンター各1機種との相互動作確認を実施しました。

請求書・領収書・契約書など紙で受領した書類をドキュメントスキャナーや複合機でスキャンし、NASへ保存することで、長期間・大容量のデータ保存、ネットワーク上の複数の端末でのファイル共有が可能になります。

相互動作確認済み商品

スキャナーとNASによる取引データの長期・大容量保存イメージ出典:ブラザー販売

■ADS-4900W

TS6000シリーズ、TS5020シリーズ※、TS3020シリーズ、LS200DNBシリーズ、LS700DNBシリーズ、WSH5020N2シリーズ、WSH5020N9シリーズ、WS5020N2シリーズ、WS5020N9シリーズ

■MFC-L5710DW、MFC-J7500CDW

TS5020シリーズ ※TS51220RHシリーズは除く

法人向けNAS「TeraStationシリーズ」について

バッファローが販売する法人向け管理者機能付きNAS(Network Attached Storage)です。データセンター大規模オフィス向けから小規模オフィス・SOHO向けまで幅広いシリーズを展開しており、搭載OSはLinuxベース、Windowsベースをラインナップしています。インターネットを経由して遠隔のNAS・法人ルーター・アクセスポイント・スマートスイッチとその管理者をつなぐ無料のリモート管理サービス「キキNavi」にて、メンテナンスに係る簡易的な操作を現場へ出向くことなく遠隔で行えることにより、NAS管理者の負荷を大きく軽減します。キキNaviの詳細はこちら(https://cms-product.buffalo.jp/contents/biz/kikinavi/kikinavi-about.html)よりご確認ください。

ブラザー販売のスキャナー・複合機について

ブラザー販売では生産性向上に貢献するコンパクトなモノクロ、カラーレーザー複合機やA3サイズの用紙に対応したインクジェットプリンター、ペーパーレス化に貢献するドキュメントスキャナーなどお客様のさまざまなプリンティング・スキャニングニーズに幅広くお応えする製品を展開しております。製品情報についての詳細はこちら(https://www.brother.co.jp/product/index.aspx)よりご確認ください。

バッファローについて

バッファローはメルコホールディングスグループにおいてIT関連事業の周辺機器分野を担っている企業です。

法人向け事業では【ネットワークで企業DXを支援】をテーマに、「人手・IT人材不足」「BCP対策」「ハイブリッドワーク・業務デジタル化のインフラ構築」の3つの軸を中心に商品およびサービスの提供を行っています。

ブラザー販売について

ブラザー販売は、ブラザーグループの国内マーケティングを担う企業として、“At your side.”の精神のもと、きめ細かいマーケティング活動を行っています。お客様の声を反映したユニークな製品やソリューションを創出し、お客様に喜ばれるブラザーならではの新しい価値をお届けしています。

